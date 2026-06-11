＜SNIDEL HOME＞大丸京都店が6月18日(木)新規オープン！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開する、“美容”を追求したルームウェアブランド「SNIDEL HOME(スナイデル ホーム)」は2026年6月18日(木)、京都・京都大丸に新店舗をオープンいたします。今回のオープンを記念して、限定商品やノベルティをご用意する他、期間限定キャンペーンも開催いたします。

SNIDEL HOME 大丸京都

6.18(Thu) NEW OPEN

オープン限定アイテム

１.【SHOP LIMITED】セレブバスキャットカットセットアップ

価格：\11,000(税込)

カラー展開：IVR

6月10日(水)より全店発売のお風呂時間を楽しむ高貴なネコをモチーフにした"セレブバスキャットシリーズ"から、接触冷感加工を施したレーヨンカットソーを使用したセットアイテムがオープン限定アイテムで登場。ゆったりとしたオーバーサイズのTシャツには、サングラスをして、ワインを手に持ったキャッチーなセレブバスキャットをプリント。ロングパンツには光沢感のあるリボン紐をウエストにあしらい、ドット柄に猫の肉球を織り交ぜた愛らしいデザインに仕上げました。

※なくなり次第終了となります。

２.OPEN LIMITED BAG

価格：\11,000(税込)

セットアップカラー：BLK,LGRY

エンブレム付きのトートバッグに、ショルダーリボンカットセットアップ（2色より選択可）と、華やかなローズを中心にフレッシュなミュゲが広がるフローラルスウィートな香り〈Shine Bouquet〉のハンドボディミルク（250ml）が入った、SNIDEL HOMEで人気のアイテムが集結したセット。ここでしか手に入らないスペシャルプライスで発売いたします。

※おひとり様1点限り

※なくなり次第終了

オープン限定ノベルティ

15,400円(税込)以上ご購入のお客様に、ブティックホテルのキーをモチーフにした「オリジナルキーチャーム」をプレゼントいたします。

SNIDEL HOMEらしいカラーリングに加え、店舗ごとに異なるルームナンバーが特別感のあるチャームです。



※無くなり次第終了

人気の完売商品が新色とともに再入荷！

（左）DOT、（右）Ｂ

完売していたフリルナイロンバッグの再入荷に加え、待望の新色が登場！

フリルナイロンバッグ

価格：\12,100(税込)

カラー：DOT(左),B（右）

大きなフリルがチャームポイントの、SNIDEL HOMEらしいパッドロック付き新型バッグ。

フラップとハンドルは合皮製、本体は耐久性のあるナイロンを使用し、毎日のお出かけに使いやすい素材感で仕上げました。バッグ口はファスナー式で中に内ポケットが付いており、A3サイズの書類が入る大容量。毎日の通勤や通学にはもちろん、1～2泊程度の旅行や趣味の活動などにおすすめです。

※その他販売店舗

ルミネ新宿2店、名古屋パルコ店、ルクア大阪、仙台エスパル店

キャンペーン情報

■MAポイント10%付与キャンペーン

6月18日(木)～6月21日(日)の4日間、MA CARD会員様にMAポイントを一律10%付与いたします。

店舗情報

店舗名：SNIDEL HOME 大丸京都店

オープン日：2026年6月18日(木)

所在地 ： 〒600-8511 京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地 大丸京都/3F

電話番号：075-585-2372(オープン日より開通)

営業時間：10:00-19:00

※代引き、免税対応店舗

SNIDEL HOME (スナイデルホーム) について

2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しました。



■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE

https://snidel.com/snidel_home/

■SNIDEL HOME INSTAGRAM

https://www.instagram.com/snidel_home_official/

■USAGI ONLINE

https://usagi-online.com/