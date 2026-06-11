中野 琥珀選手 契約合意のお知らせ(新規)

T.T彩たま株式会社

この度、T.T彩たまは2026-2027シーズンに向け、中野琥珀選手と契約合意(新規)に至りましたので、お知らせいたします。

(C)T.T SAITAMA

【氏名】

中野 琥珀(なかの こはく)

【生年月日】

2009年7月15日(16歳)

【出身地】

神奈川県

【戦型】

右シェークドライブ型

【戦績】

2025年

全日本卓球選手権大会 男子ダブルス 2位

第94回 全国高等学校卓球選手権大会

男子団体優勝

シングルスベスト8

WTTユースコンテンダーバンコク シングルス U17 優勝

シングルス U19 3位

2026年

全日本卓球選手権大会

ジュニア男子 ベスト8

男子シングルス ベスト32

第53回 全国高等学校選抜卓球大会 男子団体優勝

アジアユース・世界ユース卓球選手権大会日本代表選手選考会U-18 優勝

【中野 琥珀選手入団コメント】

T.T彩たまに入団させて頂きありがとうございます！リーグ優勝に貢献できるよう全力で頑張ります！よろしくお願いします！

【会社情報】

■会社名：T.T彩たま株式会社

■本社：埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 ロイヤルパインズホテル浦和B1F

■練習場：埼玉県さいたま市岩槻区美園東3-19-4

■電話：048-814-1226

■活動内容 男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」の運営

■ホームタウン埼玉県

■T.T彩たまについて

埼玉県をホームタウンとして、新卓球リーグ『Tリーグ』に2018-2019シーズン（創設年)より参入した男子プロ卓球チームです。2024-2025シーズンには、チーム創設初のTリーグプレーオフ優勝を成し遂げました。卓球を通した地域貢献活動を実施し、「埼玉を卓球で盛り上げる」をモットーに活動しております。

■公式サイト https://tleague.jp/team/tt-saitama/