オムロンとワッツ、売場づくりの高度化を推進。データ活用による商品構成最適化で売上向上を目指す

株式会社ワッツ

株式会社ワッツ（本社：大阪市、代表取締役社長執行役員：平岡史生、以下 ワッツ）とオムロン株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役社長 CEO：辻永順太、以下 オムロン）は、共同でチェーンストアにおける店内売場づくりの高度化に向けた取り組みを開始しました。

本取り組みでは、店舗の立地や規模、来店客層などの違いに応じて店舗を複数のタイプに分類し、それぞれの特性に合った商品構成や売場づくりを行うことで、販売チャンスの最大化と売上向上を目指します。

■背景・目的

近年の小売業では、人手不足や店舗数の増加により、各店舗の状況に応じた売場づくりや商品構成の見直しが難しくなっています。 その結果、本来得られるはずの販売チャンスを十分に活かしきれず、売上の最大化につながっていないという課題があります。 また、店舗によっては売場ごとの詳細な売上データを十分に取得できない場合があり、こうした制約により、データに基づいた商品構成や発注の最適化が進みにくく、欠品や過剰在庫が発生しやすい状況となっています。 本取り組みでは、こうした課題に対し、オムロングループ関係会社である株式会社JMDCのデータ分析に関する知見を活用し、店舗ごとの特徴や販売傾向を把握し、その結果をもとに商品構成や運用ルールの設計につなげることで、データに基づく売場運営の最適化を目指します。

■取り組み内容

本取り組みでは、売上データの取得に制約がある環境であっても、売上拡大につながる施策を継続的に実行できる仕組みの構築を目指しています。

・データ分析によって、店舗を立地や来店客層などの特徴に応じてタイプ分けし、住宅地に近い店舗や通勤・通学の立ち寄りが多い店舗などの代表的なパターンを整理

・各店舗タイプごとに、売上拡大につながる商品構成の目安を定め、詳細な売上データに頼らずに、商品構成や運用ルールを整理し、継続的に見直し、これにより、売上データ取得に制約のある売場においても、各店舗の販売特性を活かした売場づくりを実現し、売上の向上を目指します。

■各社の役割

株式会社ワッツ

・店舗内の売場運営および商品構成に関する業務知見の提供

・店舗タイプを踏まえた実務上の区分整理および商品構成・運用ルールの具体化

・現場での実装・検証および売上観点での改善

オムロン株式会社

・売上データが十分に得られない環境でも活用可能な分析手法の設計と、店舗タイプ分類ロジックの設計

・売上拡大につながる商品構成・運用ルールの設計と、現場で再現可能な運用方法の仕組み化支援

・継続的な改善と全社展開を見据えた運用設計の支援

■今後の展望

本取り組みは、小売業におけるデータ活用による売場運営の最適化を実現する具体的な実装事例となるものです。 今後、両社は本取り組みを通じて得られたデータや知見をもとに、商品構成および売場づくりの高度化をさらに推進するとともに、他の店舗や売場形態への展開可能性を検討してまいります。

■企業情報

＜株式会社ワッツについて＞

株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ファッション雑貨の「BuonaVita（ブォーナビィータ）」「Tokino:ne（ときのね）」、ディスカウントショップ「リアル」を全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。

＜オムロン株式会社について＞

オムロン株式会社は、独自の「センシング＆コントロール+Think」技術を中核としたオートメーションのリーディングカンパニーとして、制御機器、ヘルスケア、社会システム、電子部品、そしてこれらの事業を通じて取得した多種多様なデータを活用したデータソリューション事業を展開しています。1933年に創業したオムロンは、現在では全世界で約2.7万人の社員を擁し、130ヶ国以上で商品・サービスを提供し、よりよい社会づくりに貢献しています。詳細については、https://www.omron.com/jp/ja/ をご参照ください。

＜関連リンク＞

中期ロードマップ SF 2nd Stage https://www.omron.com/jp/ja/vision/sf2ndstage/

オムロン スマートM&S事業部 https://datasolutions.omron.com/jp/ja/business/sms/

株式会社ワッツ https://www.watts-jp.com/(https://www.watts-jp.com/)

ワッツホームページ https://www.watts-jp.com/

ワッツオンラインショプ https://watts-online.jp/

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