かわいい使い魔を働かせて借金返済！ローグライト工場ビルダー『Lazy Witch′s Factory レイジーウィッチーズファクトリー』本日6月11日（木）より体験版配信開始！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、ローグライト工場ビルダーゲーム『Lazy Witch's Factory レイジーウィッチーズファクトリー』のパブリッシングを決定いたしました。

また、2026年6月16日（火）～ 6月23日（火）（日本時間）に開催される「Steam Nextフェス」への参加に合わせ、本日6月11日（木）よりSteam(PC)向けに体験版の配信を開始いたしました。

合わせて、本作の主人公「モモコ」のキャラクターボイスに福圓美里を起用し、PVを公開いたしました。

【Steamストアページはこちら】

https://store.steampowered.com/app/3971650/Lazy_Witchs_Factory/

【体験版のページはこちら】

https://store.steampowered.com/app/4638750/Lazy_Witchs_Factory_Demo/

【最新の特製PVはこちら】

日本語：

https://www.youtube.com/watch?v=vIdbir_pQH8

■『Lazy Witch's Factory レイジーウィッチーズファクトリー』2026年6月11日(木)よりSteamにて体験版配信開始！

『Lazy Witch's Factory レイジーウィッチーズファクトリー』は、6月16日（火）～ 23日（火）に開催される「Steam Nextフェス」に先駆け、6月11日(木) 正午12時（日本時間）より体験版を初公開いたします。

【体験版はこちらのURLからプレイできます】

https://store.steampowered.com/app/4638750/Lazy_Witchs_Factory_Demo/

■主人公「モモコ」のキャラクターボイスが決定！

本作の主人公「モモコ」のキャラクターボイスが、福圓美里に決定いたしました。

新しく公開したPVとSteam Nextフェスでの体験版にて、気怠げで可愛らしいモモコの声をいち早くお楽しみいただけます。

福圓美里

「僕のヒーローアカデミア」トガヒミコ役

「スマイルプリキュア!」キュアハッピー／星空みゆき役

など

■ローグライト工場ビルダーゲーム『Lazy Witch's Factory レイジーウィッチーズファクトリー』

『Lazy Witch's Factory レイジーウィッチーズファクトリー』は、かわいい使い魔を働かせて工場を自動化し、制限時間内に借金返済を目指すローグライト工場ビルダーゲームです。

不労所得を夢見て悪魔に騙され、膨大な借金を背負ってしまっためんどくさがりの魔女であり、本作の主人公であるモモコ。

借金を返済できなければ何が起きるか分かったものではありません。

どんな手を使ってでも……それこそ悪魔と契約してでも借金を返済せねばなりません。

悪魔に騙されて多額の借金を背負った怠惰な魔女、モモコ地獄では生と労働が永久につきまとう

■アイテムを増やして資金を獲得する工場を作ろう！

借金を返済するためには資金を稼ぐ必要があります。

そのためにはまず使い魔の力を借りてアイテムを納品し、資金獲得のための足掛かりとしましょう。

例えば、採掘ゴブリンはマップ上にある地形からアイテムを採掘できます。

採掘したアイテムをコンベアで流し、ポータルに搬入することでアイテムを増やすことができます。

アイテムを増やしたら、そのアイテムで注文をこなし、使い魔や資金を増やして、できることをどんどん広げていきましょう！

まずは採掘ゴブリンを働かせてアイテムを増やそう！アイテムを鍛冶師サラマンダーにクラフトさせて価値を向上蓄えたアイテムを直接クラフトする便利な使い魔も全自動のアイテム工場を作り、資金をたくさん獲得！

■悪魔と契約して、返済を優位に！

普通に返済しているだけでは、時間内に膨大な借金を返済することは到底できません。

そこで悪魔と契約し、様々な効果（スキルやバフ）を得ましょう。

中には従業員を無理やり働かせたり、お金を偽造したりするようなダークな契約も……。

でも大丈夫、借金さえ返済してしまえばこっちのものです。

しかし契約内容にはご注意を。なかには危険な効果をもたらすものもあるようです。

悪魔との多種多様な契約を活用し、借金返済を目指せ多くの悪魔がきっと助けになってくれることでしょう

【Steamストアページはこちら】

https://store.steampowered.com/app/3971650/Lazy_Witchs_Factory/

【体験版のページはこちら】

https://store.steampowered.com/app/4638750/Lazy_Witchs_Factory_Demo/

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/324_1_b5e5042828790d7f546c8b356a570e8f.jpg?v=202606110151 ]

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株式会社メルトクロック

公式サイト：https://www.meltclock.co.jp/

公式X：https://x.com/meltclock <@meltclock>

公式Discord：https://discord.com/invite/pZjA34FCWQ

株式会社Phoenixx

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

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Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

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