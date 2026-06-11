「ウルトラマンシリーズ」のブライダルリング。光の巨人たちの「勇気」と「愛」を指輪に込めて。マリッジリング（結婚指輪）2デザイン。内側には選べるウルトラサインの刻印

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、「ウルトラマンシリーズ」のブライダルリング（結婚指輪）を2026年6月11日（木）に発売します。ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて取り扱います。

このたびの新作は、ウルトラマンシリーズのブライダルリング（結婚指輪）です。長く身に着けていただけるよう、着け心地とベーシックな形状にこだわり、仕上げました。内側の刻印はお好きなウルトラサインからお選びいただけます。

ペアイメージ

取扱店舗細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/955_1_3b26b9803d34f2f4d73cf9cdd36364cd.jpg?v=202606110151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/955_2_52939c53e20e4375f128cf45e63111c3.jpg?v=202606110151 ]着用イメージ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/955_3_08ed76d2db86a409b656601eb86a3707.jpg?v=202606110151 ]刻印イメージ（ウルトラマンモデル）[表4: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/955_4_97705a98a6fbd2573f63bd6283e4dc48.jpg?v=202606110151 ]着用イメージ[表5: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/955_5_30c49200227bfa5fed430f951c1d8f62.jpg?v=202606110151 ]刻印イメージ（ウルトラマンモデル）オリジナルデザインのケースでお届けします

ユートレジャーオンラインショップおよびユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にてご注文を承っております。

サイズ計測以外にもお手入れ・お取り扱い方法などについてもご説明させていただきますので、是非この機会にお立ち寄りください。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/955_6_05f0ce51475f8e1719eae0a6b093fdd5.jpg?v=202606110151 ]

今回のブライダルリング発売を記念して2027年7月9日までの期間、ブライダルジュエリーフェアを開催中。ウルトラマンシリーズ60周年記念アートを使用したマイクロファイバークロスを、ブライダルリング1点ご購入毎に1枚プレゼントいたします。

※数量限定のため無くなり次第終了

「ウルトラマンシリーズとは

ウルトラマンシリーズとは、円谷プロダクションの『ウルトラQ』『ウルトラマン』をはじめとする特撮作品シリーズです。

1966年に始まった『ウルトラQ』から現在まで、60年続くシリーズとして愛され続けています。

円谷プロダクションについて

「創造性豊かで革新的な作品、商品、サービスを通じて勇気と希望を世界中の人々に届ける グローバルエンターテイメントカンパニー」を企業ビジョンとし、ウルトラマンシリーズを中心とした映像作品等の製作、イベントやライセンス事業等さまざまな分野で展開を行っています。

円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」 https://store.m-78.jp/

ユートレジャーについて

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

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