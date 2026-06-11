【ニトリ デコホーム】掛ふとんカバーに新柄登場！エレガントな花柄で大人かわいい空間に

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年5月下旬より、デコホーム一部店舗およびニトリネットにて、デコホームオリジナル掛ふとんカバーの新柄を販売開始しました。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100098517s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2115100098517s/)

デコホームから、掛ふとんカバーの新柄が登場。春夏らしく、涼やかで落ち着いた色合いのおしゃれな花柄で、繊細なデザインとエレガントな雰囲気がお部屋をやさしく彩ります。

大人かわいいデザインに加え、肌ざわりや日々のちょっとした不便に配慮し、細部にこだわりました。

デザイン性と使いやすさを兼ね備えた新商品です。新生活や模様替えにも取り入れやすいアイテムですので、是非この機会に、デコホームでご覧ください。

おすすめポイント ※画像は全てイメージです

１.綿100％でやさしい肌ざわり

肌ざわりがいい綿100％生地使用。やわらかく肌へのひっかかりが少ないので、心地よく快適な寝心地です。

２.スリット付きでお手入れラクラク

カバーの中で布団がズレても、スリットから手を入れてそのままの状態で直せます。

日々のちょっとした不便をラクにする嬉しいポイントです。

３.全開ファスナーで簡単付け替え

全開ファスナーで出し入れ簡単。面倒なカバーの付け替えも気軽に出来る優れものです。

４.ズレにくい構造で快適

取り付け簡単な6カ所のボタンで布団を固定。ズレにくく快適に過ごせます。

商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】掛ふとんカバー ジュイブルー ST2601

【価格】

シングルサイズ：2,990円

セミダブルサイズ：3,490円

ダブルサイズ：3,990円

【素材】綿100%

同シリーズのまくらカバーも新登場 ※価格は全て税込み表記

同シリーズのまくらカバーとセットでそろえると、より大人かわいいお部屋にコーディネート。

素材はもちろん綿100％です。

１.顔にあたらず快適

折込みタイプでボタンやファスナーがないから、顔にあたらず快適・安心です。

２.簡単取り付け

まくらを入れて折込部分を被せるだけの簡単取り付けで、付け替えもラクラク。

【商品名】まくらカバージュイ ブルー ST2601

【価格】799円

【素材】綿100%

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

※画像はイメージです

デコホームとは

ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」。 普段使いの日用品からお部屋のアクセントになるような アイテムまで女性目線でセレクト。 品質・デザインはもちろんお手頃な価格を実現しています。

【デコホーム公式ホームページはこちらから】

https://www.nitori.co.jp/decohome/index.html