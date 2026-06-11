「ウルトラマンシリーズ」60周年記念、ブライダルジュエリーフェア開催。成約特典：60周年記念ロゴ入りマイクロファイバークロス

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、「ウルトラマンシリーズ」とコラボレーションした「ブライダルジュエリーフェア」を2026年6月11日（木）～2027年7月9日（金）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて開催します。

期間中、対象商品をご成約の方に「ウルトラマンシリーズ」60周年を記念して、ウルトラマンシリーズ60周年記念ロゴ入り「マイクロファイバークロス」をプレゼントします。

このたびの企画は「ウルトラマンシリーズ」とコラボレーションしたブライダルジュエリーフェアです。

対象商品である【ウルトラマン】ブライダルリングは、ウルトラサインを内側に刻印したデザインで、着け心地とベーシックな形状を大切に、熟練のジュエリー職人が一つひとつ丁寧に仕上げました。

ブライダルリング（結婚指輪）をお探しのお客さまはぜひこの機会にご覧ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/956_1_85d5a02b495c52b1ed27105298c3b643.jpg?v=202606110151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/956_2_0a574d06e8e273e06cffdeeaa68e75ba.jpg?v=202606110151 ]

時代を超えて受け継がれるウルトラマンの世界観を、無駄を削ぎ落とした美しさと、決して絶えることがなく受け継がれていく光をイメージしてシンプルで完成された「輪」で表現したブライダルリング（結婚指輪）が2026年6月11日（木）に発売。

リング内側の刻印は、お好きなウルトラサインからお選びいただけます。

着け心地とベーシックな形状を大切に、熟練のジュエリー職人が一つひとつ丁寧に仕上げました。

素材には、耐久性に優れるプラチナを使用しています。

https://u-treasure.jp/bridal/licensor/ultraman

取扱店舗細

ユートレジャーオンラインショップおよびユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて【ウルトラマン】ブライダルリングのご注文を承っております。

リングのサイズ計測以外にも、お手入れ・お取り扱い方法などについてもご説明させていただきますので、是非この機会にお立ち寄りください。

「ウルトラマンシリーズとは

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/956_3_c49cf13e91ed186c9c228615f21aa281.jpg?v=202606110151 ]

ウルトラマンシリーズとは、円谷プロダクションの『ウルトラQ』『ウルトラマン』をはじめとする特撮作品シリーズです。

1966年に始まった『ウルトラQ』から現在まで、60年続くシリーズとして愛され続けています。

円谷プロダクションについて

「創造性豊かで革新的な作品、商品、サービスを通じて勇気と希望を世界中の人々に届ける グローバルエンターテイメントカンパニー」を企業ビジョンとし、ウルトラマンシリーズを中心とした映像作品等の製作、イベントやライセンス事業等さまざまな分野で展開を行っています。

円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」 https://store.m-78.jp/

ユートレジャーについて

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

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