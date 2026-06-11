【LaLa TV 7月の注目ドラマ】極上のサスペンスドラマ「悪人伝記」＆「ミストレス～愛に惑う女たち～」や、シウミン（EXO）主演ファンタジーラブコメ「ホ食堂～時空を超えた恋のシェフ」

ディスカバリー・ジャパン合同会社

韓・華・世界の最新ドラマや名作映画、食・旅・ウェルネスなど日々を彩る番組をお届けする「LaLa TV」を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、 シン・ハギュン×キム・ヨングァン共演の犯罪サスペンス「悪人伝記」を7月6日（月）より放送いたします。

また、ハン・ガイン主演で４人の女たちが抱える秘密と葛藤をスキャンダラスに描く、極上のラブサスペンス「ミストレス～愛に惑う女たち～」、シウミン（EXO）主演のドタバタファンタジーラブコメディ「ホ食堂～時空を超えた恋のシェフ」を放送いたします。LaLa TV の7月おすすめ韓国ドラマ3作品を、ぜひお楽しみください。

＜2026年7月の注目おすすめ番組＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NojMjfrh_oQ ]韓国ドラマ「悪人伝記」＜ノーカット字幕版＞(C) 2023 KT StudioGenie Co., Ltd

誰の心にも棲みつく【心の闇】人間の善悪を問う、問題作！

苦労人だが誠実に生きていて犯罪とは無縁だった弁護士のハン・ドンス（シン・ハギュン）が、犯罪組織のナンバー2ソ・ドヨン（キム・ヨングァン）に出会い、犯罪に加担してしまうところから始まる本作。ちょっとした気の迷いやボタンの掛け違いで、その後の人生が大きく左右してしまう。表の顔と裏の顔があるように誰もがなり得る＜悪人＞。果たして＜悪人＞とは何か。社会の裏側や心の闇をえぐり出し、人間の本質にも迫った衝撃の問題作。

(C) 2023 KT StudioGenie Co., Ltd

シン・ハギュン×キム・ヨングァンの演技合戦！役者の怪演が光る！

ドンスを演じたシン・ハギュンは、弁護士でありながら私利私欲のために悪事に手を染めてしまい、罪の意識と良心の呵責に苛まれながらも犯罪の世界に突き進む、難しい役どころを狂おしい姿と鬼気迫る演技で魅せる。平凡だったひとりの人間が悪人に変貌する過程を緻密に描き、完全に変わった姿で新しい悪人の誕生を没入度高く熱演した。

Netflixドラマ「サムバディ」で、ある出来事で人を殺めてしまい、殺人に快感を覚え暴走していくサイコパスを演じたキム・ヨングァンが、本作でも強烈なヴィラン役ソ・ドヨンを披露。元野球選手で外見は完璧な美男子だが暴力団組織のナンバー2で、甘いマスクの裏に残虐で冷酷、コントロール不可の予測できない狂気が隠れているキャラクターを見事に演じている。両者が一歩も引かない演技合戦を繰り広げ、悪の世界に足を踏み入れた人間模様に真っ向から挑む。

(C) 2023 KT StudioGenie Co., Ltd

＜番組概要＞

小さな法律事務所の弁護士ハン・ドンス（シン・ハギュン）は生計のために刑務所にも自ら出向き営業を行う日々を送っていた。そんななか、ソ・ドヨン（キム・ヨングァン）と出会い、ある依頼を受けるが、その依頼によりドンスは、事件に巻き込まれ闇が深い犯罪の世界へ足を踏み入れることに…。冷酷で残虐な“絶対的な悪人”のドヨンと出会ったことで人生の歯車が狂いだす。

(C) 2023 KT StudioGenie Co., Ltd

■作品情報

「悪人伝記」

放送日時：7月6日（月）スタート 毎週（月）～（金）12：00～13：15／22：00～23：15

出演：

シン・ハギュン「怪物」『JSA』

キム・ヨングァン「サムバディ」「愛だと言って」

シン・ジェハ「復讐代行人２～模範タクシー～」

韓国/2023年/全10話/HD/ステレオ/

韓国ドラマ「ミストレス～愛に惑う女たち～」＜ノーカット字幕版＞(C)Studio Dragon Corporation

英BBCで放送された大ヒット作をよりドラマティックに大胆にリメイクした話題作！！

オリジナル版は「イギリス版SEX AND THE CITY」を謳い文句に、2008年から2010年まで英BBCで放送され大ヒットを記録。2013年にリメイクされたアメリカ版も、第4シーズンまで制作され、日本でもNHK制作でリメイクされるなど、世界各国で高い人気を博した。韓国版はオリジナル版よりもよりサスペンス・ミステリー要素が強まり、あっと驚くシーンや息もつかせぬ展開に引き込まれていくこと間違いなし！

(C)Studio Dragon Corporation

ハン・ガイン、「太陽を抱く月」以来6年ぶりのドラマ復帰作！

それぞれ違った境遇の4人の女性たちが、一本の電話を皮切りに殺人事件に巻き込まれていく。誰が誰を、何のために殺したのか？事件の真相が解き明かされるとともに、彼女たちの葛藤や秘密が明らかになっていく。

2年前に行方不明になった夫の生存を信じるシングルマザー・セヨンには、「太陽を抱く月」以来6年ぶりのドラマ復帰となったハン・ガイン、弁護士事務所の事務長でシングルライフを謳歌するキャリアウーマン・ハヨンには「月桂樹洋服店の紳士たち」のク・ジェイ、有名シェフの妻であり、妊活に悩む高校教師ジョンウォンは『オクジャ／okja』のチェ・ヒソ、そして秘密を抱えた精神科医ウンスを、「賢い医師生活」シリーズのシン・ヒョンビンが演じる。個性派ぞろいな女優たちが、元恋人との再会、一夜の過ち、愛人の死と、人間の欲望や愚かさをスキャンダラスかつ官能的に魅せる！

(C)Studio Dragon Corporation

＜番組概要＞

2年前に事故で夫を失い、カフェを経営しながら娘を育てるセヨン（ハン・ガイン）。弁護士事務所に勤めるファヨン（ク・ジェイ）、高校教師のジョンウォン（チェ・ヒソ）、精神科医のウンス（シン・ヒョンビン）とは高校の同級生で、30代になった今でも定期的に集まっていた。ある日、セヨンのもとへ非通知の電話がかかってきたことを皮切りに、4人の周囲で異変が起き始め、それは次第に過去の殺人事件にまで繋がっていく。誰が誰を、何のために殺したのか？事件の謎をひも解くうちに、秘められた愛と憎しみ、そしてこじれた人間関係が明らかになっていく…。

(C)Studio Dragon Corporation

■作品情報

「ミストレス～愛に惑う女たち～」

放送日時：7月20日（月）スタート 毎週（月）～（金）12：00～13：15／22：00～23：15

出演：

ハン・ガイン「太陽を抱く月」

ク・ジェイ「月桂樹洋服店の紳士たち」

チェ・ヒソ『オクジャ／okja』

シン・ヒョンビン「賢い医師生活」

韓国/2018年/全12話/HD/ステレオ/

韓国ドラマ「ホ食堂～時空を超えた恋のシェフ」＜ノーカット字幕版＞(C) WHYNOT MEDIA Co., Ltd・Hakuhodo DY music&pictures Inc.・COPUS JAPAN Co., Ltd.

シウミン（EXO）主演！タイムスリップ×グルメの“ドタバタファンタジーラブコメディ”

朝鮮時代の天才ホ・ギュンが時空を超えて21世紀のソウルにタイムスリップし、ひょんなことから食堂の料理長になる、ドタバタファンタジーラブコメディドラマ。大人気グループEXOのメンバーで、俳優としても活躍するシウミンが主人公ホ・ギュンを熱演。さらに、アイドルグループ宇宙少女（WJSN）のエクシーことチュ・ソジョンが、ホ・ギュンが勤めることになった食堂の娘ウンシルを演じる。

＜番組概要＞

身分制度などにより多くの制約があった朝鮮時代。時代にそぐわない自由な発想を持ち、自称“超絶天才”の異端児ホ・ギュン（シウミン）が、時空を超え400年後のソウルにタイムスリップする。未知の世界に恐れおののくかと思いきや、彼の目に映ったのは平等な世の中で、馬より速い車が走り、どの家にも冷蔵庫があり、食べ物があふれる地上の楽園だった。 定食屋の娘・ウンシル（チュ・ソジョン）と出会い、ひょんなことから食堂の料理長になるホ・ギュンのドタバタ現代生活適応記が始まる！

(C) WHYNOT MEDIA Co., Ltd・Hakuhodo DY music&pictures Inc.・COPUS JAPAN Co., Ltd.

■作品情報

「ホ食堂～時空を超えた恋のシェフ」

放送日時：7月26日（日）スタート

毎週（日）14：00～

出演：

シウミン（EXO）（「社長ドルマート」）

チュ・ソジョン（「離婚保険」）」

イ・セオン（「社長ドルマート」）

韓国/2024年/全10話/HD/ステレオ/

■LaLa TV

韓・華・世界の最新ドラマや名作映画、食・旅・ウェルネスなどこだわりのライフスタイルまで。あなたらしい毎日を彩り、暮らしを豊かにするヒントや感性を刺激するコンテンツをお届けします。

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■ワーナーブラザース・ディスカバリー

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