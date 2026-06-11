【石川県・金沢市】北海道発・注文住宅「DUAL HOME」――「性能×デザイン」を金沢の地で表現した、フラッグシップモデルハウスが7月31日（金）をもって最終公開へ

株式会社アーキテックプランニング詳細を見る :https://dualhome.jp/ishikawa/lp1/

「デザイン×性能」をテーマに、北海道発の注文住宅ブランドを全国展開する『DUAL HOME（デュアルホーム）』（本部：株式会社アーキテックプランニング）。

同ブランドをフランチャイズ展開する石川店（株式会社イング、本社：石川県小松市）が運営する、石川エリアの拠点として多くのお客様にご来場いただいてまいりましたDUAL HOME 石川店「金沢市東力モデルハウス」（石川県金沢市東力2丁目25-3）が、2026年7月31日（金）をもちまして、いよいよ最終公開を迎えることとなりました。

公開終了へのカウントダウンが始まるなか、これまでWEBやSNS等で注目されていた本モデルハウスを実際にご見学いただける「ファイナルチャンス」として、特別見学会を本日より最終日まで開催いたします。

■ 金沢市東力モデルハウスの見どころ

本モデルハウスは、北国の過酷な気候で磨かれた住宅性能と、洗練された都市型デザインがシームレスに融合した、これからの注文住宅のベンチマークとなる一棟です。

1. 空間をダイナミックに魅せる「2.5ｍ超えの高天井」と上質な「無垢フロア」

一歩足を踏み入れた瞬間に広がるのは、「2.5ｍ超えの高天井」がもたらす大空間。足元には美しい木目と温かみが心地よい「無垢フロア」を全面に採用し、随所に技巧を凝らしたホテルライクな間接照明や上質なマテリアルが、日常を特別なものへと昇華させます。

2. 妥協のない「北海道基準」の住宅スペック

住宅フランチャイズとしてDUAL HOMEが全国のビルダーから支持される大きな理由である「高水準性能」が、この一棟に凝縮されています。

長期優良住宅認定： 税制優遇や高い資産価値が国から認められた安心の住まい。

耐震等級3（最高ランク）： 繰り返される地震からも家族の命と財産を守り抜く強固な構造。

■ イベント概要

公開終了日： 2026年7月31日（金）まで

会場（所在地）： 金沢市東力2丁目25-3

詳細・来場予約： https://dualhome.jp/shop/ishikawa/reservation/

※最終公開期間中は混雑が予想されます。じっくりとご見学いただくため、WEBからの事前予約をお願いしております。

■ ブランド概要

【本部】

ブランド名： DUAL HOME（デュアルホーム）

法人名： 株式会社アーキテックプランニング

本社所在地： 北海道札幌市北区新琴似10条17丁目1番15号

DUAL HOME本部所在地： 北海道札幌市中央区北2条西28丁目1-26エストラーダ円山3F

ブランドサイト： https://dualhome.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/dualhome.official

【運営会社】

会社名： 株式会社イング（DUAL HOME 石川店）

本社所在地： 石川県小松市北浅井町り157