アバター着せかえアプリ『ポケコロツイン』の人気企画第14弾！鮮やかな色彩で描かれるイラストが人気のイラストレーター「のう」さん描き下ろしイラストをアバターアイテム化！

ココネ株式会社

ENSAPIA Tokyo株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：石渡真維、以下：当社、※2026年6月1日にココネ株式会社より商号変更）は、ふたごのアバター「ココロン」の着せかえやお客さま同士のコミュニケーションが楽しめるスマートフォン向けアプリ『ポケコロツイン』において、キャラクターデザインやデフォルメイラスト制作を中心に活躍し、 鮮やかな色彩と特徴的なはっきりとした線画で人気のイラストレーター「のう」さんが描き下ろしたイラストをアイテム化し、それを記念した特別イベントを本日より開催することをお知らせします。

■ のうさん描き下ろしのキービジュアルを『ポケコロツイン』でアイテム化！

人気イラストレーターとの合作プロジェクトは「より魅力あるアイテムをお楽しみいただきたい」

「『ポケコロツイン』の世界観をさらに広げたい」という想いから生まれた人気企画です。

2022年9月の初開催以来、多くのお客さまからご好評を得ており、今回で14回目の開催となります。

本プロジェクトには専用のガチャシリーズ「spira」があり、今回のオリジナルアイテムもここから登場、のうさんが描くオリジナルの世界観が楽しめます！

本企画の第14弾でイラストを描き下ろしたのは、人気イラストレーター のうさん。MVイラストやVTuber等のイラストを手掛け、鮮やかな色彩と特徴的なはっきりとした線で描かれたイラストで人気のイラストレーターさんです。

のうさんの描き下ろしイラストを元にしたアバターファッションアイテムだけでなく、イラストの世界観をより楽しめるよう、テーマに合わせた「ココリウム」のアイテムも期間限定ガチャから入手することができます。また、のうさん直筆サイン色紙や描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが当たる記念キャンペーンも実施。『ポケコロツイン』のお客さまだけでなく、のうさんのファンの方も楽しめる企画をご用意しています。

【『ポケコロツイン』アプリダウンロード】

App Store https://apps.apple.com/jp/app/id1475221397

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cocone.p2&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.cocone.p2&hl=ja)

■ 限定ChoiceBag「spira ft.のう」

【開催期間】2026年6月15日（月）23時59分まで

■ 限定ココリウムガチャ「spira ft.のう ～cocorium collection～」

【開催期間】2026年9月13日（日）23時59分まで

＜「spira ft.のう」ストーリー＞

ようこそ！

K(ハート)nika-Malyshka（クルブニーカ・マリィシュカ）へ



いちごの美味しい小さなカフェを一人で切り盛りしている店長さんは

日々美味しいいちごスイーツを作ることに一生懸命



そんな店長さんと彼女の作るスイーツが大大大好きな常連さんは

得意な裁縫の技術を生かして店長さんぬいぐるみを作ったりと推し活を楽しみ中♪



＜「spira」について＞

人気イラストレーターのイラストをもとに仕立てられた、アバターファッションなどのガチャシリーズです。



＜限定アイテム着用画像＞

＜のうさん描き下ろしキービジュアル＞

＜キービジュアル ラフ画・設定資料＞

＜ココリウム資料＞

■ 本プロジェクトに向けたのうさんからのメッセージ

＜のうさんプロフィール＞

北海道在住のイラストレーター。MVイラストやVTuber等のイラストを手掛けている。鮮やかな色彩とはっきりとした線画が特徴。

【X】https://x.com/nounoknown?s=20

■「spira ft.のう」登場記念キャンペーン開催！

１. のうさん直筆サイン色紙&オリジナルアクリルボードが当たる！

のうさん直筆サイン色紙と描き下ろしのキービジュアルを使用したオリジナルアクリルボードを、抽選で10名様にプレゼントします。『ポケコロツイン』のアプリ内応募フォームから応募できますので、この機会にぜひ遊んでみてください。

【開催期間】

2026年6月11日（木）18時00分 ~ 6月23日（火）23時59分





２. のうさん描き下ろしイラストを使用したオリジナルトートバッグが当たる！

のうさん描き下ろしのキービジュアルを使用した「オリジナルトートバッグ」を、『ポケコロツイン』公式のXアカウントをフォロー＆指定ポストをリポストし、キャンペーンサイトでご自身のXアカウントを連携された方の中から抽選で40名様にプレゼントします。

【開催期間】

2026年６月11日（木）18時00分 ~ 6月15日（月）23時59分

【公式X】

https://x.com/PokecoloTwin

『ポケコロツイン』について

ふたごのアバター「ココロン」のカワイイ着せかえを楽しめる、総ダウンロード数1,800万を突破した人気アプリ。ふたりのココロンをコーディネートして、ふたごコーデや恋人コーデに親子コーデ、ふたりならではの様々なファッションコーデを楽しめます。着せ替えゲームよりも面白い着せ替えSNSの世界で、あなただけの遊び方を見つけよう。

＜概要＞

対応OS：iOS 13.0 以上。iPhone、iPad、および iPod touch に対応 / Android 6.0 以上

ジャンル：ソーシャルネットワーク

価格：基本無料（一部アイテム課金）

［コピーライト表記］ (C)ENSAPIA (C)cocone

ENSAPIA Tokyo株式会社について

ENSAPIA Tokyo株式会社（2026年6月にココネ株式会社より商号変更）は、スマートフォン向けのアバター着せかえコミュニケーションアプリ『ポケコロ』シリーズや『リヴリーアイランド』『ピュアニスタ』などのサービスを提供するENSAPIAグループの中核となるコンテンツ企業です。ENSAPIAグループが全世界でお客様にお届けするデジタル資産（世界を飾るアイテム）は120万種300億個を超え、提供するデジタルワールドは大きく広がっています。アバター開発とコミュニティ運営の経験をもとに、利便性や機能性ではなく、誰もが自分らしく過ごせる新たな生活圏としてのデジタルワールドの構築を進めています。



＜会社概要＞

会社名：ENSAPIA Tokyo株式会社（URL：https://cocone.co.jp ） ※2026年6月1日にココネ株式会社より商号変更

設立：2008年9月

所在地：東京都世田谷区若林3-1-18

事業概要：ソーシャルエンターテイメントサービス、アプリ企画・開発・運営