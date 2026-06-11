ディズニー公式オンラインクイズイベント「ディズニーファン・チャレンジ 2026」開催決定！ 第3回となる今回は「東京ディズニーリゾート(R)コース」「STAR WARSコース」が新たに登場！

株式会社講談社

ディズニーのさまざまなジャンルのクイズを出題する公式オンラインクイズイベント「ディズニーファン・チャレンジ」の第3回開催が決定いたしました。映画やテーマパークなどに関するクイズを通じて、ディズニーの知識がさらに深まり、よりディズニーの世界を楽しめるイベントです。

8月1日（土）から始まる「ディズニーファン・チャレンジ 2026」では、参加者が自由に選べる3つのコースをご用意しました。従来のコースに加え、ファン待望の「東京ディズニーリゾートコース」と「STAR WARS（スター・ウォーズ）コース」が新たに登場します。

◆選べる3つのコース◆ 参加者は以下の3コースから、お好きなコースを選んで挑戦していただけます。

◆チャレンジコース

全40問／制限時間30分／参加料金 4,000円（税込）

アニメーション映画、パーク、ウォルト・ディズニーと歴史、さらにさまざまな雑学など幅広いジャンルから出題されます。

◆東京ディズニーリゾートコース（新設）

全40問／制限時間30分／参加料金 4,000円（税込）

25周年のアニバーサリーを迎えた東京ディズニーシー(R)と、東京ディズニーランド(R)を中心に、東京ディズニーリゾートに関するクイズを出題。

◆STAR WARSコース（新設）

全40問／制限時間30分／参加料金 4,000円（税込）

『スター・ウォーズ』シリーズより、キャラクター、ストーリー、メカニック、パークなどの各ジャンルからクイズが出題されます。

〈ディズニーファン・チャレンジ 2026〉

◆開催期間◆ 2026年8月1日（土）12:00 ～ 9月14日（月）23:59

◆早期割引◆ 8/1（土）～8/16（日）までのエントリーがオトクです！ 参加料金が3800円に！（5％OFF）

◆参加者全員にオリジナル特典をプレゼント◆ すべてのコースにおいて、参加者全員がもらえるオリジナル特典（認定証、バッジ、デジタル壁紙などを予定）をご用意しております。さらに今回は、成績上位者に向けた特典も！

◆ディズニーファン・チャレンジ公式サイト◆ https://disneyfan.kodansha.co.jp/d_challenge

◆関連書籍の発売も決定◆ 本イベント後に、公式関連書籍の刊行を予定しております。今年は「チャレンジコースと東京ディズニーリゾートコース」および「STAR WARSコース」の2冊を発売予定です。

◆公式インスタグラム◆ https://www.instagram.com/dfan_challenge/ (https://www.instagram.com/dfan_challenge/)

※申込開始や成績上位者特典の詳細など、最新情報は公式インスタグラムで発表いたします。