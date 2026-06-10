神戸三ノ宮に誕生！神戸初、バニーディーラーが迎える本格派アミューズメントカジノバー『AA（エーシーズ）』が７月１日グランドオープン！

有限会社明石商事オープン後一か月は様々なキャンペーンでお得に遊べる模様。

（有）明石商事が、7月1日に神戸・三宮に新店舗「AA（エーシーズ）」をオープンします。

平日18：00～23：00、土日祝15：00～23:00の営業を予定し、全27席。

本場のカジノを思わせる高級感ある空間がお客様をお迎え。

詳細は、各種公式SNSからご確認ください。

ライン https://line.me/R/ti/p/@352xvxis

X https://x.com/AAsannomiya

instagram https://www.instagram.com/aasannomiya/

オープンの背景・コンセプト

カジノ＝バニーというイメージは浸透していますが、

意外にも日本にあるアミューズメントカジノで、バニーコンセプトのお店は、東京に1店舗あるのみ。

AA（エーシーズ）は、

関西唯一のバニーディーラー（※自社調べ2026年6月日本国内における「アミューズメントカジノ」として）と、こだわりぬいたラグジュアリーな空間で、

訪れる人々の目と心を楽しませます。

神戸で新たな遊びを求める大人たちへ、史上最高の夜を届けることを目標に掲げています。

「本格的」だけど、入りやすい。

支配人のNeo氏にインタビューしました。

インタビュアー「まずどうして、このお店を作ろうと思ったのかお聞かせください。」

Neo氏「僕は学生のころから某アクションゲームが大好きでして、その作品の中にカジノや花札、地下格闘技などが楽しめる夢の空間が出てくるんですね。」

インタビュアー「ふむふむ。」

Neo氏「僕はその大人な空間に強烈な憧れを抱きました。

さらに、当時純粋だった僕は、そんな施設が実在するのだと思っていたんです（笑）」

インタビュアー「フィクションだとは思っていなかったと…！」

Neo氏「でも、成人してからどこを探してみても、日本にそんな場所はない。

そんな中、一番似ているかもしれないと思ったのが、アミューズメントカジノバーでした。

自分の憧れたゴージャスな世界観×綺麗な女性×ゲームをこの業態でなら実現できるのでは？と思ったのがキッカケというわけです。」

インタビュアー「それで実際、作ってしまうなんてすごいですね（笑）」

「ないなら作るしかないですし！」と笑うNeo氏

インタビュアー「最後に、このAA（エーシーズ）はどんな人に来てほしいお店なんでしょうか？」

Neo氏「もちろん、すでにポーカーが好きな方々にも認められ・愛されるお店になってほしいのですが、それと同時に

初めての方にとっても来やすいお店でありたいと思っています。

ポーカー自体はまだやったことなくても、カジノの雰囲気を味わいたい、バニーディーラーを見てみたい、おいしいお酒を飲みながらゲームしたい…など様々な気持ちをもってお店の門戸を叩いてほしいです！

こだわって育てたバニーディーラーたちによる親切丁寧な初心者講習や、本場のカジノにも負けないおもてなしを通して、「来てよかった！」「カジノゲーム面白すぎ！」と言わせてみせます！



最終的には、AA（エーシーズ）が様々なレベルの方がともに楽しむ、

一つのコミュニティになっていったら、うれしいです。

そうやって少しずつ、神戸・関西のポーカー人口を増やしていけたら、この上ない幸せを感じるんじゃないかと思います。」

支配人のNeo氏はまだ24歳。

近年では珍しいこのギラギラとした若者が、

神戸にどんなムーブメントを起こしてくれるのか、期待は高まるばかりです。

店舗の特徴・サービス内容

店名の由来になっているエーシーズ。

「AA（エーシーズ）」という用語はポーカーにおいて、最初に受け取る二枚がどちらも

「A（エース）」であるという最高の状況を示す言葉です。

そんな用語にちなんで名前を付けたこの店では、

空間もA、ディーラーもA、提供するお酒もAとすべてにこだわりぬきます。

また、本格カジノを目指し、

ポーカーだけでなく、ブラックジャック、バカラなどの定番ゲームも提供する予定です。

※風俗営業法5号許可を受けたゲームセンターのため、接待行為は致しません。

オープン記念キャンペーン

オープンを記念して、7月1日～7月31日まで

◆初心者講習2,000円引きキャンペーン

◆参加費無料トーナメント毎日開催

◆スペシャルなオープン記念トーナメント

を、実施します。

この機会にぜひAAでの一味違うアミューズメントカジノ体験をお試しください。

担当者コメント

有限会社明石商事／取締役兼支配人 Neo

AA（エーシーズ）は、まさに私の夢を詰め込んだ最高の空間です。

皆さんにとってもそんな場所でありたいと思います。

AA（エーシーズ）概要

公式サイト

https://evolvestage.xsrv.jp/aa-sannomiya/

店舗所在地

兵庫県神戸市中央区加納町4丁目8－14

第11シャルマンビル 5階

運営会社

有限会社明石商事

問い合わせ

080-3024-1186

業務内容

テキサスホールデムポーカー、ブラックジャック、バカラ、

飲料の提供、おつまみの提供