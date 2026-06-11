＜SNIDEL(スナイデル)＞6月18日(木)に大丸京都店にニューオープン！ノベルティのミニバッグや限定カラーのワンピースがラインアップ
株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営するレディースブランド 「SNIDEL(スナイデル)」は、ブランドが発信する 「#SNIDEL_FOR_SUSTAINABILITY」の思想を反映し、エコ・リサイクル素材を多用した店装で、2026年6月18日(木)に大丸京都店をオープンいたします。オープンを記念して、限定商品やノベルティ*をご用意する他、期間限定キャンペーンも開催いたします。
※*数量限定の為、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
限定アイテム
【リボンデザインニットドッキングワンピース】
\22,880(税込)
限定カラー：LBEG
サイズ：0,1
※数量限定のため、無くなり次第終了とさせていただきます。
限定ノベルティ
\44,000(税込)以上お買い上げのお客様にリップやパスケースなど収納できるミニバッグを先着でプレゼントいたします。
※数量限定のため、無くなり次第終了とさせていただきます。
ポイントアップキャンペーン
6月18日(木)～6月21日(日)までの期間中、
お買い上げいただいたMA CARD会員さまにMAポイントを一律10％付与いたします。
※当日の新規ご入会も対象となります。
店舗情報
■大丸京都店
ニューオープン日：6月18日(木)
所在：〒600-8511
京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地 大丸京都店3階 SNIDEL大丸京都店
TEL：075‐746‐6649
営業時間：10:00～19:00
■SNIDEL（スナイデル）について
2005年4月9日にデビュー。
“ストリート×フォーマル”をコンセプトに、ストリートカルチャーとエレガンスを組み合わせ、他にないスタイリングを提案。細部にまでこだわったディテール、女性の美しいシルエットの魅せ方への追求。
お洋服を愛する全ての女性に贈るグローバルブランドです。
現在、日本国内38店舗、中国45店舗、香港5店舗、台湾3店舗、ニューヨーク1店舗、タイ1店舗、フィリピン1店舗、計94店舗展開（4月15日時点店舗数）
■SNIDEL オフィシャルオンラインストア：https://snidel.com/
■Instagram：https://www.instagram.com/snidel_official/