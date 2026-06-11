夏のバカンスを満喫して、こんがりとした小麦色に日焼けした姿がキュートな「Sonny Angel Summer Vacation Series Sun-Kissed Style」が全世界同時発売。

株式会社ドリームズメインビジュアル

株式会社ドリームズ (本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹)は、弊社が展開するSonny Angelの新作「Sonny Angel Summer Vacation Series Sun-Kissed Style」を、オフィシャルオンラインストアやSONIANDSMI、全国のバラエティストア、雑貨店にて、2026年6月25日(木)より発売します。

ゆったりと、心ほぐれるサマーバケーションをSonny Angelといっしょに。

日々の疲れを癒やすために、夏休みをどう過ごそうか計画を立てているあなた。そんなあなたのもとに、夏を満喫してこんがりとした小麦色の肌になったSonny Angelが遊びにきたようです。まるでリゾートのプールサイドでバカンスを楽しんでいるようなSonny Angelと、のんびりとした夏を過ごしませんか。

夏に魅了され、小麦色に日焼けした小さな天使の男の子

サマーシリーズでしか出会えない“小麦色に日焼けした” Sonny Angel の姿を楽しめる「Summer Vacation Series Sun-Kissed Style」。Tシャツを着たSonny Angelのお尻には、夏らしいモチーフの日焼け跡があるのもチャームポイント！もし、出会えた時には注目してみてください。

カラフルな夏色の小物と合わせて飾ることで、見るだけで夏が待ち遠しくなるような空間になるでしょう。カラーリングやボーダーのコスチュームはちょっぴりレトロを感じられるデザインに。1980年代の雰囲気が漂う小物やインテリアとのコーディネートもお楽しみいただけます。

時間がさざ波に溶けていくようなリラックスした夏を味わいませんか。

お気に入りの場所で、まるでさざ波に身を任せるような時間を「Sonny Angel Summer Vacation Series Sun-Kissed Style」と過ごしませんか。気の向くままにリラックスした夏のひとときに浸るあなたをSonny Angelが優しく見守ってくれるでしょう。

どのSonny Angelに出会えるかは、箱を開けてからのお楽しみ♪

全8種類のラインナップは、フィギュア6種類 + シークレットフィギュア2種の全8種類。

1アソートボックス6個入りです。どのSonny Angelに出会えるかは、箱を開けてからのお楽しみ♪

※アソートボックスでお買い上げいただいても全種類揃わない場合がございます。あらかじめご了承ください。

ラインナップ（6種類＋シークレット2種類）

夏らしい定番の海の生き物をはじめ、Sonny Angel初のかぶり物である「タコ」や「マナティー」がラインナップ。人気のウサギやパイナップルのかぶり物とサングラスをあわせたり、アイスやココナッツジュースを持ったり…Sonny Angelが夏を満喫している様子が、あなたの夏休みへのワクワクした気持ちを膨らませます。

Rabbit/ウサギManatee/マナティOctopus/タコPineapple/パイナップルShell/カイShark/サメ

シークレット：2種類

ユニコーンのかぶり物を身に着けたSonny Angelと、おそろいのボーダーの水着に身を包んだピンクのRobby Angelが登場。それぞれ浮き輪がついており、よりリゾートで過ごしているようなムードが高まるデザインになっています。

Unicorn/ユニコーンFlamingo Robby Angel/フラミンゴロビーエンジェル

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/26206/table/516_1_27b1e8faa55b3edae21f39beb62bd7f9.jpg?v=202606110151 ]

※フィギュアの大きさと重さはフィギュアの種類により異なります。

※商品の発売・仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。

※商品の取り扱い状況は店舗により異なります。詳細はお近くの販売店舗までお問合せください。

■商品取扱い店舗：

・Sonny Angel公式オンラインストア https://www.sonnyangelstore.com

・SONIANDSMI https://soniandsmi.com(https://soniandsmi.com/)

・キデイランド、ハンズ、ロフト、FUKUMITSUYA、ツリービレッジTOKYO、博品館TOY PARK他、全国のバラエティストアにて随時展開予定です。

※販売店舗は諸般の事情により、取扱いの中止や発売時期が異なる場合があります。

正規取扱店に関する情報は、Sonny Angel公式ウェブサイト、または公式アプリにて掲載しているショップリストをご確認ください。

Sonny Angelとは

Sonny Angelは2004年に日本で誕生した、あなたに幸せを届ける小さな天使の男の子。Sonny Angelは日本国内だけでなく、アメリカやヨーロッパ、韓国などのアジア圏を中心に、世界40カ国以上で展開中。国や文化の違いを越え、世界中で愛されるSonny Angelは、これからも多くの人に小さな幸せをお届けします。

▼ Sonny Angel 公式SNSアカウント

X（旧Twitter)：@SonnyAngel_PR

Instagram ：＠sonnyangeljapan

Facebook ：sonnyangel.japan

TikTok ：sonnyangeljapan

Sonny Angel 公式サイト(https://www.sonnyangel.com/)

世界中のSNSで盛り上がりを見せるSonny Angel。次はどんな動画がバズるのか？

欧米を中心にTikTokで商品の開封動画や、フィギュアを使用したさまざまなチャレンジ動画がトレンド化しヒットする、いわゆる“TikTok売れ”で人気急上昇中のSonny Angel。その熱狂的なファンの盛り上がりは、ニューヨーク・タイムズ紙で紹介され、追随するように日本をはじめ、アジア各国でも大きな注目を浴びています。ぜひ、ハッシュタグ#sonnyangelでご検索ください。