人気VTuberグループ「にじさんじ」より全46種のオリジナルカード付き『にじさんじチップスvol.9 うすしお味』を発売決定！

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、人気VTuberグループ「にじさんじ」より、オリジナルカード付き『にじさんじチップスvol.9 うすしお味』を2026年6月23日（火）より発売することをお知らせいたします。

本商品は、全国のファミリーマート約16,400店舗、ヴィレッジヴァンガード、アニメイト、Cyber Goods Storeにて販売するほか、株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」にて、アミューズメント限定BOXを順次展開いたします。

全46種のオリジナルカードの中から、ランダムでカード1枚がおまけとして付いてきます。無くなり次第終了となりますので、お早めにお買い求めください。

■商品情報

商品名 ：にじさんじチップスvol.9 うすしお味

発売予定日 ：2026年6月23日（火）

価格 ：253円（税込）

内容量 ：24g

カード種類 ：カード全46種（描き起こし: 21種／フリーダム: 21種／シークレット: 4種）

賞味期限 ：2026年11月

製造元 ：山芳製菓株式会社

発売元 ：株式会社サイバーエージェント

コピーライト ：(C)ANYCOLOR, Inc.

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

■企画参加ライバー一覧（全21名、順不同）

・モイラ

・叶

・加賀美ハヤト

・早瀬走

・矢車りね

・えま★おうがすと

・北見遊征

・榊ネス

・魁星

・綺沙良

・梢桃音

・司賀りこ

・珠乃井ナナ

・ルンルン

・雲母たまこ

・早乙女ベリー

・酒寄颯馬

・七瀬すず菜

・渚トラウト

・一橋綾人

・五木左京

■販売情報

【店舗販売】

・全国のファミリーマート（一部店舗除く）

・全国のアニメイト

※12袋購入毎に限定特典のポストカードをランダムで1種プレゼントいたします。

・ヴィレッジヴァンガード（一部店舗）

※12袋購入毎に限定特典のポストカードをランダムで1種プレゼントいたします。

【オンライン販売】

・Cyber Goods Store

https://cybergoods-store.jp/collections/nijichi9-2606023

※Cyber Goods Storeでは、カートン販売（1箱12袋入）のみとなっております。

※1箱ご購入毎に限定特典のダイカットステッカーをランダムで1枚プレゼントいたします。

※配布の特典はなくなり次第終了となります。

※お取扱いのない店舗もございます。店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

※実際の発売日は販売店によって多少前後する可能性がございます。

※商品・購入特典は数に限りがございます。なくなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

【アミューズメント施設】

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する全国のアミューズメント施設「ナムコ」と「ナムコオンラインクレーン」では、アミューズメント限定BOXにて順次展開いたします。

●「ナムコ」取り扱い店舗

取り扱い施設一覧につきましては以下よりご覧いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d85936-290-451eb4efb0cd983be8ce3655de93f29a.pdf

・ナムコオンラインクレーン詳細：

https://app.online-crane.namco.co.jp/landing





■プレゼントキャンペーン詳細

発売開始を記念して、全46種のカードを揃えた「カードコンプリートセット」が抽選で3名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

〈キャンペーン応募方法〉

１.Cyber Goods Store公式Ｘ（ https://x.com/Cyber_goods ）をフォロー

２.該当ポストを引用リポスト（「#にじさんじチップス9」を付けて投稿をお願いします。）

〈キャンペーン期間〉

2026年6月23日（火）0:00~2026年6月30日（火）23:59まで

※該当ポストは１.の公式アカウントよりご確認ください。

※当選発表は、2026年7月24日（金）までにダイレクトメッセージにてお送りさせていただきます。

※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。

※アカウントを非公開にしている場合、引用リポストを確認することができないため、応募対象外となります。

※ご当選の権利は第三者への譲渡や現金とのお引き換えはできません。

※当社の個人情報保護に関する基本方針については、以下のプライバシーポリシーをご確認ください。

https://www.cyberagent.co.jp/privacy/

■にじさんじプロジェクトについて

「にじさんじプロジェクト」は、多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。

https://www.anycolor.co.jp/service/nijisanji

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 山内隆裕

事業内容 ：メディア＆IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com

