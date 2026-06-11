推しの“ぬい”が野菜に変身！？『とれたて野菜』をテーマにしたぬい活アイテムがサンキューマートに新登場！7月中旬よりALL390円（税込429円）で発売

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、『とれたて野菜』をテーマにしたぬい活アイテムを、全国のサンキューマート店舗で7月中旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、6月12日（金）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/oshi-yasai(https://thankyoumart.jp/blogs/news/oshi-yasai)

近年、ぬいぐるみを日常の癒しや自己表現のパートナーとして楽しむ「ぬい活」文化が広がっています。なかでも、“ぬい”に小物やファッションアイテムを合わせたり、一緒にお出かけや撮影を楽しんだりするスタイルは、Z世代を中心に注目を集めています。

そこで今回の新シリーズでは、『とれたて野菜』をテーマに、ナスやにんじん、ブロッコリーなど、親しみのある“野菜”をモチーフにした「ぬい活」アイテムを展開します。

思わずクスっと笑ってしまうキュートなデザインで、“ぬい”とのお出かけや写真撮影をより彩り、SNS映えも楽しめるシリーズです。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2026年6月12日（金）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/oshi-yasai

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年7月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・“野菜”モチーフを取り入れた、ポップで遊び心あふれるデザイン！ 全12アイテムのラインナップ

本シリーズは、“野菜”のフォルムやカラーリングを取り入れた、ポップで遊び心あふれるデザインに仕上げました。

“ぬい”に着せて楽しめる「ぬいぐるみ用着ぐるみ」をはじめ、「ぬいぐるみ用マット」や「ぬいポーチ」など撮影シーンでも活躍するアイテムを展開します。推しの“ぬい”が、まるで畑やマルシェに並ぶ“野菜”のように変身できるラインナップです。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）

■ピックアップ商品

◆ぬいぐるみ用着ぐるみ、ぬいぐるみ用マット／各390円（税込429円）

「ぬいぐるみ用着ぐるみ」は、全7種で展開します。

単体でもお友達とお揃いでも楽しめるキュートなデザインです。

“ぬい”を置いて撮影できる「ぬいぐるみ用マット」も登場し、世界観の演出をさらに楽しめます。

◆ぬいポーチ、ぬいぐるみキーホルダー／各390円（税込429円）

“野菜”のパッケージ風デザインを取り入れた「ぬいポーチ」は、カラビナ付きでお出かけにも便利なアイテムです。

「ぬいぐるみキーホルダー」は、キーホルダーとして楽しめるほか、指にはめて指人形のようにも使用できます。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/