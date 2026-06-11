TikTokライブコマーサー「上司のあさみ」×Spa treatment『HASシリーズ』

株式会社ウェーブコーポレーション

株式会社ウェーブコーポレーション（大阪府大阪市：代表取締役 荒井裕一）は公式TikTok Shopにおいて、「上司のあさみ」こと原朝未（はら あさみ）氏をSpa treatment『HASシリーズ』のTikTokエバンジェリストに起用いたしました。

■TikTok Shop時代における、新しいブランド成長モデルへ

近年、TikTok Shopの拡大とともに、日本国内のEC・美容業界では「人を起点とした購買体験」が急速に進化しています。

単なる商品の販売ではなく、

- 誰が紹介するのか- どんな世界観で届けるのか- ブランドとどのように伴走するのか

が重要視される時代へと変化しています。

美容・健康・ライフスタイル領域を中心に、数多くのブランドライブコマースを成功へ導いてきた「上司のあさみ」と連携することで、TikTokライブコマース・SNSコンテンツ展開・ブランドPR・オフラインイベント・ブランド体験施策などを組み合わせながら、『HASシリーズ』の新たな顧客接点の創出と、ブランド価値のさらなる向上を目指します。

■主要ブランド「Spa treatment（スパトリートメント）」

Spa treatmentは、エステティックサロン向けプロユースコスメを29年にわたり開発し続けてきたスキンケアブランドです。

簡単には配合できない先進美容液成分や、独占原料による希少性の高い成分、古くから珍重されてきた原料を浸透*させる処方設計などにこだわり、大人の肌が抱える複雑化した悩みやコンプレックスに寄り添う製品開発を行っています。

＊：角層まで

■Spa treatment『HASシリーズ』

HAS*1は「Human Adipose-derived Stem cell 」（ヒト脂肪由来幹細胞）の頭文字から取った略称で、スパトリートメントではHAS*1（ハス）と呼んでいます。

人の脂肪から採取された幹細胞を培養し抽出したものを使用しており、その培養液は約130種類もの成長因子（グロスファクター）などを含んでいます。さらに培養液をリポソーム化することで角層のすみずみまで浸透しやすくしています。

先進の幹細胞研究から生まれたHAS*1は、厳しい品質検査やテストを繰り返し行い、数々の論文作成や研究が行われています。スパトリートメントでは長年使用されている化粧品原料で、ハリや艶を与え、年齢を重ねた肌*3をサポートします。

＊1：ヒト脂肪細胞順化培養液エキス（保湿・整肌成分）

＊2：角層

＊3：乾燥、ハリ、ツヤのなさ

■ 「上司のあさみ」コメント

「ライブを通してWOW（驚嘆）を届ける」これが、私がずっと大切にしてきた想いです。

『HASシリーズ』は、単なるスキンケアではなく、“美しく歳を重ねる”という価値観そのものを大切にしているブランドだと感じています。

ライブコマースを通じて、商品の魅力だけではなく、ブランドが持つ哲学や世界観まで丁寧に届けながら、多くの方に新しい美容体験を届けていきたいと思っています。

PROFILE

株式会社MoldBreaking（本社：東京都渋谷区）の代表取締役でもある原朝未(はら あさみ)氏。TikTokなどでは「上司のあさみ」として活動しており、SNS総フォロワー数は約33万人*を誇ります。美容・インナービューティーアイテムを厳選して紹介し、ライブを通してブランド価値を高めるライブコマーサーとして注目を集めています。

*2026年5月現在

TikTok公式アカウント: ＠joshinoasami(https://www.tiktok.com/@joshinoasami)

Instagramアカウント：https://www.instagram.com/joshinoasami/