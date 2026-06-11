マーケティングアソシエーション株式会社

ECサイトの運営代行サービスを提供しているマーケティングアソシエーション株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は、2026年6月25日（木）に、マーケティングアソシエーション株式会社主催のウェブセミナー【売上が伸び続けるモールEC企業は何が違う？持続的な成長を実現する3つの戦略とは】を開催します。

詳細・お申し込みはこちら :https://ma-inc.jp/seminar/cos-87/?utm_source=260611ma_prtimes_seminar&utm_medium=press【このような課題はありませんか？】

・モール内広告の最適な配分や運用方法が分からない…

・競合分析や市場データを戦略に活かせていない…

・バックヤード業務に負担がかかっている…

【本セミナーで学べること】

モールECにおいて、「売上が伸び続ける企業」と「頭打ちになる企業」の差はどこにあるのでしょうか。

広告費の高騰や競争激化が進むモールEC市場において、

「これをやれば必ず伸びる」といった単一の施策はもはや存在しません。

重要なのは、広告による集客、データに基づく改善、

そして顧客対応によるリピート創出までを一貫して捉え、自社に最適な戦略を実行し続けることです。

多くの事業者が直面する、広告効果の鈍化や施策のマンネリ化、売上の伸び悩み。

その壁を突破し、持続的な成長を実現するために、いま本当に見直すべきポイントとは何か。

本セミナーでは、モールEC支援の第一線で活躍するプロフェッショナル3社より、

売上を伸ばし続けるための戦略を体系的に解説します。

明日から実践できる具体的なノウハウから、中長期で成果を生み出すための考え方までご紹介いたします。

モールECの売上拡大と持続的な成長を実現するための“勝ちパターン”を、

お持ち帰りいただける内容ですので是非ご参加ください！

【参加&アンケート特典】

★★アンケート回答で各社セミナー資料プレゼント！★★

■共催企業

株式会社ネイビーグループ

株式会社Nint

マーケティングアソシエーション株式会社

■こんな方におすすめ

・モールEC全体の戦略を見直したいが、どこから手をつけるべきか分からない方

・広告運用の成果を改善し、効率よく売上を伸ばしたい方

・データを活用した意思決定、戦略設計に取り組みたい方

・顧客対応、受注業務の属人化や非効率を解消したい方

■ セミナースケジュール及び内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/392_1_018b8e5f1bdc7c17d4ffea31e7fb8ab7.jpg?v=202606110151 ]

■ 開催概要

日時：2026年6月25日（木）14:00～15:10

会場：オンライン※zoomを使用

料金：無料

共催：株式会社ネイビーグループ、株式会社Nint、マーケティングアソシエーション株式会社

詳細・お申し込みはこちら :https://ma-inc.jp/seminar/cos-87/?utm_source=260611ma_prtimes_seminar&utm_medium=press■会社概要

会社名：マーケティングアソシエーション株式会社

代表取締役：中園広和

所在地：東京都台東区池之端1丁目1-15 南星上野ビル1・3・4F

資本金：1,750万円

事業内容：コールセンター代行・EC運営代行をはじめとしたBPO業務

■コーポレートサイト：https://ma-inc.jp/

■コールセンター代行サービス：https://ma-inc.jp/service/customer_support_plus/lp/

■EC運営代行サービス：https://lp.ma-inc.jp/ec

■EC運営のノウハウが学べるメディア「なるほど！まかせてEC」

https://makasete-ec.jp/naruhodo/