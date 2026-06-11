『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』6月15日より正式サービス開始！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、ゲームプラットフォーム「G123」の新作ゲーム『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』のサービス開始日を2026年6月15日に決定しました。

『薬屋のひとりごと 後宮異聞録』は、アニメ『薬屋のひとりごと』を原作とした、オンラインで楽しめるシミュレーションゲームです。プレイヤーは猫猫を操作し、宮中や花街で起きるさまざまな問題に向き合い、ステージを進めながら『薬屋のひとりごと』の世界の日常を、体験することができます。

本作はスマートフォン・タブレット・PCのWebブラウザ上でプレイ可能なブラウザゲームです。アプリのダウンロードは不要で、自宅ではPC、外出先ではスマートフォンなど、利用シーンに応じて自由にプレイスタイルを切り替えることができます。また、オート機能も搭載しており、隙間時間でも快適にお楽しみいただけます。

ゲーム内には「猫猫」「壬氏」をはじめ、「高順」「玉葉妃」「小蘭」「子翠」など、総勢35名以上のキャラクターが登場します。サービス開始をどうぞお楽しみに！

■事前登録20万件達成！

事前登録キャンペーンが20万件を突破したため、リリース時に期間限定でゲーム内アイテムを全員にプレゼントします。引き続き事前登録を受け付けておりますので、ぜひご登録をお願いします。

【事前登録報酬】

・抽選券×50

・お茶×20

・小蘭

【参加方法】

1.公式LINEを友達追加：https://lin.ee/lnp92YF

2.公式X(旧Twitter)をフォロー：https://x.com/kusuriya_ki_ja

3.公式Instagramをフォロー：https://www.instagram.com/kusuriya_kija/

4.公式Discordに参加：https://discord.gg/cYxCUr9jN6

5.公式サイトから登録：https://s.g123.jp/7ohdfpmp

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：薬屋のひとりごと 後宮異聞録

ジャンル：シミュレーション

価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)

■アニメ『薬屋のひとりごと』について

シリーズ累計4,500万部突破の大人気作品『薬屋のひとりごと』。

2023年10月に放送を開始したTVアニメは、猫猫の痛快なヒロイン性はもちろん、本格的なミステリー、そして異国情緒あふれる世界観で紡ぎだされる人間ドラマに多くの共感を集め、まさに老若男女に愛される作品となりました。

2025年10月22日には放送2周年を迎え、TVアニメ第3期とシリーズ初となる劇場版の制作決定を発表。TVアニメ第3期は、2026年10月より分割2クールで放送、劇場版は2026年12月に公開予定。

公式サイト：https://kusuriyanohitorigoto.jp/

■G123(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト：https://g123.jp/(https://g123.jp/?lang=ja)?lang=ja(https://g123.jp/?lang=ja)

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/



(C)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会

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※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。