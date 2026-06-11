「みんなのステージ2026」参加団体を6月19日から募集！【豊島区内活動団体＆在住・在勤・在学者対象】
公益財団法人としま未来文化財団
4回目となる今年は、ダンス／音楽の2部門を開催。本格的なホールの充実した舞台設備を使って、日頃の活動成果を存分に発揮できる機会です。
代表者が１.２.のいずれかに該当すること
ダンスの部…2026年11月3日（火祝）あうるすぽっと（豊島区立舞台芸術交流センター）
公益財団法人としま未来文化財団（所在地：東京都豊島区、理事長：合場直人）は、文化芸術活動に親しむ区民のための発表交流イベント「みんなのステージ2026」の開催を決定し、2026年6月19日（金）より参加団体の募集を開始します。
4回目となる今年は、ダンス／音楽の2部門を開催。本格的なホールの充実した舞台設備を使って、日頃の活動成果を存分に発揮できる機会です。
ぜひご応募ください！
【募集概要】
主な応募資格：
代表者が１.２.のいずれかに該当すること
１.豊島区内で文化的な創作活動を行う団体等を運営、またはその団体に所属している方
２.豊島区内在住／在勤／在学の方
※応募資格や注意事項等の詳細は、当財団HP(https://www.toshima-mirai.or.jp/tabid216.html?pdid1=3520)から募集要項を要確認
募集受付期間：
2026年6月19日（金）10:00～7月20日（月祝）23:59
開催日程・会場：
ダンスの部…2026年11月3日（火祝）あうるすぽっと（豊島区立舞台芸術交流センター）
音楽の部…2026年11月22日（日）南大塚ホール
募集団体数：
各部門最大8団体予定（応募多数の場合抽選）
発表時間：
1団体10～15分
参加費：
1団体3,000円（税込）
結果通知：
2026年7月下旬を予定
主催：
公益財団法人としま未来文化財団・豊島区
【お客様からのお問い合わせ先】
公益財団法人としま未来文化財団 みんなのステージ事務局
TEL：03-3590-7118（平日10:00～17:00）