TVアニメ「淡島百景」より、アニメ放送を記念したオンラインくじが登場！豪華賞品が盛りだくさん！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ「淡島百景」の賞品が手に入る＜TVアニメ「淡島百景」オンラインくじ＞を、2026年6月18日(木)12時より販売します。

キャラクタービジュアルやミニキャライラスト等を使用した豪華賞品を取り揃えました。

選べる！キャラファイングラフやB2タペストリーなど、ファン必携のアイテムを多数展開しております。

また期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全13種セット」をプレゼント。

この機会をお見逃しなく!!

＜TVアニメ「淡島百景」オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年6月18日(木)12:00～2026年7月16日(木)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/awajima/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！キャラファイングラフ（全3種）

A賞：B2タペストリー（全3種）

B賞：アクリルスタンド（全5種）

C賞：アクリルキーホルダー（全13種）

D賞：缶バッジ（全13種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全13種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※全9種。ランダムでの配布となります。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/