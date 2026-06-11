【EIMY ISTOIRE】ビジュアルモデルに女優・沢尻エリカさんを起用

株式会社DOT ONE

株式会社DOT ONEが運営するブランド「EIMY ISTOIRE(エイミーイストワール)」は、6月11日(木)12:00(正午)より、女優・沢尻エリカさんを起用したSUMMER LOOKをオフィシャルオンラインストア・オフィシャルインスタグラムにて公開。また6月12日(金)12:00(正午)より商品の販売を開始する。

Tops: ROSE CAMI TOPS \17,930Tops: E.M ATELIER.KNIT TOPS \15,950 / Skirt: Tulle tiered skirt \24,970

「周りにどう見られるかより、自分らしくどう魅せるか。」

という価値観のもと、芯のある女性像を提案。

Tops: PAPILLON EMBROIDERY ATTACHED CARDIGAN \18,920 / Denim: STRECH FLARE DENIM \19,910

圧倒的な存在感とカリスマ性、繊細な美しさを併せ持つ彼女が、新生EIMY ISTOIREの幕開けを象徴する。

Dress: LYRA DRESS \27,500Dress : GYPSOPHILE DRESS \25,300Dress : BACK RIBON KNIT DRESS \13,970

沢尻エリカさんプロフィール

沢尻エリカ(さわじりえりか)1986年4月8日生まれ。東京都出身。

05年、ドラマ『1リットルの涙』で主演を務め、同年公開の映画『パッチギ！』で、第29回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。映画『へルタースケルター』(12年)では日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞し、ドラマ『タイヨウのうた』(06年)『ファースト・クラス』(14年)など話題作に数多く出演。

2024年に上演されたテネシー・ウィリアムズの名作『欲望という名の電車』では初舞台で主人公のブランチを演じ、『マイ・フェア・レディ』の原作にもなった戯曲『ピグマリオン-PYGMALION-』では下町の花売りから洗練されたレディへと変貌する娘・イライザを演じた。

発売について

・オフィシャルオンラインストア：6月12日(金)12:00(正午) 発売

・オフィシャルストア : 6月12日(金) 順次発売

■EIMY ISTOIRE 公式ホームページ

https://eimyistoire.com/

■EIMY ISTOIRE 公式Instagram

https://www.instagram.com/eimyistoire_official/

■EIMYISTOIRE SHOP LIST:

https://eimyistoire.com/pages/shop-list

EIMY ISTOIRE(エイミーイストワール)

ブランド名の由来は "女性らしさ" を表す造語「エイミー」とフランス語で "物語" を意味する「イストワール」

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お問い合わせ：info@dot-one.jp