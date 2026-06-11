【6/17(水) オンライン】楽天で頑張っているのに、なぜ売上が伸びないのか。成長店舗が必ずやっている ″3つの対策″とは？オンラインセミナー開催

株式会社ECXグループ

日本全国の楽天ショップの2,600社以上が所属する「ECマスターズクラブ」を運営する日本ECサービス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藪中桂佑）は、『楽天で頑張っているのに、なぜ売上が伸びないのか。成長店舗が必ずやっている "3つの対策"とは？』(https://www.ec-masters.club/page/I3ZQopjXAot8?traffic=prtimes)のオンラインセミ ナーを2026年6月17日(水)に開催します。

このセミナーは、楽天スーパーSALEが終わった後、売上が伸び悩んでいる、または次のセールに向けて何をすべきか課題を感じているEC事業者を対象にしたものです。

私たちは、EC事業者の皆様が「アクセス・転換率・客単価」の3つの対策を見直し、自力で売上と利益を伸ばせるようになるための実践的なノウハウを提供することを目指しています。

■開催の背景

楽天市場には、イベントで売上を立て、レビューや実績が積み上がり、それが次のイベントで効くという独特の"成長サイクル"があります。

しかし、多くのEC事業者が楽天スーパーSALE後に適切な振り返りや対策を行わず、次のセールでも同じ結果を繰り返してしまうという悩みを抱えています。

このような背景から、日本ECサービス株式会社は、EC事業者が楽天スーパーSALE後の"今"見直すべき「アクセス・転換率・客単価」の3つの対策を伝える本セミナーを企画しました。

ECマスターズクラブのノウハウを通じて、EC事業者の皆様が自店舗の弱点を言語化し、レビュー資産の構築やRPPの正しい活用を行い、利益を最大化できるEC経営を実現したいと考えています。

■イベントの詳細

■プログラム・内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170037/table/37_1_5bdacff6c2ff55e3a075f460ee52e83f.jpg?v=202606110151 ]

このイベントでは、日本ECサービス株式会社の亀井なつみと木村駿斗が登壇し、売れる店舗の"成長公式"（アクセス×客単価×転換率）の構造的理解、レビュー資産の作り方、そしてRPP活用の"正しい順番"（キーワード設計や予算配分）について解説します。

■コメント

楽天スーパーSALEが終わった今このタイミングこそ、楽天市場では「動くべき時」です。

本セミナーでは、このタイミングに対応し、次のセールで結果を変えるための具体的な手法を、日本ECサー ビス株式会社の亀井と木村が直接お伝えします。

楽天スーパーSALE後に3つの対策を見直し、持続的な成長を目指すEC事業者の皆様にとって、必見の内容です。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

■登壇者紹介

亀井 なつみ（日本ECサービス株式会社）

累計1,000社以上のEC事業者支援実績を持つECコンサルタント。

アパレル企業での店長・プレス経験を経て、通販事業で売上前年比350％を達成。 独立後、支援開始からわずか3ヶ月でクライアントの売上を4.5倍に伸ばすなど多数の成果を創出。

2020年より日本ECサービスに入社し、店舗運営から集客、販促、CRMまで一貫した視点で伴走支援を行っている。

木村 駿斗（日本ECサービス株式会社）

店舗運営・広告代理店を経て、2025年9月よりECマスターズクラブに参画。

RPP・RATの運用支援を専門とし、「難しそう」「不安」という入口のハードルをなくすことを自分の役割と考えています。

これまで多数の会員様のRAT初期設定をサポートし、「思ったより全然簡単だった」という声を多くいただいています。

■ECマスターズクラブについて

楽天市場やYahoo!ショッピング、Amazonにてネットショップを運営している方向けの会員制サポートサービスです。

楽天ショップの2,600社以上が利用する日本最大級のサブスク型のオンラインサロンです。

通常、コンサルティングサービスで10万円以上かかるようなサービスを、月額 1.5万円から提供しており、以下の4つのサービスを中心に、様々なサービスを提供しています。

- 質問数無制限で、24時間以内に回答を得られるフォーラム（掲示板）- 毎日最新情報とノウハウが届くサポートレター（メルマガ）- 毎週2種類のLIVEを放送中。各モールからのお知らせをまとめて解説する「ECマスター ズLIVE」、その場で質問できる「公開コンサルティング」- 時間短縮や効率化など30種類以上の便利ツール▼ECマスターズクラブの詳細はこちらhttps://ec-masters.co.jp/

その他、ご不明点などございましたら、お気軽にご連絡ください。

■日本ECサービス株式会社について

元楽天ECコンサルタントの清水 将平（現・株式会社ECXグループ 代表取締役社長）が創業し、20社のコンサルティングサービスで提供していたサービスを、日本全国のお困りのネットショップにサポートすべく2014年から会員制サポートサービスとしてECマスターズクラブを運営しています。

現在はネクストエンジンのプラチナパートナー、Yahoo!JAPANコマースパートナーにも認定されています。

2023年11月、グリニッジ株式会社と「株式会社ECXグループ」を新設し、グループ経営体制「 ECX」へと移行しました。

日本ECサービス株式会社のLINE配信サービス事業「LSEG」をグリニッジ株式会社に事業譲渡し、「ECマスターズクラブ」の会員サポート事業と「らくらくーぽん」など、SaaS事業の事業領域を明確に分けることで、シナジーの最大化を目指しています。

▼会社概要

https://ec-masters.co.jp/company/profile/

▼YouTubeで楽天ショップ運営者に役立つ動画も公開中！

https://www.youtube.com/@ecmasters