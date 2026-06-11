小中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」昨年度学校から好評を得た株式会社タカラトミーアーツとの連携プログラムの2026年度申込受付を開始

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井 聡、以下ShoPro）は、株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 潤、以下 COMPASS）と共同開発している小中学校向け探究学習ライブラリー「SPARKE（スパーク）」において、昨年度学校、教員より好評をいただいた、「ガチャ(R)」を展開する株式会社タカラトミーアーツとの連携プログラムの提供を再開いたしました。

本プログラムでは、株式会社タカラトミーアーツのカプセルトイ（以下、「ガチャ」）づくりのノウハウを学び、社会科で学んできた日本の文化・地理・歴史等に関する知識を活用して、日本の特色や文化を世界に伝える「ガチャ」を企画する内容になっています。

2025年度も小中学校向けに提供してまいりましたが、全国の学校現場の皆様からのご好評の声にお応えし、2026年度もSPARKEにて提供することが決定いたしました。

全国の学校、先生方からは、オンライン上で会員登録いただくことで、教材の閲覧・ダウンロード・管理等が無償で利用可能となっています。

＜昨年度実際にプログラムを利用した児童生徒や教員の声＞

●児童生徒

「いつも何気なく見ているガチャがこんな感じに作られていることを知って面白かった」 （岐阜県・小学校6年生）

「ガチャの魅力や日本の特色、文化をもっと世界に知らせたいと思いました。」 （水戸市・小学校5年生）

「ガチャの魅力や可能性について知ることができた」 （大阪府・中学1年生）

●教員

「ガチャを作る上でのヒントが得られたり、タカラトミーアーツとのコラボということで子どもたちがより身近に感じることができ意欲的に取り組むことができた。教材においてもそのまま活用することができ、準備時間も大幅に削減できた」 （大阪府・小学校教諭）

「子どもの興味関心を高め、また、ガチャの商品化という目的意識をもって学習に取り組む姿があった」 （千葉県・小学校教諭）

株式会社タカラトミーアーツと連携したプログラムの教材例※内容とデザインは変更となる場合がございます。

昨今の教育現場では、「社会に開かれた学び」の重要性が叫ばれる一方、多忙な教員の皆さまは自力での企業連携や、新たな教材の準備に課題を感じており、ますます企業連携型コンテンツのニーズが高まっています。

本サービスでは、新たな学びの手法として注目を集める「探究学習/探究的な学び」に対応した教材により、児童生徒の主体的・対話的で深い学びを支援すると共に、児童生徒が社会とのつながりを意識し、自ら能動的に学びに向かえるよう促します。

＜企業・団体様向け＞ 社会に開かれた学びにおけるプログラムのご連携について

◯ご発注・ご依頼： 随時受付中

◯教材提供先 ： 全国の小学校・中学校及び先生

◯実施学年 ： 小学校１年生～中学校3年生

◯費用 ： 実施内容に応じてお見積りさせていただきます。 ※学校様の導入は無償

◯ご連携に関するお問い合わせ先：sparke_business@compass-e.com

＜小中学校向け＞ 今回の探究学習プログラムの利用申し込みについて

◆申し込み期間 ： 2027年2月28日まで ※ただし定員に達し次第受付終了

◆対象者 ： 全国の小中学校の先生

◆申し込み可能学年： 小学校1年生～中学校3年生

◆費用 ： 無償

◆申し込み ：下記プログラム詳細ページ内の申し込みフォームよりお申し込みください。

https://sparke.jp/contents/takaratomy-arts

※ご利用にはSPARKE（スパーク）への会員登録が必要です。

ShoProは今後もCOMPASSをはじめとする小学館グループと連携し、子どもたちに「未来を創る力」を育んでいただくために、実社会と教科を紐づけた企業連携型の探究学習教材を学校・先生向けに提供してまいります。

◆SPARKEについて URL： https://sparke.jp/(https://sparke.jp/)

◆株式会社タカラトミーアーツについて URL：https://www.takaratomy-arts.co.jp/

※「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です。

◆株式会社小学館集英社プロダクションについてURL：https://www.shopro.co.jp/

◆株式会社COMPASSについて URL：https://qubena.com/