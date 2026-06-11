シリーズ累計3万部『ヤバい仕組み化』著者が登壇！16期連続増収増益の仕組み化経営セミナーを7月10日(金)に開催

株式会社 経営参謀

株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）は、2026年7月10日(金)12時より、経営者限定のオンラインセミナー「成果につながる仕組み化経営セミナー」を共同開催します。16期連続増収増益・グループ売上53億円（直近決算）を達成した株式会社プリマベーラの松田幸之助氏を講師に迎え、会社を成長させる「成果につながる仕組み」の作り方を90分に凝縮してお伝えします。

開催の背景

「社長が頑張っているのに、現場が思うように動かない」――多くの中小企業経営者が抱えるこの悩みの原因は、社員の能力ではなく「成果につながる仕組み」の不足にあるかもしれません。特に売上2～10億円規模の企業は、社長個人の力だけでは成長が頭打ちになる“伸び悩みゾーン”に直面しやすく、属人的な経営から仕組みで伸びる経営への転換が求められています。本セミナーでは、通常は個別支援や会員向けに提供している「成果につながる仕組み化経営」の要点を、初めての方にも特別価格3,000円で公開します。

セミナーの特徴・見どころ

・成果を出すための「戦略確率×実行確率」の方程式

・経営計画書だけでなく、“仕組み化方針書”が会社を変えるきっかけになる

・方針×数字×文化をつなげる「仕組み化経営のOS」とは？

・実行確率を上げ“やり切る組織”を作る方法

・自走社員を育てる人財教育の仕組み

16期連続増収増益、グループ売上53億円（直近決算）を達成したプリマベーラの「経営の仕組み」を体系化してお伝えします。仕組み化方針書×管理会計×文化創りの“三位一体モデル”を公開し、現場の行動と社長の意思決定が一致する状態をつくる仕組みを学べます。

開催概要

日時：2026年7月10日(金) 12:00～13:30

会場：オンライン開催（Zoom）※お申し込みいただいた方にURLをお送りします

参加費：3,000円（特別価格）

対象：経営者限定

申込URL：https://luma.com/sanbou-pq3k(https://luma.com/sanbou-pq3k?utm_source=prtimes)

講師プロフィール

松田 幸之助 氏

株式会社プリマベーラ 社長執行役

著書『ヤバい仕組み化』シリーズ累計3万部突破。仕組み化経営を支援した企業は400社超、現在も100社以上の会社を継続支援中（2026年3月時点）。16期連続増収増益・グループ売上53億円（直近決算）を達成したプリマベーラの経営の仕組みを体系化し、中小企業の仕組み化経営を支援している。

共同開催者

株式会社プリマベーラ

代表者：新井英雄

本社：群馬県太田市西本町57-4

創業：2000年7月25日

URL：https://team-prima.jp/

会社概要

会社名：株式会社経営参謀

代表取締役：新谷 健司（Kenji Araya）

設立：2015年11月

事業内容：経営コンサルティング、経営者コミュニティ「参謀」の運営、参謀BARの運営

URL：https://www.ksanbou.co.jp/