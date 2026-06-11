法人向け「AIリテラシー＆リスク診断ツール」を無償提供｜社員の生成AI利用リスクを可視化

サイバーフリークス株式会社

AI駆動開発協会(https://aidd.jp/)は2026年6月10日、法人向け「AIリテラシー＆リスク診断ツール」(https://exam.aidd.jp/exam/lp/general/corporate)の提供を開始しました。

この診断ツールは、「AIビジネススキル検定」(https://exam.aidd.jp/)をもとに、社員一人ひとりのAI活用力とAI利用リスクを可視化するツールです。

5名以上の法人一括導入は、通常1名あたり11,000円（税込）の診断を無償で提供します。

5名以上の法人は、AIリスク診断を無償で利用可能

本診断は、法人単位で社員に受験してもらい、管理画面上で受験状況、合否、AI活用度、AIリスク耐性を確認できるサービスです。5名以上の法人一括申し込みを対象に、導入前の30分オンライン説明と結果報告会を含めて無償提供します。

たとえば50名で実施した場合、通常55万円相当の診断を無償で実施できます。企業は、生成AIを禁止するのではなく、まず社員ごとの状態を把握し、社内ルールづくりや研修設計の材料として活用できます。

診断で見える化する主なリスク

生成AIは、文章作成や調査、要約など日常業務に入り込みつつあります。一方で、社内ルールや基本知識がないまま使うと、次のようなリスクが発生します。

- 顧客情報や取引先情報をAIサービスに入力してしまう- AIが作成した文章や画像を、権利確認せず資料・広告・納品物に使ってしまう- 契約書や会議資料などの社外秘情報を、設定確認なしにAIへ読み込ませてしまう

本診断では、こうした「危ない使い方をしそうな社員」を個人別に把握し、先に手を打つべき対象を確認できます。

合否だけでなく、社員別のAI活用度とリスク耐性を確認

一般的な資格検定は、知識確認や合格証の発行で終わりがちです。本診断は「AIビジネススキル検定」をもとに、資格の合否だけでなく、社員一人ひとりが安全にAIを使えるか、業務で活かせるかまで確認します。

管理画面では、受験者数、受験状況、合格者数、AI活用度平均、AIリスク耐性平均などを一覧で確認できます。リスクが高い社員にはアラートを表示し、法人研修や社内ガイドライン整備につなげられます。

ご利用の流れ

- お問い合わせ：診断内容の説明や導入相談を実施- 受験用クーポンを発行：法人専用の受験用クーポンコードを発行- 社員が受験：社員が各自オンラインで診断を受験- 管理画面で確認：社員の受験状況、合否、AI活用度、AIリスクを確認

四択中心のオンライン診断のため、実技採点は不要です。診断後は、必要に応じてAIを安全に使うための研修や、AI導入・リスクガバナンス整備の相談にも接続できます。

サービス概要

お問い合わせ

- 名称：法人向け AIリテラシー＆リスク診断- 対象：5名以上で一括導入する法人- 料金：法人一括導入は無償提供（通常11,000円/名・税込）- 提供条件：5名以上の法人一括申し込み、導入前30分オンライン説明、結果報告会の実施- URL：https://exam.aidd.jp/exam/lp/general/corporate

以下よりお問い合わせください。

https://aidd.jp/contact/?subject=aidd-exam

AI駆動開発協会(https://aidd.jp/)（運営元：サイバーフリークス株式会社）