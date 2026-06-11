法人向け「AIリテラシー＆リスク診断ツール」を無償提供｜社員の生成AI利用リスクを可視化
AI駆動開発協会(https://aidd.jp/)は2026年6月10日、法人向け「AIリテラシー＆リスク診断ツール」(https://exam.aidd.jp/exam/lp/general/corporate)の提供を開始しました。
この診断ツールは、「AIビジネススキル検定」(https://exam.aidd.jp/)をもとに、社員一人ひとりのAI活用力とAI利用リスクを可視化するツールです。
5名以上の法人一括導入は、通常1名あたり11,000円（税込）の診断を無償で提供します。
5名以上の法人は、AIリスク診断を無償で利用可能
本診断は、法人単位で社員に受験してもらい、管理画面上で受験状況、合否、AI活用度、AIリスク耐性を確認できるサービスです。5名以上の法人一括申し込みを対象に、導入前の30分オンライン説明と結果報告会を含めて無償提供します。
たとえば50名で実施した場合、通常55万円相当の診断を無償で実施できます。企業は、生成AIを禁止するのではなく、まず社員ごとの状態を把握し、社内ルールづくりや研修設計の材料として活用できます。
診断で見える化する主なリスク
生成AIは、文章作成や調査、要約など日常業務に入り込みつつあります。一方で、社内ルールや基本知識がないまま使うと、次のようなリスクが発生します。
- 顧客情報や取引先情報をAIサービスに入力してしまう
- AIが作成した文章や画像を、権利確認せず資料・広告・納品物に使ってしまう
- 契約書や会議資料などの社外秘情報を、設定確認なしにAIへ読み込ませてしまう
本診断では、こうした「危ない使い方をしそうな社員」を個人別に把握し、先に手を打つべき対象を確認できます。
合否だけでなく、社員別のAI活用度とリスク耐性を確認
一般的な資格検定は、知識確認や合格証の発行で終わりがちです。本診断は「AIビジネススキル検定」をもとに、資格の合否だけでなく、社員一人ひとりが安全にAIを使えるか、業務で活かせるかまで確認します。
管理画面では、受験者数、受験状況、合格者数、AI活用度平均、AIリスク耐性平均などを一覧で確認できます。リスクが高い社員にはアラートを表示し、法人研修や社内ガイドライン整備につなげられます。
ご利用の流れ
- お問い合わせ：診断内容の説明や導入相談を実施
- 受験用クーポンを発行：法人専用の受験用クーポンコードを発行
- 社員が受験：社員が各自オンラインで診断を受験
- 管理画面で確認：社員の受験状況、合否、AI活用度、AIリスクを確認
四択中心のオンライン診断のため、実技採点は不要です。診断後は、必要に応じてAIを安全に使うための研修や、AI導入・リスクガバナンス整備の相談にも接続できます。
サービス概要
- 名称：法人向け AIリテラシー＆リスク診断
- 対象：5名以上で一括導入する法人
- 料金：法人一括導入は無償提供（通常11,000円/名・税込）
- 提供条件：5名以上の法人一括申し込み、導入前30分オンライン説明、結果報告会の実施
- URL：https://exam.aidd.jp/exam/lp/general/corporate
お問い合わせ
以下よりお問い合わせください。
https://aidd.jp/contact/?subject=aidd-exam
AI駆動開発協会(https://aidd.jp/)（運営元：サイバーフリークス株式会社）