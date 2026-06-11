【Nishika株式会社】コーポレートサイトをリニューアル、ドメインも刷新

■新コーポレートサイトURL

Nishika株式会社

https://nishika.com(https://nishika.com)

※旧URLにアクセスされた場合も、新URLへ自動的に転送されます。

■リニューアルの背景

Nishikaはこれまで、オンプレミス型AI音声文字起こしソフトウェア「SecureMemo」およびクラウド型音声文字起こしサービス「SecureMemoCloud」を中心に事業を拡大してきました。事業成長に伴い、会社としての信頼性向上および採用力の向上を目的として、コーポレートサイトの全面リニューアルを実施しました。

また、旧ドメイン（info.nishika.com）から社名と一致するドメイン（nishika.com）へ移行し、ブランドの統一性を高めています。

■リニューアルのポイント

１. ビジョンを体現するトップデザイン

「テクノロジーですべての人が誇りを持てる社会を」というビジョンの“すべての人”を意識し、見る人によって多様な解釈ができる抽象的なモチーフをトップビジュアルに採用しました。特定の意味を押しつけず、テクノロジーと人が共存するイメージを温かみのある色彩で表現しています。

２. 企業情報・事業内容の刷新

企業ロゴおよび事業内容を最新の状態に更新。AIプロダクト事業（SecureMemo / SecureMemoCloud）とAIソリューション事業を体系的に整理し、来訪者が必要な情報にスムーズにたどり着ける構成に刷新しました。

３. 採用情報ページの新設

新たに「採用情報」ページを設け、これまで表に出ていなかった「Nishikaの価値観」を公開。求職者がNishikaという組織を深く理解できるコンテンツを充実させました。

４. 働く“人”が見えるサイトへ

公式noteへの導線を設置し、Nishikaで働くメンバーの姿や考え方が伝わるコンテンツへアクセスしやすくなりました。

■共同代表よりメッセージ

CEO山下より

創業以来私たちはAI領域に挑戦し続けてきましたが、事業の進化とともにこのたびコーポレートサイトも新たに刷新できたことを大変嬉しく思います。近年は、かつてないスピードでAI技術が発展し、社会やビジネスに与える影響の大きさを日々実感しています。新しいコーポレートサイトとともに、AIの可能性を社会実装し、日本の未来をより良くする一助となれるよう、我々にしか出来ない挑戦を続けてまいります。

CTO松田より

生成AIの進化により、社名の由来である「自分"にしか"できないことをする」を改めて自らに問う時代になりました。Nishikaは会議の文字起こしにとどまりません。会議音声に蓄積された各企業固有のコンテキストをAIに理解させることで、汎用モデルにはない、その企業だけに最適化されたプロダクトへと進化させていきます。

■SecureMemo / SecureMemoCloudとは

■Nishikaとは

オンプレミス型AI音声文字起こしソフトウェア「SecureMemo」とは- セキュリティ重視のオンプレミス設計：外部ネットワークから完全に遮断された環境で、安全に音声データを処理・保存できます。- 圧倒的な文字起こし精度：96.2% 独自開発の音声認識AI「shirushi」を搭載し、ノイズ混じりや明瞭でない音声でも正確に文字起こしできます。- 国内初のオフライン環境での自動要約生成：オンプレミスでの生成AI要約機能を搭載し、トピック別要約や決定事項・TODOを生成します。- 多言語文字起こしおよび翻訳機能：約100言語の音声文字起こしと翻訳に対応しています。- 自動話者識別：事前の声紋登録なしで、話者を高精度に識別します。さらに、話者の声紋を事前登録することで、識別精度を一層高めることも可能です。クラウド型音声文字起こしサービス「SecureMemoCloud」とは- 圧倒的な文字起こし精度96.2%：独自開発の音声認識AI「shirushi」を搭載し、ノイズ混じりや明瞭でない音声でも正確に文字起こし。- “ほぼ完成”の議事録を自動生成：タイトル・日時・参加者・決定事項・議事要旨まで整った、実用度の高い議事録をAIが自動作成。- 60分の音声を最短5分で処理：GPUサーバー環境で大量データを高速処理し、会議後すぐに文字起こしと要約結果を確認可能。- ドメイン特化＆単語登録でさらに高精度：23業界の専門用語対応や単語登録機能により、ビジネス現場で使う固有名詞もしっかり認識。- 約100言語に対応し、翻訳もワンクリック：多言語会議や海外拠点との連携にもスムーズに対応。 中国語・韓国語・英語を含む100言語以上で文字起こし＆翻訳。

Nishikaは「テクノロジーですべての人が誇りを持てる社会を」をビジョンに掲げ、企業の生産性を高める新たなデータ資産創出に取り組んでいます。 中でも、SecureMemo/SecureMemoCloudを通じて「企業の会議を全てデータ化する」ことをプロダクトビジョンとしており、日本のビジネス会議における会話情報を精度高く記録・構造化することで、付加価値の高い情報活用を実現することを目指しています。

お問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52152/table/102_1_1004356578311009125d5421749bcbcb.jpg?v=202606110151 ]

Nishika株式会社 人事総務（担当: 鈴木）

corporate@nishika.com

https://nishika.com/(https://info.nishika.com/service/securememo-inquiry)