「PeopleX AIロープレ」、面接の練習に最適な対話モデルを実装

株式会社PeopleX

総合型AIカンパニーとして人事領域・営業領域の課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」について、より最適な対話モデルの下で面接のロールプレイングを実施できる機能の提供を開始したことをお知らせいたします。

背景

企業の採用活動において、面接官のスキルは採用の質を左右する重要な要素です。しかし、個人の経験に依存する部分も大きく、面接官による評価のばらつきや、新任面接官の育成に時間を要するといった課題があることも事実です。

一方、採用面接への応募者の側は、多くの場合、本番に近い緊張感の中で練習を行うことのできる機会が限られ、事前に客観的なフィードバックを得る手段に乏しいという状況にあります。

これらの課題を解決するため、「PeopleX AIロープレ」に、面接のロープレに最適な対話モデルを新たに実装いたしました。この活用により、面接官・応募者それぞれが、場所や時間を選ばず、心理的負担の少ない環境で繰り返し模擬面接を行うことが可能となります。

機能概要

「PeopleX AIロープレ」は、AIとの対話により能力開発のためのロールプレイングを行うことができるサービスです。人と話しているかのような自然な対話で、営業や接客、マネジメントなど、実際の場面を想定した実践的なトレーニングを積むことが可能です。

様々な内容・設定のロールプレイングを本サービス1つで行える点が大きな特長で、導入企業において、目的に合致する「カテゴリ」を選択し詳細を設定することで、企業や部署、社員それぞれに適したロールプレイングを実施できます。

この度、この「カテゴリ」に「面接」を追加いたしました。「面接」カテゴリは、企業の採用面接を主に想定したもので、面接の練習に最適な対話モデルを実装。AI相手のロールプレイングにより、心理的負担のない練習環境で何度でもシミュレーションを繰り返すことで、面接に適した対話力を習得できます。また、AIによる客観的なフィードバックを受け、改善につなげることも可能です。

面接官側は、応募者の本質を引き出すための対話技術や質問力を、ロープレを通じて効率的に向上させることができ、応募者側は、回答の論理構成や話し方、表情などを客観的に把握し、自己表現力を高めていくことができます。これにより、本番の過度な緊張を抑え、双方にとって納得度と質の高い面接を行うことができるよう支援します。

今後とも、現場のニーズを受け止め、AIを活用した人材育成・能力開発の最適化に貢献できるよう、機能向上とサービスの充実に努めてまいります。

「PeopleX AIロープレ」について

AIトレーナーを相手に、「営業担当としての商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、様々な内容・設定のロールプレイングをワンツールで行うことが可能なサービスです。時間や場所を問わず個人のペースで実践的な練習ができ、育成コストの低減につながるほか、練習後はAIが公正な評価を行うことで、納得感のある成長を支援します。

サービスサイトはこちら

https://peoplex.jp/ai-roleplay/

「PeopleX AIロープレ」の特長は以下のとおりです。

（1）24時間365日練習ができる

AIロープレは、夜間や土日を含む24時間365日、いつでもロープレが可能です。時間や場所を問わず、個人のペースで実践的な練習ができ、上司やトレーナーの工数削減にもつながります。

（2）営業、CS、接客など、様々な場面・設定でのロールプレイが可能

「営業担当としての商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、用途にあわせて様々なロープレに活用できます。複数の登場人物を想定した「マルチペルソナ」や詳細設定を付加できる「シナリオ編集」機能もあるため、多人数での会議・プレゼンの練習にも活用できます。

（3）育成の属人化を排除し、公平な評価を実現

育成担当者による指導や評価のバラつきを解消し、組織全体で均一かつ質の高い教育を提供。AIトレーナーが公平な評価を行うことで、受講者の知識・技能の習得状況を正確に可視化し、納得感のある成長を支援します。

「PeopleX AIロープレ」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/ai-roleplay/download/

また現在、「PeopleX AIロープレ」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp