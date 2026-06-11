デバイス最大4台をこれ1台で同時充電！電力自動分配機能「PWRArrange」を搭載した高出力USB PD充電器3商品を本日6月11日より予約受付開始

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之、以下バッファロー）は、最大4台のデバイスの同時充電が可能で、各ポートに最適な電力を自動で分配する電力自動分配機能「PWRArrange（パワーアレンジ）」を搭載したUSB Power Delivery（以下PD）対応充電器3商品において、7月上旬の販売開始に先駆けて、本日2026年6月11日(木)よりAmazonにて予約受付を開始いたしました。

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●BSACPD10005C4BK

・USB PD対応USB Type-Cポート3つを搭載、1ポート最大100W出力

・USB Type-Aポート1つを搭載、1ポート最大22.5W出力

●BSACPD14005C4BK

・USB PD対応USB Type-Cポート4つを搭載、1ポート最大140W出力

●BSACPD24005C4BK

・USB PD対応USB Type-Cポート4つを搭載、4ポート合計240W出力(1ポート最大140W)



近年、デバイスの急速充電能力は向上しており、2025年以降に発売されたスマートフォン（iPhone 17シリーズやGalaxy S25 Ultraなど）の中には最大40W～45Wの高出力充電に対応するモデルが登場し、ノートPC（MacBook Proなど）は最大65W～140W以上の給電が推奨されるものが増えています。これにより、「スマホとノートPCなど複数デバイスを、同時に高速充電する」ためには、充電器側に100W以上の合計出力が求められる時代を迎えています。

しかし従来は、一般的な充電器1台ではW数が足りず、デバイス毎に充電器を用意する必要があり、バッグの中でかさばる、あるいはデスク周りの配線が煩雑になるといった課題が生じていました。また、従来の複数ポートを搭載した充電器の多くは、ポートによって出力可能な最大W数（最大出力）が異なり、どの機器をどのポートに接続するか選ぶ必要がありました。

そこでバッファローは、「W数不足」と「ポート選びの煩わしさ」の悩みを解消し、複数デバイスをこれ1台でストレスなく急速充電できる高出力USB PD充電器を開発しました。

●ポート選びの迷いをなくす

電力自動分配機能「PWRArrange（パワーアレンジ）」搭載

各ポートに最適な電力を自動で分配する「PWRArrange」を搭載。1台充電時は最大出力、複数台充電時は各ポートへ出力を自動調整するので、うまく充電ができないトラブルを軽減します。



※本機能はUSB Type-Cポート使用時のみ動作します。

●設置・持ち運びに適した設計

最大100Wモデル「BSACPD10005C4BK」および最大140Wモデル「BSACPD14005C4BK」は、持ち運びやすいサイズを実現し、旅行や出張に便利です。また、折り畳みプラグを採用し、カバンの中のスマホや手帳を傷つけるリスクを低減します。 合計240Wモデル「BSACPD24005C4BK」は、据え置き・平置きの両対応で、デスク環境に合わせ柔軟に設置可能です。

※画像はBSACPD14005C4BKです。※画像はBSACPD24005C4BKです。●充電が止まるストレスを解消

「瞬停抑制機能」を搭載

抜き挿しするたびに充電が止まる現象を防ぐ、瞬停抑制機能を搭載。

デバイスの同時接続時も快適にご利用いただけます。

●国内メーカー・バッファローならではの安全設計

100Wを超える高出力充電器を安心してお使いいただくため、バッファローが長年のパソコン周辺機器開発で培った独自の厳しい電源品質基準による評価を行っています。3商品ともに電気用品安全法（PSE）に適合。放熱性を考慮した安全設計のため、安心してご使用いただけます。また、長期2年保証で万が一の際も安心です。

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BSACPD10005C4BK(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsacpd10005c4bk.html) 画像ダウンロード(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSACPD10005C4BK)BSACPD14005C4BK(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsacpd14005c4bk.html) 画像ダウンロード(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSACPD14005C4BK)BSACPD24005C4BK(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsacpd24005c4bk.html) 画像ダウンロード(https://www.buffalo.jp/product/download/photo/?item_code=BSACPD24005C4BK)[表: https://prtimes.jp/data/corp/17378/table/463_1_80d71a4471c8dc1f32b8c786143024f2.jpg?v=202606110151 ]- Amazon販売ページ：BSACPD10005C4BK(https://www.amazon.co.jp/BSACPD10005C4BK/dp/B0H38K7M7F)- Amazon販売ページ：BSACPD14005C4BK(https://www.amazon.co.jp/BSACPD14005C4BK/dp/B0H38HPH5H)- Amazon販売ページ：BSACPD24005C4BK(https://www.amazon.co.jp/BSACPD24005C4BK/dp/B0H38LSMKN)- 商品ページ：BSACPD10005C4BK(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsacpd10005c4bk.html)- 商品ページ：BSACPD14005C4BK(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsacpd14005c4bk.html)- 商品ページ：BSACPD24005C4BK(https://www.buffalo.jp/product/detail/bsacpd24005c4bk.html)

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