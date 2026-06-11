【新機能リリース】Word・PDF・テキストファイルから動画スライドをAIが自動生成 ― AI動画制作サービス「Video Craft」がAIエージェント機能を提供開始

株式会社Stand Technologies

株式会社Stand Technologiesはこのたび、AI動画制作サービス「Video Craft」において、Word・PDF・PowerPoint・テキストなどの資料をアップロードするだけでAIが動画のもとになるスライドを自動生成する「AIエージェント機能」をリリースいたしましたことをお知らせいたします。

サービスURL：https://videocraft.jp/(https://videocraft.jp/)

【AIエージェント機能について】

「AIエージェント機能」は、お手持ちの各種ファイルから、AIが動画のもとになるスライドを自動で作成する機能です。PDFやWordファイルの内容を読み取り、全体の構成から各スライドのデザインまでを一気に組み立てます。

これまで、動画化したい資料があっても、構成を考え、スライドを一枚ずつ作り込む作業には相応の時間と手間がかかっていました。本機能は、その立ち上げの工程をAIが代行することで、動画制作のスタート地点を大きく前に進めます。さらに、AIが生成したスライドの内容もナレーション原稿も、すべて自由に編集できるため、「それっぽい」たたき台で終わらず、そのまま実務で使える動画へと仕上げられます。

【AIが行う4つのステップ】

ファイルをアップロードするだけで、AIが以下のステップでスライドを作成します。さらに、ナレーション原稿の作成やアニメーションの設定までAIが行うため、動画として仕上げるまでの工程をまるごとサポートします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56192/table/116_1_a2e2253dde0664028c2c60e2a6f9ad21.jpg?v=202606110151 ]

【主な特徴】

1. 多様なファイル形式に対応

PowerPoint（.pptx）/ PDF（.pdf）/ Word（.docx）/ Text（.txt）の各形式に対応。1回の作成につき最大3ファイル（1ファイルあたり最大30MB）までアップロードできます。

2. 自社のデザインテイストを引き継いで生成

「テンプレート」または「マイデザイン」から参考デザインを指定すると、その配色やフォントなどのテイストに合わせてスライドを生成します。たとえば、Wordで作成したマニュアルを、自社PowerPointのデザインテイストで動画化するといった使い方が可能です。会社のPowerPointテンプレートを一度Video Craftに取り込んでおけば、そのデザインを参考に動画を生成できます。

3. プロンプトによる柔軟な指示

入力欄のプロンプトで、生成内容を細かくコントロールできます。「5スライドにまとめて」「要約して」といった分量の調整や、「◯◯の章だけスライド化して」といった対象範囲の指定が可能です。

4. 生成して終わりではなく、すべて編集できる

AIが生成したスライドのデザイン・テキスト・配置はもちろん、ナレーション原稿まで、すべて自由に編集できます。AIが作るのは「それらしい動画」ではなく、実務でそのまま使える動画。AIで一気に土台をつくり、人が要点を整えるという、現場で本当に使える制作フローを実現します。

【活用シーン】

「AIエージェント機能」は、すでに社内に蓄積された資料を「動画」という伝わりやすい形に再活用したいシーンで力を発揮します。

■ 研修・eラーニング教材の動画化

Wordのマニュアルや研修用PowerPointをアップロードするだけで、ナレーション付きの研修動画のベースを自動生成。法令改正やマニュアル改訂のたびに発生していた作り直しの負担を軽減します。

■ 業務マニュアル・手順書の動画化

PDFの手順書やオペレーションマニュアルを、視覚的に理解しやすい動画スライドへ変換。新人教育や引き継ぎの効率化に活用できます。

■ 営業・サービス紹介資料の動画化

既存の提案書やサービス資料をもとに、商談やWebサイト掲載に使える紹介動画を短時間で作成できます。

■ 社内資料の多言語動画展開

日本語の資料から動画を作成すれば、文字とナレーションをワンクリックで51ヶ国語に翻訳可能。海外拠点や外国籍スタッフ向けの教育・周知コンテンツにも展開できます。

【Video Craftについて】

Video Craft（ビデオクラフト）は、AI技術を駆使して誰でも簡単に高品質な動画を制作できるサービスです。PowerPoint・PDF・Word・テキストなどの資料をアップロードするだけで、AIが構成からデザインまでを設計して動画のもとになるスライドを自動生成。さらに自然で流暢な日本語のAI音声ナレーションやアバターを組み合わせ、高品質な動画を専門知識なしで簡単に作成できます。

直感的な操作性もVideo Craftの特徴です。PowerPointのスライド作成のような感覚で、編集に不慣れな人でもスムーズに扱えます。資料はあるけれど動画づくりに手が回らない、という課題も、ファイルをアップロードするだけでAIが動画のもとになるスライドを生成する「AIエージェント機能」がサポートし、制作の最初の一歩を手軽にします。

動画編集機能も備えており、スマートフォンで撮影した動画を取り込んで、ナレーションやテロップを加えるだけで、手軽に動画マニュアルを作成することもできます。

法人向け活用シーンも幅広く、研修やeラーニング教材、企業PR、採用動画、社内紹介など多彩な用途に対応。従来の映像制作に伴うコストや時間を大幅に削減でき、企業のDX推進やコンテンツ内製化をサポートします。

多言語版を制作したいお客様には、特におすすめです。日本語版のファイルを作成すれば、動画内の文字とナレーションをワンクリックで51ヶ国語に翻訳できます。海外のお客様や日本語を母国語としないスタッフ、海外拠点のスタッフにも適切な動画コンテンツを提供できます。

Video Craftの資料請求はこちら：https://videocraft.jp/service-guide-org

【株式会社Stand Technologies 会社概要】

社名：株式会社Stand Technologies

所在地：東京都渋谷区渋谷2-12-13 八千代ビル4階

代表者：代表取締役 共同代表 河合 真吾・中川 綾太郎

設立：2020年4月

事業内容：AI動画サービスVideo Craft（https://videocraft.jp/）・AI音声サービスVoice Space（https://voicespace.ai/）

コーポレートサイト：https://standtech.jp/