楽天モバイル、「arrows We3」を6月11日（木）より予約受付開始

楽天グループ株式会社

楽天モバイル株式会社（以下「楽天モバイル」）は、「楽天モバイル」公式サイトおよび「楽天モバイル公式 楽天市場店」にて、本日6月11日（木）午前10時より「arrows We3」の予約受付を開始しました。また、「楽天モバイル」公式サイト、「楽天モバイルショップ」および「楽天モバイル公式 楽天市場店」にて、6月25日（木）午前9時より34,980円（税込）で発売します（注1、2）。本製品は、コンパクトなボディに大容量バッテリーと高い耐久性を凝縮した、安心かつ快適に使用できるスマートフォンです。

「arrows We3」

実施中のキャンペーンをご利用いただくと、他社から電話番号そのままのお乗り換えで「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を初めてお申し込みいただいたお客様を対象に、最大16,000ポイントの「楽天ポイント」を還元するため、製品価格34,980円（税込）のところ、実質価格18,980円で本製品をご購入いただけます（注3、4、5）。

「arrows We3」は、片手でも快適に操作できるコンパクトな設計で、ポケットやバッグへの出し入れもスムーズです。地図の確認やキャッシュレス決済など、日常のあらゆる場面で、快適な操作性を提供します。さらに、5,000ｍAhの大容量バッテリーを搭載し、1回の充電で2日間、電池切れを気にすることなくお使いいただけます（注6）。

カメラには、上位モデルで採用されている、ソニーの高画質センサー「LYTIA 600」を採用しました。約5,030万画素の高画素カメラにより、夜景は明暗のコントラストを鮮明に再現し、人物はピント合わせの際に背景が自然にぼけやすくするなど、誰でも手軽に高品質な写真撮影をお楽しみいただけます（注7）。撮影した写真はmicroSD（最大2TB）に保存できるので、本体のデータ容量を気にすることなく、沢山の思い出を残すことができます（注8）。

また、場所を選ばずに安心して使える世界最高水準の耐久性を備えています（注9）。MIL規格23項目に準拠し、ディスプレイには傷に強い「Corning(R) Gorilla(R) Glass 7i」を採用しました（注10）。IPX6/8/9に対応した高い防水性能と、IP6Xの防塵性能に加え、1.5mの高さから落下しても画面が割れにくい構造となっているため、アウトドアシーンでも気兼ねなくお使いいただけます（注11、12）。

本製品は、指紋・顔による生体認証、おサイフケータイ(R)に対応しているほか、見知らぬ番号からの着信時に、録音する旨を伝えて迷惑電話をけん制する機能や、AIが通話内容を解析して特殊詐欺の可能性がある場合にユーザーへ警告する機能を搭載しています（注13）。さらに、スマートフォン操作で困った際にAIが解決方法や設定項目を案内するQAサポート機能、シンプルなホーム画面への切り替えや「ジュニアモード設定」など、スマートフォンを初めてお使いの方でも安心かつ快適に利用できる機能が充実しています（注14）。

■各チャネル発売日と製品価格

・予約受付開始日時

「楽天モバイル」公式サイト・「楽天モバイル公式 楽天市場店」： 2026年6月11日（木）午前10時

・発売日時

「楽天モバイル」公式サイト・「楽天モバイル公式 楽天市場店」： 2026年6月25日（木）午前9時

楽天モバイルショップ： 2026年6月25日（木）

※各店舗の開店時間より発売。

・製品価格

34,980円（税込）

■「arrows We3」製品ページ

https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/arrows-we3/

（注1）発売日は前後する可能性がございます。

（注2）「Rakuten最強プラン（データタイプ）」から 「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」へのプラン変更、および「Rakuten最強プラン」と「Rakuten最強U-NEXT」間のプラン変更は、本キャンペーンの対象外です。

（注3）還元するポイントは期間限定ポイントです。ポイント還元には条件があります。

（注4）「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント」キャンペーンによる10,000ポイント還元および「『Rakuten最強プラン』＋対象のAndroid(TM)製品ご購入でポイント還元」キャンペーンによる6,000ポイント還元により、最大16,000ポイントを還元します。「【Rakuten最強プランはじめてお申し込み特典】他社から乗り換えでポイントプレゼント」キャンペーンはエントリーが必要です。

（注5）「実質価格」とは、本キャンペーンの適用条件達成により後日還元されるポイントを加味した価格であり、実際のお支払い金額とは異なります。

（注6）1日当たり動画視聴200分、音楽ストリーミング100分、SNS閲覧120分、ゲーム60分の計8時間の利用を想定した独自基準に基づく試算値。実際の電池持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。

（注7）アウトカメラの画素数です。

（注8）microSDは別売りです。

（注9）以下すべての項目に対応していることに依る。無故障・無破損を保証するものではありません（2026年4月現在。FCNT合同会社調べ）。10mm以下のスマートフォンかつ、MIL規格23項目への対応かつ、IP6Xの対応かつ、IPX6/8/9への対応かつ、1.5mからコンクリートに落下させる試験をクリアすること。

（注10）MIL規格準拠について：米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）の23項目、落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防水（風雨）、防塵（6時間風速有り）、防塵（脆弱面90分）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（変化）、耐振動、雨滴、高温動作（60℃固定）、高温動作（32～49℃変化）、高温保管（70℃固定）、高温保管（30～60℃変化）、低温動作（-20℃固定）、熱衝撃、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管、氷結（-10℃氷結）、氷結（-10℃結露）に準拠した試験を実施。充電可能な温度範囲：5～35℃。使用環境：温度5～35℃、湿度45～85％。風呂場では、温度は5～45℃（ただし、温度36℃以上または湿度86％以上は一時的な使用に限ります）。湿度は45～99％、なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

（注11）防水性能IPX6/8/9、防塵性能IP6Xに対応。IPX6とは、内径12.5mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から1分あたり100リットルの水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置した後に取り出した時に通信機器としての機能を有することを意味します。IPX9とは、高温・高圧水・スチームジェット洗浄を80℃の湯を指定された形状のノズルで10～15cmの距離から、80～100barの水圧で放水（14～16L/分）、本体を水平方向 に0度・30度・60度・90度で各方位に30秒ずつ水平面上で回転させながら実施した後に通信機器として機能を有することを意味します。IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃（じんあい）が侵入しない機能を有することを意味します。IPX6/8/9およびIP6Xは、試験機関にて本試験を実施し合格しております。基本性能を保持しておりますが、無故障・無破損を保証するものではありません。ご使用の際はスロットキャップが確実に閉じているかご確認ください。防水・防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめします（有料）。

（注12）独自落下試験について高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させる試験をクリア（2026年4月現在。FCNT合同会社調べ）。無故障・無破損を保証するものではありません。

（注13）会話の内容によっては、特殊詐欺が疑われる会話と正しく判定できないことがあります。本機能は株式会社アドバンスト・メディアの音声認識エンジンAmiVoice(R)を利用しています。

（注14）質問の内容によっては誤った回答をする場合があります。期待する回答が得られない場合は、FCNTのサポートサイトをご確認ください。https://www.fcnt.com/support

※arrows Weは、FCNT合同会社の商標または登録商標です。

※U-NEXTは、株式会社U-NEXTの商標または登録商標です。

※Corning、Gorilla、Corning Gorilla Glassは、Corning Incorporatedの商標または登録商標です。

※おサイフケータイ、おサイフケータイロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。

※ソニー、LYTIA、FeliCaは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

※モバイル非接触IC通信マークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

※MediaTek、Dimensityは、MediaTek Inc.の商標または登録商標です。

※Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。

※その他、本プレスリリースに掲載の商品名称やサービス名称などは、一般に各社の商標または登録商標です。

※本プレスリリースにおける各社の商標記載においては(TM)や(R)などの商標表示を省略する場合があります。

※製品写真はイメージです。実物と若干異なる場合があります。

以上