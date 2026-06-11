AI音声番組制作「コエロク」、駅・車内アナウンス風の新スタイルを追加。多言語生成にも対応し、観光・教育・広報音声コンテンツの制作が可能に

株式会社SynergyAI

業界特化型AIソリューションを開発する株式会社SynergyAI(本社:大阪府大阪市、代表取締役:Hussam Wafa/フッサム ワファ)が提供するAI音声番組制作スタジオ「コエロク」は、駅・車内アナウンス風の音声を生成できる新スタイルを追加しました。あわせて、本スタイルでは日本語以外の言語による生成にも対応し、多言語アナウンス音声の制作が可能になります。

これまでコエロクは、深夜トーク・都市型FM・AMワイド情報・ポッドキャスト風・バラエティ・インタビュー番組の6種類のラジオスタイルを提供してきました。今回追加した「アナウンス調」スタイルは、駅・車内・施設内放送などをイメージした、簡潔で明瞭な情報伝達スタイルの音声生成を実現します。

■ 追加された「アナウンス調」スタイルの特長

【1】簡潔で明瞭な情報伝達スタイル

公共空間で使われる案内放送をイメージした、聞き取りやすい話し方・テンポでの音声生成に対応します。案内文・乗換情報・観光案内・施設内放送など、情報を正確に伝える用途に適しています。

【2】多言語生成にも対応

本スタイルでは、日本語に加え英語・中国語など複数言語での音声生成にも対応しています。観光地・施設内案内・教育コンテンツなど、多言語を必要とする現場のニーズに応えます。

【▼対応言語の例】

・日本語

・英語

・(その他、実際に対応する言語を埋める)

■ 想定される活用シーン

・観光案内コンテンツの音声制作

・教育用の案内・解説音声

・施設・店舗の館内放送風コンテンツ

・YouTubeなどの動画コンテンツ向け効果音的アナウンス

・eラーニング教材のナレーション

■ コエロクについて

コエロクは、プロンプトとPDF・TXT資料から、2～4人のホストによるAIラジオ番組を生成するAI音声番組制作スタジオです。今回の新スタイル追加により、対応するスタイルは7種類となりました。10種類以上の音声ボイス、音声クローン機能、BGM機能などを提供しています。

URL:https://koeroku.synlab-ai.com/

■ 今後の展開

当社は引き続き、対応スタイル・対応言語の拡充を進め、あらゆる音声コンテンツ制作のニーズに応えるサービスとしてコエロクを発展させてまいります。

■ 会社概要

会社名:株式会社SynergyAI

所在地:大阪府大阪市北区中崎西

代表者:代表取締役 Hussam Wafa(フッサム ワファ)

事業内容:業界特化型AIサービスの開発・提供

URL:https://synlab-ai.com/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社SynergyAI 広報担当

お問い合わせフォーム:https://synlab-ai.com/