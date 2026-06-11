診療録作成支援AI「medimo」のドメインが、大手電子カルテ3社（BML、EMシステムズ、島津メディカル）の端末ブラウザから直接アクセス可能に

株式会社medimo

医療AIスタートアップの株式会社medimo（本社：東京都港区、代表取締役社長：中原 楊）が提供する、AIによる診療録作成支援サービス「medimo（メディモ）」は、株式会社ビー・エム・エル、株式会社EMシステムズ、および島津メディカルシステムズ株式会社が提供する電子カルテシステムにおいて、ネットワーク接続制限の例外承認（ホワイトリスト登録※）が完了したことをお知らせいたします。

これにより、対象の電子カルテ端末上のブラウザからmedimoのサービスサイト（「beta.medimo.ai」のドメイン)に直接アクセスいただけるようになり、診療に関する一連の業務を1台の端末で完結させることができます。

背景：医療機関におけるネットワーク環境

医療機関では、患者情報の保護のため、電子カルテ端末から外部サイトへのアクセスをネットワークフィルター等によって制限するのが一般的です。これは医療情報を守る上で欠かせない運用ですが、AI記録ツールを利用する際には以下のような不便が生じていました。

ホワイトリスト登録によるメリット：カルテ端末1台で、診察のすべてが完結

- カルテ端末とは別に、インターネット接続用の端末（スマートフォンやタブレット等）を用意する必要がある。- 記録したデータをカルテに転記するために、専用のUSBデバイスを用いたり、手作業で打ち直したりする必要がある。- カルテ内の既存情報をAI側で参照できず、情報の流れが一方通行になってしまう。

今回の対応により、対象製品をご利用の医療機関では、カルテ端末のブラウザから直接「beta.medimo.ai」にアクセスいただけるようになります。

- 業務効率の向上インターネット接続用の別端末を用意する必要がなくなり、診察の録音からAIによる要約生成・要約結果のカルテへの転記といった一連の作業を同じカルテ端末上で行えるようになります。※- 事前カルテ作成モードがより活用しやすくカルテ端末上で操作できるようになったことで、画面に表示されたカルテの既往情報を参照しながら、当日の診察内容に応じた要約・記録を作成いただけます。- 導入コスト・手間の削減インターネット接続用の別端末や、データ転送のための専用ハードウェア（USB型ドングル等）、専用ブリッジソフトのインストールが不要になります。

※ medimoは電子カルテとは独立したWebアプリケーションのため、要約結果は医師の確認のうえカルテへ転記いただきます。

対象となる電子カルテ製品

- 株式会社ビー・エム・エル：電子カルテシステム「Qualis（クオリス）」「Qualis Cloud」「MedicalStation」- 株式会社EMシステムズ： 「MAPs（マップス）」- 島津メディカルシステムズ株式会社： 無床診療所向け統合型電子カルテシステム「SimCLINIC T4 Cloud」

※EMシステムズ社製「MRN」など、一部の旧型製品は動作環境の観点から、本対応の対象外となります。

※ビー・エム・エル社製「MedicalStation」に関しては開通設定作業が必要になります。

厳格なセキュリティ体制が評価され、ホワイトリスト登録が実現

医療機関および電子カルテメーカーが求める厳しいセキュリティ基準を満たすため、medimoは以下の取り組みを行っています。

- 「3省2ガイドライン」への準拠： 医療情報の安全管理に関する国内指針に基づいた運用。- ISMS認証の取得： 国際基準の情報セキュリティマネジメントシステムを構築。- データの非学習を保証： 入力された機密情報がAIの学習に利用されない仕組みの整備。- AWS国内リージョンの活用：Amazon Web Services（AWS）の国内リージョン上で運用し、セキュアな環境を確保。

こうしたセキュリティ基盤をご評価いただき、カルテメーカー各社による「beta.medimo.ai」ドメインの例外許可（ホワイトリスト登録）につながりました。

株式会社medimoについて

「医療の変曲点になる」をミッションに掲げ、AIによる診療録作成支援サービス「medimo」を開発・提供しています。音声入力とAI要約技術により、医療従事者を煩雑な書類業務から解放し、患者さんと向き合う時間を創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社medimo

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 虎ノ門33森ビル4F

代表者 ：代表取締役社長 中原 楊／代表取締役 馬 劭昂

設立 ：2022年4月

事業内容：医療×AIプロダクトの企画・開発・提供

URL ：https://corp.medimo.ai/