クラウド梱包アシストツール『梱包アシストAI』、はぴロジ『logiec』と標準API連携を開始

株式会社ROMS

物流倉庫や工場向けに自動化ソリューションを提供する株式会社ROMS（本社：東京都品川区、代表取締役社長：前野 洋介）は、提供するクラウド梱包アシストツール『梱包アシストAI』において、株式会社はぴロジ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森 憲史）が提供するクラウド型流通統合システム『logiec（ロジーク）』との標準API連携を開始したことをお知らせいたします。





背景：多品種多品目ECへのアプローチ

昨今の資材価格や運送費の値上げにより、EC事業者様は少しでも安い配送料で、資材は無駄なく使いたいという課題を抱えています。特に、アパレルや雑貨をはじめとする多品種な商品扱うEC事業者様にとって、複数のカートやモールから入る複雑な受注データを一元管理し、かつ最適な梱包サイズを算出することは難しいのではないでしょうか。

多数のカート・モールとの自動連携に強みを持つ『logiec』と、精緻な梱包最適化に強みを持つ『梱包アシストAI』。両サービスの得意領域を掛け合わせることで、多品種多品目ECの物流コスト削減を強力に支援できると考え、本連携に至りました。

連携概要

今回のAPI連携により、『logiec』をご利用中のユーザー様は、以下のフローで自動的に最適な梱包シミュレーションを実行できます。

商品マスタの自動同期：三辺サイズ・重量情報を保持した商品マスタを連携。サイズデータに基づいた精密な計算を行います。

出荷情報のリアルタイム連携：WMS側で出荷指示が出された全オーダーを対象に、自動で「どの資材に、どう詰めるか」を算出。

※梱包に使用する段ボール等の資材情報は、マスタ化されていない場合、別途設定が必要となります。

製品説明：梱包アシストAI

「梱包アシストAI」は、3DパッキングシミュレーションとAI技術を組み合わせ、梱包業務における「箱選びの迷い」をゼロにする支援ツールです。

最大の特長は、高い精度で最適な箱サイズを推奨するだけでなく、商品を「どの向きで、どの順番で」入れるべきかを3Dビジュアルで視覚的に指示できる点にあります。また、従来の最適化ソフトで障壁となっていた「商品サイズマスタの事前登録」も不要です。AIが商品名やJANコードからサイズを自動推定するため、新商品の入れ替わりが激しい現場でも即座に導入が可能です。さらに、同梱物や「割れ物注意」といった個別の付帯作業指示も表示することで、新人作業者でも迷うことなく一定水準以上の梱包が可能になります。これまでの導入事例では、1件あたり10円～30円の配送料削減、および梱包判断に関わる工数削減を実現しています。

URL：https://roms.inc/product/ec-logistics/packing-assist-ai





株式会社はぴロジについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/108319/table/52_1_1d7f26bcaf6f68ff77a62e8918c96e58.jpg?v=202606110151 ]

株式会社ROMSについて

株式会社ROMSは、EC/小売/物流事業者/メーカー向けに高性能小型自動倉庫をはじめ、高層ピース仕分け機、梱包アシストAIなど高度な自動化ソリューションを日本製・フル内製で開発・販売しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/108319/table/52_2_92a466f0b7f41c8c521e25508ced249d.jpg?v=202606110151 ]