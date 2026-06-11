HHKBカラーキートップセット「空」が相模原市ふるさと納税返礼品に追加採用
株式会社PFU（社長執行役員：平原 英治、以下 PFU）は、この度、Happy Hacking Keyboard（以下HHKB）シリーズの「カラーキートップセット『空』」が神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として追加採用（注１）されたことをお知らせします。
カラーキートッププロジェクト第五弾として発売した本カラーキートップは、澄みわたる清々しさと開放感が魅力の「空」をイメージしています。
全キーを付け替えて鮮やかにするのはもちろん、一部だけ付け替えてアクセントにするなど、HHKBのカスタマイズをお楽しみください。
HHKBは、これからも各地域振興の一助となるよう取り組んでまいります。
|追加採用されたラインナップ
■カラーキートップセット（空）
キートップセット：空／英語配列／中央印字
キートップセット：空／英語配列／無刻印
キートップセット：空／日本語配列／中央印字
キートップセット：空／日本語配列／無刻印
|おすすめのカスタマイズ
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単色での付け替えだけでなく、アクセントカラーとして取り入れたり、モチーフを表現したりするなど、さまざまなカスタマイズをお楽しみいただけます。
|ふるさと納税サイト
以下の9つのサイトからご購入いただくことができます。ふるさと納税に関する詳細情報につきましては、以下を参照ください。
注釈
注1 HHKBの製造委託工場が神奈川県相模原市に立地することから、2024年2月20日に「HHKB Professional HYBRID Type-S」が神奈川県相模原市のふるさと納税返礼品として採用されました。
関連リンク
・Happy Hacking Keyboardシリーズ紹介サイト(https://happyhackingkb.com/jp/)
・「HHKBカラーキートッププロジェクト」第五弾「空」のキートップセットを販売(https://happyhackingkb.com/jp/news/2026/news20260203.html)
・中央印字キートップでオリジナルHHKBに！カスタマイズ例をご紹介(https://happyhackingkb.com/jp/life/hhkb_life47.html)
・楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f141500-sagamihara/c/0000000164/)
・ふるさとパレット(https://tokyu-furusato.jp/goods/result?word=HHKB&limit=&order=1&chk_city%5B%5D=155)
・JRE MALL(https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/list?name=HHKB&price_max=&orderby=&price_min=&disp_number=&pageno=1&Maker%5B%5D=17506)
・ふるなび(https://furunavi.jp/Municipal/Product/Search?municipalid=693&keyword=HHKB)
・ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/search?disabled_category_top=1&target=1&q=HHKB&kw=0&city_code%5B%5D=14150&utm_source=business&utm_medium=affiliate&_xuid=xuid1x9eaa1cb691x8a7&admane_xuid=1041,137,2181,xuid1x9eaa1cb691x8a7)
・au PAYふるさと納税(https://furusato.wowma.jp/141500/)
・Amazonふるさと納税(https://www.amazon.co.jp/fmc/furusato/region/%E9%96%A2%E6%9D%B1/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E5%B8%82/ref=s9_ot_cg_test_md1_w?pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=fresh-merchandised-content-16&pf_rd_r=Y7HBM8010YQ74YPV7P8H&pf_rd_t=0&pf_rd_p=0836054a-ef3a-4723-91ea-0fa2fab9253d&pf_rd_i=region-%E9%96%A2%E6%9D%B1)
・さとふる(https://www.amazon.co.jp/fmc/furusato/region/%E9%96%A2%E6%9D%B1/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E7%9B%B8%E6%A8%A1%E5%8E%9F%E5%B8%82/ref=s9_ot_cg_test_md1_w?pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=fresh-merchandised-content-16&pf_rd_r=Y7HBM8010YQ74YPV7P8H&pf_rd_t=0&pf_rd_p=0836054a-ef3a-4723-91ea-0fa2fab9253d&pf_rd_i=region-%E9%96%A2%E6%9D%B1)
＜お客様お問い合わせ先＞
株式会社PFU
ドキュメントイメージング事業本部 HHKBビジネス部 ビジネス推進課
E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com
※お知らせに掲載されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。