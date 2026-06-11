ジメジメした空気を循環させ、暑さ・部屋干し対策に！「自動首振サーキュレーター」2商品が新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2026年5月中旬より一部のニトリ店舗およびニトリネットにて「上下左右自動首振りサーキュレーター」と「自動首振360度サーキュレーター」の販売を開始しました。【代表商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070561s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070561s/)

梅雨の湿気や温度のムラ、部屋干し時の乾きにくさが気になるこの季節。エアコンを使用していても室内の場所によって体感温度に差が出たり、空気のよどみや湿気、部屋干しの洗濯物の乾きにくさにお困りの方も多いのではないでしょうか。

近年は、省エネと快適性を両立する「効率的な空気循環」への関心が高まっています。

ニトリでは、空気循環をより効率的に行うことによる暑さ・湿気・部屋干し対策として、上下左右の自動首振りや360度送風機能を備えた2タイプの「サーキュレーター」の販売を開始しました。

■自動首振DCタイプサーキュレーター 4つの共通特徴

１.首振り角度や風量を選び、必要な範囲に効率的に送風できる

２.洗濯モード搭載で、部屋干しの乾燥補助ができる

３.タイマー機能付きなので、就寝時などにもおすすめ

４.簡単に分解が出来て、お手入れもラクラク

「上下左右自動首振りサーキュレーター」

１. 首振り角度を選べるから、必要な範囲にムダなく送風

上下・左右ともに30度・60度・90度の3段階から首振り角度を選べるので、用途に合わせて風を当てる範囲を選べます。例えば、室内干しのときに洗濯物の量に合わせて角度を調整し、洗濯物に合わせてピンポイントで送風できます。また、風量を12段階で調節できるので、冷房時の温度ムラ対策や、暖房時に天井付近にたまりやすい暖気の循環補助、部屋の空気の入れ換えなど、空気を効率よく動かしたい場面で役立ちます。

２. AUTO・リズム風・洗濯の３つの自動運転モードで生活シーンを快適に

生活シーンに合わせて3つの自動運転モードを選べます。

●AUTOモード

・本体内蔵のセンサーで温度を感知し、温度が上がると自動で風量を強くします(※)。

※本体が感知した温度と実際の周囲温度には差が生じる場合があります。

●リズム風モード

・リズミカルに風量を切り替えます。風量に応じて、微/弱/中/強の4種類のリズム風を選べます。

●洗濯モード

・スタートから3時間は風量12(10秒)→風量10(10秒)→風量8(10秒)を繰り返します。

・その後、3～5時間は風量8(10秒)→風量6(10秒)→風量4(10秒)を繰り返します。

・5時間を過ぎたら風量2で電源を「切」にするまで運転します。

３. 簡単分解できて、お手入れも続けやすい。リモコン付きで切替えラクラク。

ガードと羽根を取り外しできる設計で、お手入れのしやすさにも配慮しました。

リモコン付きなので、本体のそばまで行かなくても、風量・首振り・モードの切り替えが可能です。

「自動首振360度サーキュレーター」

１. 上下360度の3D自動首振りで、部屋の空気を循環

自動で上下360度回転しながら左右に首振りし、空気を効率よく循環します。さらに、最大約60度の左右自動首振り運転があり、風量を9段階で調節できるので、冷房時の温度ムラ対策や暖房時に天井付近にたまりやすい暖気の循環補助など、空気を効率よく動かしたい場面で役立ちます。

２. 洗濯・リズム風の2つの自動運転モードで生活を快適に

生活シーンに合わせて2つの自動運転モードを選べます。

●洗濯モード

・スタートから3時間は風量9(10秒)→風量8(10秒)→風量7(10秒)を繰り返します。

・その後、3～5時間は風量7(10秒)→風量6(10秒)→風量5(10秒)を繰り返します。

・5時間を過ぎたら風量3で電源を「切」にするまで運転します。

●リズム風

・リズミカルに風量を切り替えます。設定した風量ごとに4種類のリズム風が選べます。

３. 電源は「USB Power Delivery(※1)」対応(※2)でリモコン付き。

電源は「USB Power Delivery(※1)」に対応(※2)しています。モバイルバッテリー(別売品)を使用することで、コンセントが近くにない場所や停電時に送風できます。

さらに、リモコン付きなので、本体のそばまで行かなくても、風量・首振り・モードの切り替えができます。

※1「USB Power Delivery」とは、USBコードを使用してスマートフォンやパソコンなどの機器に効率よく電力を供給するための規格です。

※2 本製品をお使い頂くためには、USB電源アダプター(別売品)またはモバイルバッテリー(別売品)などのUSB対応の電源機器が必要です。USB対応の電源機器は「USB Power Delivery」に対応したものをご用意ください。（「USB Power Delivery」に対応している出力電力が20W以上のもの）

上記以外のものを使用すると、「Hモード(※3)」での運転となります。「USB Power Delivery」に対応した機器を使用していても、「USB Type-C」以外のUSBコードや変換アダプター、延長コードなどを使用すると「Hモード(※3)」での運転となることがあります。

※3 電源仕様が不足しているときは「Hモード」で運転します。「Hモード」運転中は風量6～9は使用できません。

ニトリの自動首振サーキュレーターで、夏の毎日を快適にしてみませんか？

ニトリは暮らしを便利に快適にする商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】上下左右自動首振り DCタイプ リモコン付きサーキュレーター(15cm SK04NR)

【価格】7,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070561s/

【カラー】ホワイト

【定格電圧】AC100V

【定格周波数】50Hz/60Hz

【定格消費電力】17W

【首振り角度(約)】左右自動30度、60度、90度

上下自動30度、60度、90度

【最大風速】6.9m/s（50Hz/60Hz）（最大風量運転時）

【風量調節】12段階、AUTOモード、リズム風モード、洗濯モード

【機能】上下左右選べる角度で自動首振り機能、自動OFF機能（12時間後に自動OFF）

【タイマー】切/入タイマー最大8時間（1時間ごと）

【外形寸法（約）】幅20.8×奥行20.1×高さ30.0cm

【質量（約）】1.5kg

【コードの長さ（約）】1.5m

【付属品】リモコン1個、リモコン用コイン型リチウム電池（CR2032）1個(動作確認用)

【商品名】上下左右自動首振り DCタイプ 360度サーキュレーター(15cm SU03NR)

【価格】7,990円

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070578s/

【カラー】ホワイト

【定格入力】DC12V 1.67A、DC5V 3A（Ｈモード）、DC9V 2.22A（Ｈモード）

【定格消費電力】19W

【首振り角度(約)】左右自動60度、上下自動360度

【最大風速】8.1m/s（50Hz/60Hz）（最大風量運転時）

【風量調節】9段階、洗濯モード、リズム運転

【タイマー】切タイマー最大8時間（1時間ごと）

【外形寸法（約）】幅20.3×奥行19.5×高さ31.0cm

【質量（約）】1.5kg

【コードの長さ（約）】1.5m

【付属品】USBコード、リモコン1個、リモコン用コイン型リチウム電池（CR2032）1個(動作確認用)

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。