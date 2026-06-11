小さな手にもフィット。自然な角度で握れて手首のひねりを軽減する、有線タイプの静音エルゴマウスを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、横から軽く手を添える形状で手首への負担を軽減し、小さな手にもぴったりフィットする、有線タイプの静音エルゴノミクスマウス「MA-EYBS522BK」を6月下旬に発売予定です。

本製品は、自然な角度で握ることで長時間の使用でも疲れにくいエルゴノミクス形状のマウスです。全てのボタンに静音スイッチを採用し、オフィスや図書館、深夜の自宅などでもクリック音を気にせず快適に使用できます。

また、電池交換の必要がない有線タイプで、Webブラウジングに便利な「戻る・進む」ボタンを搭載。カーソル速度は用途に応じて4段階で切り替えられ、作業内容に合わせた快適な操作が可能です。手首への優しさと静かな操作性を両立し、快適な作業環境を求める方におすすめのマウスです。

【掲載ページ】

品名：静音小型有線エルゴノミクスマウス（5ボタン）

品番：MA-EYBS522BK 標準価格：3,410円（税抜き 3,100円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MA-EYBS522BK

自然な角度で握れるマウス

マウスに手を添えた時、自然と指が各ボタンに当たる位置にポジショニングされる、手首に優しいマウスです。手や指に沿ったカーブのエルゴノミクスデザインです。

小さな手にもうれしい小型サイズ

エルゴノミクスマウスの中ではかなり小型で、女性の方や手の小さい方も操作しやすい設計です。

机の上に置いても圧迫感が少なく、広々使用できます。

差すだけで使える！電池切れの心配がない有線タイプ

電池切れを気にせず使える有線タイプです。USBポートに差すだけですぐに使用できます。

静音仕様で、場所を選ばず使える

全てのボタンに静音スイッチを採用。職場や会議中、図書館などの公共施設、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。

進む・戻るボタンを搭載

サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。

※Apple Macシリーズではご使用できません。

カーソル速度の切り替えが可能

用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・3200・6400カウントに切り替えることができます。

読み取り感度の高いブルーLED

センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。

ラインアップ

無線タイプのBluetooth接続「MA-EBBS522」、2.4GHzワイヤレス接続「MA-EWBS522」、Bluetooth＆2.4GHzワイヤレス接続のコンボタイプ「MA-EWBBS522」も好評発売中です。

MA-EBBS522シリーズ(Bluetooth)MA-EWBS522シリーズ(2.4GHz)MA-EWBBS522シリーズ(Bluetooth&2.4GHz)

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【関連ページ】

エルゴノミクスマウス（縦型マウス）

https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/ergo.html

有線マウス

https://www.sanwa.co.jp/product/input/mouse/wired.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MA-EYBS522BK

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