LinkTrip、GDO「雨の日安心プラン」に天候判定・キャッシュバック機能を提供── 前払いゴルフ予約が雨天時に割引還元、7月より平日5コースでトライアル開始

株式会社 LinkTrip

株式会社LinkTrip（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋本啓佑）は、株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（以下「GDO」）が販売を開始しました「雨の日安心プラン」トライアルキャンペーンにおいて、天候判定機能およびキャッシュバック機能を含むアプリの提供・運用をサポートしています。

本キャンペーンは、対象プレー日（平日）に所定の天候条件を満たした場合、対象チケットの決済金額の全部または一部を割引還元するもので、LinkTripは予約情報をもとに、客観的な気象データによる天候判定、割引還元手続き、結果通知を担います。

背景 ── ゴルフ予約に残る「雨」の不安

ゴルフは、天候がプレー体験を左右しやすいレジャーです。特に前払い型のプレーチケットでは、通常予約より割安に購入できる一方、キャンセルや日程変更の制約があり、利用者にとって「雨が降ったらどうするか」という不安が残りやすい構造があります。

GDOは、こうした前払い型ゴルフ予約の課題に対し、天候条件に応じたキャッシュバック体験を組み込むことで、利用者がより安心して予約できる選択肢を検証します。

LinkTripは、天候連動型キャッシュバックサービスで培ってきた判定・キャッシュバック運用の知見を活用し、GDOのトライアル運営を支援します。

「雨の日安心プラン」トライアルキャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/154147/table/11_1_3a43a25bb6769bdb5313705723ca89cd.jpg?v=202606110151 ]

※割引還元の有無・金額は、対象プレー日における所定の降雨基準（雨量・継続時間）の充足状況により決まります。降雨があった場合でも、基準を満たさない場合は割引還元対象とならないことがあります。詳細な判定条件・対象範囲はGDOのキャンペーン説明ページをご確認ください。

※本キャンペーンは、GDOが主体となって実施するGDO独自のトライアルキャンペーンです。

LinkTripが担う役割

LinkTripは、本トライアルにおいて、GDOから連携される予約情報をもとに、天候判定からキャッシュバック手続きまでの運用を担います。

1. 客観的な気象データに基づく天候判定

対象ゴルフ場の地点情報とプレー日時をもとに、第三者の気象データを参照し、所定の条件を満たしたかを判定します。判定はシステム上で行い、利用者や施設スタッフによる雨量証明、書類提出、個別確認の負担を抑えます。なお判定は将来予測ではなく、客観的な気象データに基づく事後判定です。

2. アプリによるキャッシュバック手続き

条件を満たした利用者は、LinkTripアプリ上で口座登録およびキャッシュバック手続きを行います。

LinkTripは、判定結果およびキャッシュバック結果の通知、キャッシュバック手続きに関する問い合わせ対応を担い、GDOの運用負担を軽減します。

3. 予約事業者の既存フローを活かした導入支援

本トライアルでは、GDOの既存予約導線を前提に、必要な予約情報を日次で連携する方式を採用しています。LinkTripは、事業者が既存の販売・予約フローを大きく変えずに、天候連動型のキャッシュバック体験を検証できる仕組みを提供します。

特許取得済みの発明を活用したシステム

LinkTripは、天候データと予約・利用情報を組み合わせ、条件判定から通知・割引還元手続きまでを支援する情報処理システムを開発しています。本システムに関連する発明「情報処理システム、情報処理方法及びプログラム」は、2026年5月11日付で日本国内において特許登録されました（特許第7862053号）。

今回のGDOとのトライアルでは、LinkTripが保有するこの技術基盤とアプリ運用のノウハウを活用し、ゴルフ予約領域における天候不安の軽減を支援します。

GDOとの取り組みの意義

GDOは、ゴルフ場予約、ゴルフ用品販売、メディア運営、ゴルフレッスン、練習場ビジネスなどを通じて、国内のゴルフ市場を支える主要サービスを展開しています。特に前払い型のプレーチケットは、利用者にとって価格メリットがある一方、天候不良時の心理的ハードルが残る領域です。

「雨の日安心プラン」は、雨天時に予約を控えるのではなく、雨のリスクを可視化し、条件達成時の割引還元体験として設計する取り組みです。

LinkTripは、GDOとのトライアルを通じて、ゴルフ予約における新しい顧客体験の可能性を検証します。

今後の展開

LinkTripは、天候によって予約・来場・体験価値が左右される事業者との連携を進めています。リゾート、キャンプ、マリンレジャー、屋外イベント、観光施設など、雨や悪天候による課題を抱える業界では、利用者の予約心理と事業者の収益安定の両面に課題があります。

今後もLinkTripは、特許登録済みの発明を活用したアプリと天候判定技術を活かし、雨の課題を感じている事業者との連携を募集してまいります。事業者が既存の予約・販売フローを活かしながら、天候リスクを顧客満足に変える仕組みを提供してまいります。

■ 代表コメント

▶ 株式会社LinkTrip 代表取締役 橋本啓佑

「雨は、レジャー事業者とお客様の双方にとって、長く変えられない前提として扱われてきました。LinkTripは、気象データとアプリを活用することで、雨による不安を『安心して予約できる体験』に変えていきたいと考えています。

今回、国内のゴルフ予約領域で大きな接点を持つGDO様のトライアルをサポートできることは、LinkTripにとって重要な一歩です。ゴルフに限らず、雨や悪天候によって予約・来場・満足度に課題を感じている事業者の皆さまと、引き続き連携を広げていきたいと考えています。」

■ 株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインについて

株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインは、「多様性を認め合い、人生を楽しむことができる寛容な社会を目指す」ことを理念として掲げ、ゴルフのワンストップ・サービス（見る・買う・行く・楽しむ）を提供するゴルフ専門ポータルサイト「GDO」を2000年より展開しています。近年はゴルフにデータ/テクノロジーを融合した打球追跡システム「トップトレーサー・レンジ」のゴルフ練習場展開やゴルフレッスン・スタジオ「GOLFTEC」の運営、「スピードゴルフ」「スノーゴルフ」などゴルフの多様性を追求するイベントなどを展開し、ゴルフを通じて豊かで「あそび」のある生活を提供しています。

公式サイト: https://www.golfdigest.co.jp/

■ 株式会社LinkTripについて

株式会社LinkTripは、天候による機会損失をなくし、レジャー体験の新しいあたりまえを創ることを目指すスタートアップです。

「雨の日の不安を喜びに変える」を事業の軸に、天候連動キャッシュバックのプラットフォームを開発・運営しています。

天候判定、通知、キャッシュバック手続きまでを一気通貫で支援するアプリとシステムを提供し、旅行・レジャー・アウトドア領域の事業者と連携を進めています。

■ サービスに関するお問い合わせ

株式会社LinkTrip

Email: info@linktrip.co.jp

HP: https://linktrip.co.jp