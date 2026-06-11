クラウド型勤怠管理システム「koiki」を提供開始

三菱電機デジタルイノベーション株式会社クラウド型勤怠管理システム「koiki」画面

三菱電機デジタルイノベーション株式会社は、クラウド型勤怠管理システム「koiki（こいき）」を6月11日（木）より提供開始します。

働き方改革関連法の施行に伴い、企業には適切な労働時間管理が求められていますが、中小企業にとっては運用の複雑さが課題となっています。また、厳格な労働時間管理を可能とする勤怠管理システムは、費用負担に加え、稼働まで1年程度を要するケースもあり、導入のハードルとなっています。

こうした背景を踏まえ、当社は20年以上にわたり人事・総務トータルシステムを提供してきた実績と知見を活かし、クラウド型勤怠管理システム「koiki」を開発しました。

本製品は、「長時間労働の管理」「多様で柔軟な働き方の管理」「非正規雇用社員の管理」などの基本機能を絞り込むことで、中小企業でも運用しやすい機能と価格を実現しました。さらに、直感的に操作できるユーザーインターフェース（UI）と申請手続きの一括化により、労務管理業務の効率化に寄与します。本UIには当社独自の技術を採用しており、同技術は特許を取得しています。導入期間は、数日から1ヶ月程度で、勤怠管理に関する豊富な知見を有するコンシェルジュが導入を支援します。

当社は、大企業向けに提供してきた人事・総務トータルシステム「ALIVE SOLUTION」に加え、中小企業向けの「koiki」を展開することで、中小企業の勤怠管理におけるIT化を支援するとともに、より健全な労務環境の構築に貢献してまいります。

コンセプト

クラウド型勤怠管理システム「koiki」は、複雑さを徹底して排除し、誰もが直感的に使える洗練された操作性を追求しました。単なる事務作業のツールにとどまらず、日常的に利用するシステムとして「使いたい」と感じられるデザインを志向しています。「粋（いき）」という言葉が持つ、洗練され垢抜けた美意識を体現するシステムを目指し、親しみを込めて「koiki」と名付けました。画面には「和モダン」をテーマとした配色を採用し、その日の気分でデザインを選択できる打刻機能も搭載しました。義務的になりがちな勤怠入力を、前向きに行う打刻体験へと昇華させ、日々の勤怠管理に新たな価値をもたらします。

新製品の特長

特別トライアルキャンペーン

- 勤怠情報の可視化による意識向上「koiki」は、従業員が日常的に確認すべき勤怠に関する重要情報をホーム画面に集約し、直感的な状況把握を可能にします。勤怠状況の可視化により、従業員の勤怠管理への意識向上と法令遵守に向けた運用を支援し、健全な経営活動に貢献します。また、ホーム画面のカレンダーで申請状況やエラー情報を一覧で確認でき、正確かつ迅速な勤怠管理業務の実現に寄与します。- 選べる打刻画面デザイン従来の画一的な打刻画面とは異なり、シャボン玉画面やフリック入力対応画面をご用意しました。スマートフォンならではの直感的な操作と、特許取得済の当社独自技術により、新しい打刻体験を提供します。手軽さ・確実性・達成感を両立し、場所や状況を問わず片手でスムーズに操作できます。- 直感的なUIと一括申請機能どなたでも迷わず操作できるよう、シンプルで分かりやすい画面構成を採用しています。直感的なUIにより、操作習得にかかる教育コストや日々の業務負担を軽減します。また、休暇申請や出退勤時間・休憩時間の変更など、複数の申請を一つの画面からまとめて処理できるため、申請者・承認者双方の作業時間を短縮し、業務の効率化に寄与します。

通常、無料トライアル期間は１ヶ月ですが、特別キャンペーンとして、リリースから2026年8月末までにトライアルを開始すると、9月末まで無料トライアルをご利用いただけます。

https://service.store.mdsol.co.jp/products/koiki/trial

今後の予定・将来展望

人事・労務領域における周辺機能の拡充や外部サービスとの連携強化を進め、「koiki」を中小企業のバックオフィス業務を支える運用基盤へと進化させてまいります。さらに、働く人の健康と安心に配慮したウェルビーイング領域への展開も視野に入れ、継続的な機能向上とサービス価値の高度化を図ってまいります。

製品価格

推奨動作環境

- 初期費用：30万円（税抜）- 月額利用料：1ユーザーあたり300円（税抜）- 最低契約数：10ユーザー

PCブラウザ

・Microsoft Edge

・Google Chrome

スマートフォンブラウザ

・Safari

・Google Chrome

商標関連

三菱電機デジタルイノベーションについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164796/table/25_1_808ab837114eef32528a9f49ef796ccc.jpg?v=202606110151 ]

三菱電機デジタルイノベーション株式会社は、三菱電機グループのDXをリードし、デジタルの力で事業の競争力を最大化するとともに、そこで培った技術と知見を活かし、お客様とともに新たな事業価値の創出に取り組んでいます。ブランドメッセージ「デジタルで導け。三菱電機を、そして世界を。」を掲げ、約5,400名（2026年4月現在）の多様な人財が一体となり、お客様の変革と社会課題の解決に貢献してまいります。

お問い合わせ先

- 報道機関からのお問い合わせ先三菱電機デジタルイノベーション株式会社〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号（東京ビル）https://go.digief.MitsubishiElectric.co.jp/medigital/contact/inquiry_pr- お客様からのお問い合わせ先三菱電機デジタルイノベーション株式会社Serendie事業本部 ソリューション事業統括部 ソリューション営業部 第２課〒164-0012 東京都中野区本町1丁目32番2号E-mail：support_koiki@nm.MitsubishiElectric.co.jphttps://www.MitsubishiElectric.co.jp/medigital/solution/koiki/