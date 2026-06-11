ネットワーク可視化／自動化＆マップベースマネジメント「NetworkBrain」の新バージョンを提供開始

NTTアドバンステクノロジ株式会社

NTTアドバンステクノロジ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：伊東 匡）は、ネットワーク可視化／自動化＆マップベースマネジメント「NetworkBrain」の新バージョンR12.3を2026年6月15日から提供開始します。

NetworkBrainは、動的に生成されるマップ上でネットワークの可視化と自動化を実現し、運用効率の向上、トラブルシューティングの迅速化、ナレッジ蓄積を支援するプラットフォームです。

新バージョンR12.3では、AI機能を大幅に強化し、ネットワーク運用における分析・判断・対応の一連のプロセスを自動化しました。これにより、人手に依存していたトラブルシューティングや設定変更を高速化し、ネットワーク運用を根本的に変革します。

1. NetworkBrain R12.3の主な新機能

（1）Deep Diagnosis

AIがユーザーの抽象的な指示を理解し、トラブルシューティングに必要な情報収集やコマンド実行、過去データの参照を自律的に実行します。

その上で、障害の根本原因を特定し、対応方針まで提示します。

解析結果には結論だけでなく、その判断に至ったプロセスや根拠も可視化されるため、結果の妥当性を確認しながら迅速な意思決定が可能です。

経験の浅い担当者でもAIの支援を受けることで高度なトラブルシューティングが可能となるため、属人化の解消と運用品質の均一化を実現します。

（2）AI Runbook Companion

事前に定義されたトラブルシューティングフローにより収集したデータから、AIが対応手順や次のアクションを提示します。推奨されるアクションを新たにフローに追加することで、トラブルシューティングの精度は向上し、問題解決にかかる時間を大幅に短縮します。



（3）Quick Assessment

複数のネットワーク機器を対象とした、コンフィグレーションやCLIコマンドベースのネットワークアセスメントを自動化します。一度定義すればあらゆるデバイスに適用でき、数時間かかっていた手動の確認作業は数分に短縮され、ネットワーク全体のセキュリティとコンプライアンスが維持できます。

（4）Automate Network Change

ネットワークの正常性評価の際にアラートを検出すると、修復のための変更管理タスクを自動的に作成します。設定変更における事前承認フローを組み込むことも可能で、安全性と迅速性を両立した変更管理を実現します。

2. 提供開始

2026年6月15日

3. 今後の展開

NetworkBrainのAI機能で利用されるLLM（大規模言語モデル）は、クラウド接続不要のものを含め、主要なLLMを順次サポート予定です。



また、本リリースでご紹介しましたAI機能の評価が可能なPoCプランもご用意しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※「NetworkBrain」はNetBrain Technologiesの登録商標です

※本文中に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

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