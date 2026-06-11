目線と姿勢を整え、どこでも作業しやすい環境をつくる「ノートパソコンスタンド」2モデルを発売

株式会社ビックカメラ

株式会社ビックカメラ(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：秋保 徹)のオリジナルブランド「ビックアイデア」は、ノートパソコン作業時の姿勢をサポートする「ノートパソコンスタンド」2モデルを、全国のビックカメラ、コジマ、ソフマップ各店舗にて順次発売してまいります。

「据え置き用ノートパソコンスタンド」は6月上旬発売予定、「持ち運び用ノートパソコンスタンド」は7月上旬に発売予定です。

ノートパソコンは作業時に画面位置が低くなりやすく、長時間使用していると目線が下がり前かがみの姿勢になりがちです。「もう少し見やすい高さで作業したい」「外出先でも作業環境を整えたい」。そんな日々のパソコン作業にある小さな欲に着目しました。

本商品はノートパソコンの画面位置を上げることで、目線を自然な高さに近づけ、作業時の姿勢をサポートします。デスクでしっかり使える据え置きモデルと、カバンに入れて持ち運びやすい軽量モデルをラインアップし、ノートパソコンを開く場所を、より快適な作業場所に整えます。

据え置き用ノートパソコンスタンド

https://www.biccamera.com/bc/item/15039551/

持ち運び用ノートパソコンスタンド

https://www.biccamera.com/bc/item/15039549/

■開発の背景

ノートパソコンは、オフィスや自宅に限らず、会議室、出張先、カフェ、コワーキングスペースなど、さまざまな場所で使われるようになりました。一方で、どこでも同じように快適な作業環境を整えられるとは限りません。

特にノートパソコンは、画面とキーボードが一体になっているため、画面位置が低くなりやすく、長時間作業では目線が下がり、前かがみの姿勢になりがちです。資料作成やオンライン会議を続ける中で、「もう少し見やすい高さで作業したい」と感じる場面があります。

そこでビックアイデアでは、ノートパソコンを開く場所をより作業しやすい環境に整えることに着目しました。デスクでしっかり使える据え置きモデルと、外出先でも使いやすい持ち運びモデルを用意し、働く場所に合わせて目線と姿勢を整えられる商品を企画しました。

据え置き用ノートパソコンスタンド持ち運び用ノートパソコンスタンド■商品特長

・最大16インチ対応。ノートパソコンもタブレットも使いやすい目線へ

両モデルとも、最大16インチのノートパソコンに対応し、耐荷重は約3kg。

ノートパソコンをスタンドに載せることで画面位置が上がり、自然と目線も上がります。前かがみになりにくいように姿勢をサポートし、日々の作業をより快適にします。

タブレット端末にも使用できるため、資料確認や動画視聴、オンライン会議など、用途に合わせて活用できます。

・よい仕事は、よい姿勢から。「据え置き用ノートパソコンスタンド」

「据え置き用ノートパソコンスタンド(BIT-LSS01)」は、自宅やオフィスなど、決まった場所でしっかり使いたい方に向けたモデルです。

高さは約40～150mmの範囲で無段階に調整でき、角度も0～90°まで対応。体格やデスク環境、作業内容に合わせて、見やすい位置に調整できます。

さらに、360°回転機能を搭載しているため、作業中に向きを変えたいときや、打ち合わせ時に画面を相手へ見せたいときにも便利です。重量は約1.3kgで、デスク上で安定して使える仕様としました。

・さっと携帯、ぱぱっと展開。「持ち運び用ノートパソコンスタンド」

「持ち運び用ノートパソコンスタンド(BIT-LSM01)」は、外出先でも作業環境を整えたい方に向けた折りたたみ式モデルです。重量は約220gと軽量で、使わない時はコンパクトに収納可能でカバンに入れて持ち運びやすい設計です。

使用時は本体を広げ、角度調整パーツで高さを整えるだけ。角度は6段階で調整できるため、カフェやコワーキングスペース、出張先など、机の高さが変わる場所でも見やすい角度に合わせられます。付属の収納袋に入れて持ち運べるため、移動の多いモバイルワーカーにも使いやすい仕様です。

・置くなら安定感、持ち歩くなら軽さ。使う場所で選べる2モデル

据え置きモデルは、長時間のデスクワークや自宅でのリモートワークに。持ち運びモデルは、出張先や外出先での資料作成、オンライン会議に。どちらもノートパソコン作業時の目線を上げ、姿勢を整えやすくします。

■商品概要

商品名 ：据え置き用ノートパソコンスタンド

価格 ：2,980円(税込)

カラー ：シルバー、グレー

本体サイズ：約 幅235×高さ40×奥行255mm (折りたたみ時)

約 幅235×高さ210×奥行255mm (高さ最大時)

本体質量 ：約1.3kg (本体のみ)

材質 ：炭素鋼、ABS、シリコーン

耐荷重 ：3kg

対応サイズ：～16インチノートパソコン

高さ調整 ：無段階 (40～150mm)

角度調整 ：無段階 (0～90°)

左右回転 ：360°

付属品 ：高さ調整用L型レンチ・六角レンチ(M6規格)

商品名 ：持ち運び用ノートパソコンスタンド

価格 ：1,480円(税込)

カラー ：シルバー、グレー

本体サイズ：約 幅44×高さ16×奥行253mm (折りたたみ時)

約 幅180×高さ153×奥行253mm (最大時)

本体質量 ：約220g (本体のみ)

材質 ：アルミ、シリコーン

耐荷重 ：3kg

対応サイズ：～16インチノートパソコン

角度調整 ：6段階

付属品 ：持ち運び用収納袋

■「ビックアイデア」について

ビックアイデアは、当社が創業以来売場の最前線で培ってきた顧客理解と専門販売員の知見を基盤に、「良いより、よくぞ。」の思想のもと、“欲しい”との出会いを設計するオリジナルブランドです。購買が予定調和になりつつある時代に、物欲を科学するアプローチで、納得感と発見性を両立する商品開発を推進していきます。

ブランドページ ： https://www.biccamera.com/bc/c/bicidea/index.jsp

ブランドムービー： https://youtu.be/eKz4qCU6CzE

■会社概要

会社名 ： 株式会社ビックカメラ

本店所在地： 東京都豊島区高田3-23-23

創業 ： 1978年5月

代表者 ： 代表取締役社長 秋保徹

事業内容 ： カメラ、ビジュアル製品、オーディオ製品、パソコン、OA機器、携帯電話、家電製品、

時計、ゲーム、メガネ・コンタクト、医薬品、玩具、スポーツ用品、寝具、酒類等の販売

URL ： https://www.biccamera.co.jp/