コードレススティック掃除機「RACTIVE Air POWER」2機種および「RACTIVE Air」2機種を発売

シャープ株式会社

シャープは、コードレススティック掃除機「RACTIVE Air POWER（ラクティブ エア パワー）」2機種と「RACTIVE Air（ラクティブ エア）」2機種の計4機種を発売します。今回新たに、「RACTIVE Air POWER」にも紙パック式をラインアップ。使い方や好みに応じて、サイクロン式と紙パック式から選べるようになりました。

左より「RACTIVE Air POWER」＜EC-SR70A-B（ブラック系）＞、＜EC-KR70A-B（ブラック系）＞、使用イメージ、「RACTIVE Air」＜EC-AR50A-W（ホワイト系）＞、＜EC-KR50A-W（ホワイト系）＞

「RACTIVE Air」＜EC-AR50A-W（ホワイト系）＞、＜EC-KR50A-W（ホワイト系）＞

新製品は、全機種に高いごみ取り性能を追求した新開発の「極吸（ごくすい）ヘッド」を搭載。ヘッドの両端までごみを吸い取れる構造なので、壁際も効率よく掃除できます。ブラシは、毛の密度を高めるとともに毛並みを寝かせることで、髪の毛などがからまりにくくなりました。また、従来機（※1）よりも吸引部の開口を広げたことで、微細なごみから大きなごみまでしっかりと吸い取れます。

さらに、独自の低騒音化技術により、運転時に不快に感じる耳障りな音を従来機に比べ低減（※2）。最上位モデルの＜EC-SR70A＞は、「RACTIVE Air」シリーズ史上最小（※3）クラスの運転音を実現しています。

紙パック式の2機種＜EC-KR70A/KR50A＞は、当社独自の「パックinカップ」構造を採用。大容量化したことで、紙パック交換頻度を3カ月に1回（※4）に削減しました。

■ 主な特長

1．高いごみ取り性能を追求した新開発の「極吸ヘッド」を搭載

2．「RACTIVE Air」シリーズ史上最小クラスの運転音＜EC-SR70A＞と、不快に感じる耳障りな音を抑制したやさしい運転音を実現

3．紙パックに触れることなくごみ捨てが可能な「パックinカップ」を大容量化。紙パックの交換頻度を3カ月に1回に削減＜EC-KR70A/KR50A＞

※1 当社2025年度機種＜EC-SR11＞との比較。

※2 当社調べ。低騒音化技術非搭載2021年度および2022年度機種＜EC-SR7/AR8＞の「強モード」と本機の「強モード」との当社運転音評価試験による。ピーク音が低騒音化技術非搭載機種よりも低減されていることを確認。

※3 JEMA自主基準（HD-10）により測定。「強モード」時60dB。2025年度機種＜EC-SR11＞も同様に60dB。

※4 当社調べ。一般社団法人 日本電気工業会自主基準に定められた基準ごみを、1日あたりの吸引量を1gとして、「強モード」で紙パックにごみがない状態から満杯になるまでの吸引量を測定。ごみの種類や運転モードによって満杯になる日数は異なります。従来機＜EC-KR3＞の紙パック交換頻度の目安は、1.5カ月に1回。

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。

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