ステーションタイプ コードレススティック掃除機「RACTIVE Air STATION」2機種＜EC-CR1/XR3＞を発売

シャープ株式会社

シャープは、ステーションタイプのコードレススティック掃除機「RACTIVE Air STATION（ラクティブ エア ステーション）」の新製品2機種を発売します。今回新たに、薄型スリム設計の＜EC‑CR1＞が登場します。

左より＜EC-CR1-W（ホワイト系）/ -H（グレー系）＞、設置イメージ、＜EC-XR3-H（グレー系）＞

＜EC-CR1＞は、ステーション部分の奥行きを当社従来機比約47%、設置面積を約28%削減。薄型スリム設計を実現しました。また、スティック部分は軽量かつストレートな形状で、ヘッドを縦に回転させてもヘッドの奥行きに収まる細さのため、家具の細いすき間なども掃除しやすくなりました。掃除機をステーションに収納した際の前面をフラットにし、垂直水平なフォルムにすることで家具と調和しやすく、リビングなど生活動線上に置いたときの圧迫感も抑えました。

＜EC-XR3＞は、パワフルな吸引力と「RACTIVE Air」シリーズ史上最小の運転音55dB（※2）を両立。さらに、自動ごみ収集時も運転音を抑えるため、早朝や夜間など、配慮が必要な時間帯でも気にせず掃除できます。

両機種ともに、高いごみ取り性能を追求した新開発の「極吸（ごくすい）ヘッド」を搭載。ヘッドの両端までごみを吸い取れる構造なので、壁際も効率よく掃除できます。ブラシは、毛の密度を高めるとともに毛並みを寝かせることで、髪の毛などがからまりにくくなりました。加えて、従来機よりも吸引部の開口を広げたことで、微細なごみから大きなごみまでしっかりと吸い取れます。

■ 主な特長

1．ステーション部分の奥行きを当社従来機比約47%、設置面積を約28%削減した薄型スリム設計＜EC-CR1＞

2．パワフルな吸引力と「RACTIVE Air」シリーズ史上最小の運転音55dBを両立。自動ごみ収集時も運転音を抑制＜EC-XR3＞

3．高いごみ取り性能を追求した新開発の「極吸ヘッド」を搭載

※1 2025年度モデル＜EC-WR2＞との比較。奥行：＜EC-CR1＞154mm、＜EC-WR2＞289mm／設置面積：＜EC-CR1＞約462cm(2)、＜EC-WR2＞約639cm(2)。

※2 JEMA自主基準（HD-10）により測定。「RACTIVE Air」シリーズ従来機種の「強モード」と＜EC-XR3＞の「強モード」との運転音の比較。2025年度モデル＜EC-XR2＞も同様に55dB。

＜シャープについて＞

シャープは、110年以上にわたり、エレクトロニクスを中心に、多くの世界初・業界初の革新的な製品や技術を開発してきました。経営信条「二意専心 誠意と創意」に基づき、コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を定め、人々の「暮らす」と「働く」のあらゆるシーンに寄り添う独創的なモノやサービスを通じ、「新しい文化」を創造する企業を目指しています。

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