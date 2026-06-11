HOPEを届ける希望のメディア「ホピアス」、前年同月比689％増で月間ユーザー数5,000UUを突破

一般社団法人ホピアス

「人類の希望の未来を照らす」をビジョンに掲げ、HOPEを届ける希望のメディア「ホピアス」を運営する一般社団法人ホピアス（代表：柳澤 芙美）は、2026年5月の月間ユーザー数（UU）（※）が5,146を記録し、年間目標として掲げる1万UUの約半分に到達しました。

また、新たな発信チャネルとして公式noteを開設したほか、社会課題解決における人材・キャリアインフラを目指す株式会社Professionals For Impact（以下、PFI）との共創記事企画を開始しました。

※UU（ユニークユーザー）とは：一定期間内にサイトを訪れた重複しないユーザー数

■月間5,146UUを達成

ホピアスは、社会課題の解決に挑む人々や、人類の可能性を感じられる取り組みを取材・発信する非営利メディアです。

2025年3月のローンチ以降、オリジナル記事を中心に発信を続けてきました。その結果、2026年5月の月間ユーザー数は5,146UUとなり、前年同月比689.3%増を記録。年間目標として掲げる月間1万UUの約半分に到達しました。

私たちは、悲観的なニュースがあふれる時代だからこそ、人類の可能性や社会の前向きな変化に光を当てます。その情報が新たな思考と行動を生み、希望の循環を広げていく――そんな未来を目指し、これからも歩みを進めてまいります。

■PFIとの共創記事企画が始動＜PFIとの共創記事企画＞PFI代表・平井光城さんの記事＜PFIとの共創記事企画＞国際文化会館・長川美里さんの記事

2026年5月より、PFIとの共創記事企画を開始しました。本企画では、「社会課題領域で働く人々のキャリア」をテーマに、インパクトキャリアの実践者へのインタビュー連載を展開します。



社会課題の解決には、資金や技術だけでなく、それを推進する人材が不可欠です。一方で、日本では社会課題に関わる仕事に対して「収入が低い」「キャリア形成が難しい」といったイメージも根強く、志と経験を持つ人材が十分に流入しているとは言えない状況があります。

今回の連載では、実際に社会課題領域で活躍する人々の意思決定やキャリア形成のプロセスを可視化し、この領域をより現実的な選択肢として提示することを目指します。



また本企画は、ホピアスが推進する「共創記事」の取り組みとして実施されています。現在までに以下の記事を公開しています。

【第1弾】

キャリアが変わると、社会が変わる──Professionals For Impact (PFI) 代表・平井さんが語る「社会課題起点のキャリア」の最前線(https://hopius.jp/article/6947)

【第2弾】

“平和”をつくる仕事に挑む。国際文化会館・長川さんのインパクトキャリア(https://hopius.jp/article/7075)

■ホピアスの「共創記事」について

共創記事とは、ホピアスの理念に共感する企業・団体・個人とともに、希望の人・アイデア・事実を社会に広げるための記事制作プロジェクトです。パートナーの皆さまには記事制作費および活動支援費をご負担いただき、ホピアスが取材・編集・発信を担当します。なお、すべての共創企画は、ホピアスの理念や編集方針との整合性を確認した上で実施しており、広告ではなく「共創」という考え方のもと、社会に価値あるストーリーを届けています。

株式会社Professionals For Impact（プロフェッショナルフォーインパクト）

「最も優秀で意欲のある人材が、最も重要で困難な社会課題に取り組める社会を創る」を掲げ、社会課題解決の人材・キャリアインフラを目指す企業。社会課題領域特化の採用支援・キャリア支援（人材マッチング）事業を展開。国内外の財団、インパクト投資ファンド、インパクトスタートアップ、NPO、事業会社、官民連携機関等と契約を締結し、社会課題領域における採用・マッチング支援を提供。代表の平井さんは、BCG・ゲイツ財団・ハーバードMBA等を経て創業。

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/professionals-for-impact

Facebook：https://www.facebook.com/professionalsforimpact

■ホピアス公式noteを開設

ホピアスでは、新たな発信チャネルとして公式noteの運用を開始しました。ホピアスの取材記事では伝えきれない、メディア立ち上げの背景や運営への想い、取材の裏側、編集部の日々の試行錯誤などを発信していきます。

読者の皆さまとの接点をさらに広げるとともに、ホピアスの活動や理念への理解を深めていただく場として活用してまいります。

▶️ホピアス公式noteはこちら(https://note.com/noted_hosta8051)

■共創ライターの参加が拡大

ホピアスでは、編集部とともに記事制作を行う「共創ライター」の取り組みを進めています。

「希望の情報を届けたい」「社会課題に挑む人々の活動を伝えたい」という想いを持つ方々からの参加希望が増えており、活動に共感する仲間の輪が広がっています。

今後も、多様な知見や経験を持つ方々と協働しながら、社会の前向きな変化や人類の可能性を伝える記事づくりを進めてまいります。

4月に横浜にて実施したホピアス編集部オフサイト

▶️共創ライターにご興味のある方はこちらの問い合わせフォーム(https://hopius.jp/inquiry)からご連絡ください

ホピアスとは：https://hopius.jp/

「人類の希望の未来を照らす」をビジョンに掲げ、事実に基づく、公正かつわかりやすい“希望の情報”を届ける市民発のメディアです。

不安や対立が注目されやすい社会だからこそ、世界各地で生まれる前向きな変化、社会課題に挑む人々の姿、未来をつくる挑戦者たちのストーリーに光を当てています。

広告なし課金なしで誰でもアクセスできるよう、寄付を基盤に運営する非営利型の組織として、公共性・透明性を重視し、社会に開かれたメディアづくりを目指しています。

ライターが独自の視点で丁寧に執筆するオリジナル記事と、他メディアで報じられた記事を、ホピアス独自の視点で要約し、「希望の解釈」を添えてご紹介するキュレーション記事でお届けしています。

■ 団体概要

名称：一般社団法人ホピアス（非営利型）

所在地：神奈川県横浜市

設立：2025年11月

代表理事：柳澤 芙美

活動内容：HOPEを届ける希望のメディア「ホピアス」の企画・運営、イベント企画・運営