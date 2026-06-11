【初出展】葬儀社の”手入力ゼロ”へ！株式会社SecondsOn、AI業務効率化ツール「FormMate」を『フューネラルビジネスフェア』で展示！　新機能も公開！　～6月23日（火）・24日（水）開催～

株式会社Seconds On

株式会社 Seconds On（本社：東京都大田区、代表取締役：戸波 隼）は、『フューネラルビジネスフェア2026 ＠パシフィコ横浜』に初出展します。手入力ゼロを目指すAIツール「FormMate-OCR」と、電子書庫化する新機能「アーカイブ」を実演展示します。

FormMateイメージ画像 ※画像は生成AIによるイメージです

初出展の背景と株式会社SecondsOnの目指すもの

株式会社SecondsOn（セカンズオン）ロゴ

株式会社 Seconds On（セカンズオン）は、「AIを現実的な形で社会に実装し、生産性を向上させること」を使命に、自社開発によるサービスを展開しています。今回の初出展は、現場の課題解決に本当に役立つAIを届けたいという想いから実現しました。私たちは、テクノロジーをより身近なものとし、業界や企業規模を問わず活用できる社会の実現を目指しています。

弊社HPへ遷移 :https://seconds-on.co.jp/株式会社SecondsOnのHP

「FormMate-OCR」(フォームメイト) とは

現場の運営はそのままに。手入力ほぼ0を実現する

導入が簡単で現場スタッフへの負担がなく、人的ミスや残業時間を削減するDXの第一歩となるツールです 。

１. スマホで完結 :

お打ち合わせが終了後、スマホで書類の写真を撮るだけです。AIが自動で内容を読み取り、必要書類へ転記・作成します。

２. 手入力ほぼ0 :

請求書を見ながらの書き写しや二重入力が不要になります。

３. AI導入補助金2026対象 :

導入費用の最大3/4（50万円まで）が補助の対象となります（超過分も2/3補助対象） 。

FormMateリーフレット１.▷【FormMate】の詳細はこちら :https://www.form-mate.jp/資料請求・お問い合わせはこちらからもお待ちしています。

【新機能】書庫電子化サービス「FormMateアーカイブ」を発表

アーカイブ紹介リーフレット１.20年分の書類をタブレット1台に。

過去の膨大な書類管理や資料検索の手間を解消し、「確認のために書庫へ走る時間」をゼロにする新オプションです。



１. 書庫をまるごと電子化

20年分の書類でも、スキャンして取り込むだけでタブレット内の電子書庫として一元管理できます。



２. AIによる自動整理

AIが書類内容を読み取り、タイトル付与や分類・整理を自動で実施。誰でも必要な資料を見つけやすい状態を維持できます。



３. 5秒で見つかる高速検索

氏名や施行日だけでなく、担当者名や祭壇の種類など書類内の情報も検索対象となり、必要な資料へ瞬時にアクセスできます。



４. いつでも・どこでも閲覧

タブレット1台で過去資料を持ち運べるため、現場や外出先からでも必要な情報をすぐに確認できます。



５. 蓄積データを経営資産へ

電子化された書類は単なる保管データではありません。過去の施行実績や商品利用状況などを分析できるようになり、業務改善や経営判断に活用できる資産へと変わります。

▷【 アーカイブ 】の詳細はこちら :https://www.form-mate.jp/資料請求・お問い合わせはこちらからもお待ちしています。

展示会出展概要

名称 : フューネラルビジネスフェア2026

会期 : 2026年6月23日（火）・6月24日（水）

会場 : パシフィコ横浜 展示ホールC・D

ブース番号 : C-22

展示内容 : FormMate-OCR および FormMateアーカイブのデモンストレーション、導入のご相談など

イベント参加に関する情報

イベントへの参加は、公式HPのご来場事前登録を通じて可能です。詳細情報と登録は、公式ウェブサイト：https://www.sogo-unicom.co.jp/funeral/fair/index.html からご確認いただけます。

会社概要・お問い合わせ先

社名 : 株式会社SecondsOn（セカンズオン）

所在地 : 〒143-0015 東京都大田区大森西5-16-6

公式サイト : https://seconds-on.co.jp/

メールアドレス : service@seconds-on.co.jp

電話番号 : 0438-42-1120

担当者：山岸