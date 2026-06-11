プロ向け映像制作機材を実機で体験できるタッチ&トライを7月2日（木）福岡で無料開催

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンや映像制作機材の導入・運用支援を行う株式会社セキド（本社: 東京都港区、代表取締役: 大下貴之）は、セキド福岡（運営：株式会社レイメイセキド）主催で、2026年7月2日（木）に福岡県福岡市で、プロ向け映像制作機材を実機で体験できる無料イベント「DJIプロ向け機材 体験イベント｜Ronin 4D & Transmission タッチ&トライ in 福岡」を開催します。

触ってわかる、DJIプロ向け機材の使いやすさ

本イベントでは、DJI Ronin 4DやDJI TransmissionをはじめとしたDJIプロ向け機材を、実際に触りながら確認できます。ワイヤレス映像伝送、ジンバル撮影、シネマ機材運用など、カタログやWebページだけでは判断しにくい操作感や現場での活用イメージを、実機体験を通じて体感いただけます。既存の撮影体制に導入できるか、現場でどのように運用できるかを具体的に検討できます。

映像制作、ライブ配信、企業PR動画、イベント収録、映画・CM制作などで、撮影機材の導入や更新を検討している方は、ぜひこの機会にご参加ください。

DJI Ronin 4D & Transmission タッチ&トライ in 福岡 概要

開催日： 2026年7月2日（木）

時間 ： 14時00分～15時00分 （受付：13時50分～）

会場 ： DJI認定ストア福岡博多

〒812-0029 福岡市博多区古門戸町5-15

参加費： 無料

定員 ： 先着5名

対象者： ・DJIの業務用機材に興味がある方

・Ronin 4D や Transmission などの実機を体験してみたい方

・ワイヤレス映像伝送やシネマ機材の導入を検討している方

・放送や配信など、映像制作現場でのDJI機材活用を検討している法人の方

▼参加無料・事前申込制

https://sekido-rc.com/?pid=192148127

※満席となる前に、ぜひお早めにお申し込みください。

タッチ&トライ 対象製品紹介

・DJI Ronin 4D

シネマカメラ、4軸安定化機構、LiDARフォーカス、ワイヤレス伝送などを統合した、DJIのプロ向け映像撮影ソリューションです。ワンオペレーションでの撮影から、複数人のクルーによる本格的な映像制作まで、撮影現場の柔軟なカメラワークを支援します。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2739998(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2739998)

・DJI RS 5

3kgの積載能力を備え、ミラーレスカメラやシネマカメラとレンズのセットアップに対応します。トラッキング性能とバランス調整機能を大幅に強化し、内蔵タッチスクリーンで人物・車両・ペット、または任意の被写体を選択するだけで、簡単にトラッキング撮影が行えます。滑らかで正確なバランス調整が可能です。

https://sekido-rc.com/?pid=190193974

・DJI RS 4 Pro

4.5 kgの積載性能を備え、ミラーレスカメラやシネマカメラとレンズのセットアップに対応します。チルト軸には微調整ノブを備え、スムーズかつ正確なミリメートル単位での調整が可能です。縦向きネイティブ撮影に対応し、ジンバルのブレを軽減した進化した軸ロックなどの特長を備え、撮影の効率とパフォーマンスが向上します。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2955496(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2955496)

・DJI RS 4 Mini

最大2kgの積載性能を備え、ミラーレスカメラとレンズのセットアップに対応します。上位モデルと同様の自動軸ロック機能を搭載し、スムーズに撮影できます。トラッキングモジュールにより、ブレなくフォローショットを撮ることができます。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3057195(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=3057195)

・DJI Transmission

RoninシリーズやDJI Master Wheelsとの連携に対応する、映像レシーバー、モニター、コントローラー、レコーダーを組み合わせた一体型ソリューションです。大規模な撮影現場でも、撮影監督、カメラマン、フォーカス担当、クライアントなどが離れた場所から映像を確認しながら、撮影進行やカメラ操作をスムーズに行えます。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2810564(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2810564)

・DJI SDR Transmission

SDRとWi-Fi、2つの映像伝送モードに対応し、トランスミッターからスマートフォンやタブレットへWi-Fi経由で直接伝送し、モニタリングできます。

約145gの軽量設計ながら、日本国内で最大2 kmの伝送距離に対応し、安定性と耐干渉性に優れた映像伝送を実現します。Wi-Fi伝送にも対応しているため、一時的なモニタリングが必要な場合などに、チームの柔軟性が向上します。

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2995902(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=2995902)

●DJI Ronin 4D & Transmission タッチ&トライ in 福岡 詳細／申込み

https://sekido-rc.com/?pid=192148127

無料体験会・セミナーを全国で開催中

セキドでは、初心者向け体験会から業務活用セミナーまで、ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を構成し、研究・開発を進めています。



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



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