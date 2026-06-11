「転換期を迎える海底ケーブルの勢力図」と題して、NTTドコモビジネス（株） イノベーションセンター IOWN推進室 エバンジェリスト 林 雅之氏によるセミナーを2026年7月14日(火)に開催!!

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株式会社　新社会システム総合研究所


[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26338



[SSKセミナー]

【AI・データセンター時代のインフラ覇権争い】


転換期を迎える海底ケーブルの勢力図


～IOWN・マルチコア光ファイバーと日本の成長戦略～


[講　師]

NTTドコモビジネス株式会社　イノベーションセンター


IOWN推進室　エバンジェリスト


国際大学　GLOCOM　客員研究員　林　雅之　氏


[日　時]

２０２６年７月１４日（火）　午後３時～５時


[受講方法]

■会場受講


　ＳＳＫ セミナールーム　


　東京都港区西新橋２-６-２　ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


■ライブ配信 (Zoomウェビナー)


■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）


[重点講義内容]

AIやデータセンター需要を背景に、国際通信の99％を担う海底ケーブルが経済安全保障上の戦略資産として再定位されています。


日本はマルチコア光ファイバー技術やIOWNで優位に立ち、日本勢では大型案件を機に世界シェア拡大を狙っています。政府も2030年に日本企業のシェアを35％へ引き上げ、12～23兆円の経済波及効果を生む目標を掲げました。


今回は、これら政策の動きを踏まえ、海底ケーブルの市場競争構造、供給制約、産業連関までの市場の全体像を解説します。



１．海底ケーブルの現在地-「99％」という数字が示す戦略性


２．日本企業の技術的優位性-マルチコア光ファイバーとIOWN


３．グローバル市場の競争構造-4極化する勢力図


４．供給能力のボトルネック-技術力では超えられない壁


５．政策パッケージ-政府が描くロードマップ


６．今後の展望


７．質疑応答／名刺交換



【お問い合わせ先】


新社会システム総合研究所


東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ


Email: info@ssk21.co.jp


TEL: 03-5532-8850


FAX: 03-5532-8851


URL: https://www.ssk21.co.jp



【新社会システム総合研究所(SSK)について】


新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。


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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。


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