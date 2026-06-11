さらなる高みへ。Predator Helios、新章。ゲーミングノートPC「Predator Helios 18 AI」「Predator Helios Neo 16S AI」新モデル4機種を発売。

日本エイサー株式会社

日本エイサー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ボブ・セン）は、ゲーミングブランドPredatorより、ゲーミングノートPC「Predator Helios 18 AI」2機種および「Predator Helios Neo 16S AI」2機種の計4機種を、AmazonならびにAcer公式オンラインストアにて、2026年6月11（木）より発売します。

今回発売する4機種は、インテル Core Ultra プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載。「Predator Helios 18 AI」は、18インチの大画面ディスプレイを採用し、NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUまたはNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUを搭載したモデルをラインアップします。

また、「Predator Helios Neo 16S AI」は、16インチ WQXGA OLEDディスプレイを採用し、NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUまたはNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。厚さ約18.9mmのスリムボディに、高精細な映像表示と高速な描画性能を備え、ゲームプレイからコンテンツ制作まで幅広い用途に対応します。さらに、全4機種にPC Game Pass 3か月利用権を同梱し、購入後すぐに多彩なPCゲームを、お楽しみいただけます。

18インチの大画面と高性能を備えた「Predator Helios 18 AI」

インテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX PlusとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載

「Predator Helios 18 AI」は、24コア、最大5.5GHzで動作するインテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX Plusと、64GBのDDR5メモリーを搭載した18インチゲーミングノートPCです。PH18-I71P-A962Z59/EにはNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUと2TB（1,024GB＋1,024GB）のSSDを、PH18-I71-A96Z58/EにはNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUと1TB SSDを搭載しています。NVIDIA BlackwellアーキテクチャとRTX Tensorコア、DLSS 4、レイトレーシングによるニューラルレンダリング技術に対応し、ゲームプレイにおける高精細な映像表示となめらかな描画を支えます。また、配信、録画、動画編集、生成AIを活用した作業など、高い処理性能が求められる用途にも対応。インテル AI Boost専用エンジンは、配信時の背景処理や音声処理など、対応するAI機能の実行をサポートします。さらに、用途に応じてGame ReadyドライバーまたはNVIDIA Studioドライバーを選択できます。

※本製品は用途に応じてグラフィックスドライバーを選択する必要があります。



高精細表示と高速表示を選べる18インチMini LEDディスプレイ

PH18-I71P-A962Z59/Eは、18インチのMini LEDデュアルモードディスプレイを搭載。高精細な映像表示を重視する場合はWQUXGA（3840×2400）／120Hz、高速な表示を重視する場合はWUXGA（1920×1200）／240Hzに切り替えて使用できます。PH18-I71-A96Z58/Eは、18インチ WQXGA（2560×1600）ディスプレイと250Hzの高リフレッシュレートを採用しています。両モデルとも、Mini LEDバックライト、最大1,000ニトの高輝度、DCI-P3 100%の広色域、Calman Verified、VESA Certified DisplayHDR 1000認定、NVIDIA G-SYNCに対応。アスペクト比16:10の広い表示領域とともに、ゲームから映像制作まで、鮮やかでなめらかな映像表示を実現します。

高負荷時の動作と細かなキー操作を支える設計

冷却機構には、第6世代 AeroBlade 3Dファンを左右に計2基搭載しています。フクロウの羽から着想を得て開発された薄さ0.05mmのメタルブレードを100枚採用し、第5世代のファンと比較して風量を約10%向上。ベクターヒートパイプと液体金属熱グリスを組み合わせることで、ゲームプレイやクリエイティブ作業など高負荷時の安定した動作を支えます。また、WASDキーと矢印キーには交換可能なMagKey 4.0を採用。特許取得の磁気動作スイッチにより、0.3mmのキーストロークで入力に反応し、素早く正確なキー操作をサポートします。

※2024年11月現在、Acer調べ。ノートパソコン用の冷却ファンブレードとして最薄となる0.05mmを指します。特許出願中／Acer Inc.保有。

※実際の風量は、テスト環境、ファンのサイズ、その他の要因により異なります。

Wi-Fi 7、5GBASE-T有線LAN、Thunderbolt 5に対応

無線通信にはKiller Wi-Fi 7 BE1750xを採用し、マルチリンクオペレーションに対応。有線通信にはKiller Ethernet E5000Bを搭載し、5GBASE-T準拠の高速有線LANに対応します。また、Wake-on-LANおよびインテル Killer DoubleShot Proにも対応し、有線通信と無線通信を利用環境に応じて活用できます。外部インターフェースにはThunderbolt 5対応のUSB4 Type-Cポートを2基備え、Boostモード時には最大120Gbpsの帯域幅と最大240Wの給電に対応。外部ディスプレイへの映像出力、高速なデータ転送、周辺機器との接続など、拡張性の高い環境構築をサポートします。

※USB4対応デバイス接続時は最大40Gbpsとなります。



Predator Voxテクノロジーを採用した6スピーカーサウンド

サウンド機能には、DTS:X Ultra、Acer TrueHarmonyに加え、Predator Voxテクノロジーを採用した6スピーカー構成を搭載しています。2基のスピーカーと1基のツイーターを左右それぞれに配置し、内部チューブ構造と組み合わせることで、ゲームや映像コンテンツにおける明瞭で広がりのあるサウンド再生を実現します。また、スマートアンプによる出力制御や、対応ヘッドホン接続時のHi-Res Audio再生にも対応。内蔵マイクロフォンにはAcer PurifiedVoiceを採用し、ゲーム中のボイスチャットやストリーミング時の音声コミュニケーションを支えます。

RGBライティングとAI機能を一元管理

本体背面にはMilkyWay RGB、ロゴイルミネーション、InfiniteRingを備え、キーボードにはキーごとにRGBカスタマイズが可能なMini LEDバックライトを搭載しています。専用アプリケーション「PredatorSense」では、ライティング設定に加え、オーバークロックの管理やファン速度の調整などを一つの画面から操作できます。また、Experience Zoneからは、AIを活用したゲーム機能や生産性向上機能にアクセス可能です。Acer PurifiedViewは、ビデオ通話時の映像表示をAIエフェクトにより調整します。

さらに、Acer Intelligence Spaceは、システム構成を検出し、利用環境に応じたAIアプリケーションや設定を提案します。Creator Spaceによるローカル環境でのAIコンテンツ生成、ProCamによるゲームプレイ中のシーンの録画・編集・共有、Game Assistantのスマートエイムおよびスナイパーモード、Desktop UtilitiesによるCPU使用状況の管理など、ゲームプレイから配信、コンテンツ制作まで、AI機能の活用を広げます。

※Acer Intelligence SpaceはAcerウェブサイトからのダウンロードが必要です。インテル Core i5またはAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサー、16GB以上のシステムメモリー、GeForce RTX 3060、インテル A380、またはAMD RX 7000と同等以上のグラフィックス、11GB以上のストレージ容量が必要です。

スリムボディに16インチOLEDディスプレイを搭載した「Predator Helios Neo 16S AI」

インテル Core Ultra 7 プロセッサー 356HとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載

「Predator Helios Neo 16S AI」は、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 356Hと、32GBのDDR5メモリーを搭載した16インチゲーミングノートPCです。最大50 TOPSのNPU性能を備えたインテル AI Boost専用エンジンにより、対応するAI機能の処理をサポート。ゲームプレイに加え、配信時の背景処理や音声処理、オンラインコミュニケーションなど、複数の処理を同時に行う利用シーンにも対応します。

PHN16S-I51-N73Z57にはNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUと1TB SSDを、PHN16S-I51-N732Z56にはNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUと2TB SSDを搭載しています。NVIDIA BlackwellアーキテクチャとRTX Tensorコア、DLSS 4、レイトレーシングによるニューラルレンダリング技術に対応し、対応ゲームにおける高精細な映像表示となめらかな描画を支えます。また、生成AI、動画編集、画像制作などのクリエイティブ用途にも活用できます。用途に応じて、ゲーム向けのNVIDIA Game Readyドライバー、映像編集や3D制作、生成AIなどの制作用途に適したNVIDIA Studioドライバーを選択できます。

※NVIDIA Game ReadyドライバーとNVIDIA Studioドライバーは同時に使用できません。用途に応じて、いずれか一方をインストールしてください。

薄型ボディに、鮮やかな16インチWQXGA OLEDディスプレイを搭載

本シリーズは、厚さ約18.9mmのスリムボディに、16インチ WQXGA（2560×1600）OLEDディスプレイを搭載しています。2024年発売の従来モデルと比較して約30%薄型化し、PHN16S-I51-N73Z57は約2.16kg、PHN16S-I51-N732Z56は約2.18kgの本体質量を実現。自宅でのゲームプレイはもちろん、持ち運びを伴う利用にも対応します。

ディスプレイは、アスペクト比16:10、DCI-P3 100%の広色域、Calman Verified、VESA Certified DisplayHDR True Black 1000認定、最大1,000ニトの高輝度に対応。OLEDならではの深みのある黒と鮮やかな色彩により、ゲームから映像制作まで高精細な映像表示を楽しめます。また、165HzのリフレッシュレートとNVIDIA G-SYNC対応により、高速な動きを伴うゲームプレイでもなめらかな表示を支えます。

※2024年発売の従来モデルとの比較。

薄型ボディの安定した動作を支える冷却システム

冷却機構には、第5世代 AeroBlade 3Dファンとプラスチックファンの計2基を搭載しています。第5世代 AeroBlade 3Dファンは、フクロウの羽から着想を得て開発された薄さ0.08mmのメタルブレードを89枚採用し、前世代のファンと比較して風量を約10%向上させています。さらに、熱伝導率に優れた液体金属熱グリスを組み合わせることで、スリムなボディでありながら、高負荷なゲームプレイや制作作業時の安定した動作を支えます。

※実際の風量は、テスト環境、ファンのサイズ、その他の要因により異なります。

Killer Ethernet、Wi-Fi 6E、Thunderbolt 4による充実の接続性

有線通信には、2.5GBASE-T対応のKiller Ethernet E3100Gを搭載し、オンラインゲームや大容量データのダウンロードなどにおける安定した通信をサポートします。また、Wake-on-LANおよびインテル Killer DoubleShot Proにも対応し、有線通信と無線通信を利用環境に応じて活用できます。無線通信にはKiller Wi-Fi 6E AX1675iを採用し、対応するネットワーク環境において高速なワイヤレス通信を支えます。

外部インターフェースにはThunderbolt 4対応のUSB Type-Cポートを搭載し、最大40Gbpsのデータ転送や映像出力に対応。外部ストレージ、ディスプレイ、周辺機器などを組み合わせたゲーム環境や配信環境にも柔軟に対応します。

RGBライティングと立体音響で、ゲームへの没入感を高める

キーボードには、4ゾーンRGBライティングに対応した日本語配列キーボードを搭載し、専用アプリケーション「PredatorSense」から好みに合わせた発光パターンを設定できます。また、天板のPredatorロゴにもライティングを備え、Predatorらしいゲーミング環境を演出します。

サウンド機能には、DTS:X UltraとAcer TrueHarmonyを搭載。ゲームや映像コンテンツにおいて、立体感のあるサウンドと明瞭な音声再生を実現します。また、Acer PurifiedVoiceが周囲のノイズを低減し、ゲーム中のボイスチャットやストリーミング時の音声コミュニケーションをサポートします。

PredatorSenseとAcer Intelligence SpaceでAI機能を活用

専用アプリケーション「PredatorSense」では、RGBライティングの設定、オーバークロックの管理、ファン速度の調整などを一つの画面から操作できます。また、Experience Zoneからは、AIを活用したゲーム機能や生産性向上機能にアクセス可能です。Acer PurifiedVoiceによる音声処理に加え、Acer PurifiedViewはAIエフェクトによりビデオ通話時の映像表示を調整します。

さらに、Acer Intelligence Spaceは、システム構成を検出し、利用環境に応じたAIアプリケーションや設定を提案します。Creator Spaceによるローカル環境でのAIコンテンツ生成、ProCamによるゲームプレイ中のシーンの録画・編集・共有、Game Assistantのスマートエイムおよびスナイパーモード、Desktop UtilitiesによるCPU使用状況の管理など、ゲームプレイから配信、コンテンツ制作まで、AI機能の活用を広げます。

※Acer Intelligence SpaceはAcerウェブサイトからのダウンロードが必要です。インテル Core i5またはAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサー、16GB以上のシステムメモリー、GeForce RTX 3060、インテル A380、またはAMD RX 7000と同等以上のグラフィックス、11GB以上のストレージ容量が必要です。



製品公式ページ 「Predator Helios 18 AI」:

https://www.acer.com/jp-ja/predator/laptops/helios/helios-18-ai

製品公式ページ 「Predator Helios Neo 16S AI」:

https://www.acer.com/jp-ja/predator/laptops/helios/helios-neo-16s-ai



プレスリリースページ

https://www.acer.com/jp-ja/about/news/20260611



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日本エイサー株式会社について

社名 ：日本エイサー株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング 18F

代表者：代表取締役社長 袪 國良（ボブ・セン）

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