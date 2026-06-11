【追加キャスト発表/キャストスケジュール・チケット先行情報解禁】劇団ひまわり舞台『BEYOND DAWN』に上村祐翔・内山昂輝が回替わりで声の出演決定！キャストスケジュール・チケット先行情報も同時解禁

株式会社劇団ひまわり左より）上村 祐翔、内山 昂輝

劇団ひまわりが2026年7月31日（金）から8月5日（水）にかけてサンシャイン劇場で上演するリーディング×ミュージカル『BEYOND DAWN ～幾千の夜を越えて～』にて、上村祐翔・内山昂輝が回替わりでの声の出演（事前収録）をすることが決定しました。

また、各キャストの出演スケジュールおよびチケット先行受付（抽選）の詳細も決定しました。FCチケット先行は6月12日（金）12時00分より開始いたします。各詳細は公式サイトをご確認ください。

※公式サイト：https://www.himawari.net/stage/beyond-dawn/

追加出演決定キャスト

■追加出演決定キャスト（回替わり出演） ※五十音順／括弧内は出演作一例- 上村 祐翔 （アニメ『文豪ストレイドッグス』中島敦役）- 内山 昂輝 （アニメ『僕のヒーローアカデミア』死柄木弔役）

※回替わりでの声の出演（事前収録）となります。

チケット販売情報

FCサイトおよびプレイガイドにて、先行受付（抽選）を実施いたします。

詳細は公式サイトをご確認ください。

＜チケット販売情報＞- FC先行受付 ：2026年6月12日（金）12時00分～6月17日（水）23時59分- プレイガイド先行受付：2026年6月19日（金）12時00分～6月21日（日）23時59分- 一般発売 ：2026年6月28日（日）12時00分～

公演概要

- 公演名： リーディング×ミュージカル『BEYOND DAWN ～幾千の夜を越えて～』- 期間： 2026年7月31日（金）～8月5日（水）- 会場： サンシャイン劇場（https://sunshine-theatre.co.jp/access/）〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-4 サンシャインシティ 文化会館4F- 公式サイト：https://www.himawari.net/stage/beyond-dawn/- 公式X（旧Twitter）：@himawari_stage（ハッシュタグ：#himawariBD）- コピーライト：(C)Himawari Theatre Group Inc.- お問い合わせ：『BEYOND DAWN』制作担当（product@himawari.net）