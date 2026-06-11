シールたっぷりスペシャル号！「シャカぷに(ハート)立体シール」2枚とシールが作れるのりが付録の『らぶキャラvol.58』発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月11日に『らぶキャラvol.58』を発売いたしました。

『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターズといっしょに遊んで学べる雑誌です。

今回の『らぶキャラ』はシールスペシャル号！ 付録でも企画でも、シールを使ってサンリオキャラクターズと楽しく遊べる企画が盛りだくさん。

★別冊付録は「シャカぷにシール＆シールのり」

注目は、別冊付録！ ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ウィッシュミーメルの人気キャラクターたちが、シールとシールのりのセットになりました。

シールは豪華な立体シールが2枚。

1枚はきらきら光るパーツが入ったシャカキラシール。ねこみみをつけたサンリオキャラクターズがとってもキュートな1枚です。

もう1枚のぷにぷにシールでは、ポムポムプリンの30周年をみんなでお祝い！ ぷにぷにの手触りと、おそろいのベレー帽をかぶったサンリオキャラクターズのふんわりとしたイラストがぴったり。

シールが作れる「シールのり」は、いろいろな使い方が楽しめます。シールの液を塗ってしばらく乾かしてから貼ると、貼ってはがせるシールやふせんに大変身。自分なりの使い方を見つけて、さまざまな遊びに使えるのりです。お手持ちのシールに使えば、お気に入りのシールの粘着力を復活させることもできます。もちろん、乾かさずに貼れば普通ののりとしても使えます。

どれも『らぶキャラ』でしか手に入らない、特別なデザインです。

★本誌でもサンリオキャラクターズと遊ぼう！

●とじこみ付録も超豪華！

１.オリジナルデコカードメモ

とじこみ付録１.は「オリジナルデコカードメモ」。別冊付録の「シールのり」を使って、自分だけのオリジナルデコカードメモが作れます。サンリオキャラクターズが描かれた台紙にデコパーツを貼って、カードメモを自由にデコって遊んでください。

２.ゲーム風レター

とじこみ付録２.は、少しレトロなゲーム風デザインのミニレター。まるまるしたデザインがかわいい！お友だちや家族にお手紙を書くことで、字を書く練習にもつながります。

●ほかにも楽しい企画が盛りだくさん

・サンリオキャラクターズ なつをまんきつ★まちがいさがし

・とってもキュートな ウィッシュミーメルにちゅうもく(ハート)

・リトルツインスターズといっしょに ほしがらゆかたのアイドルきせかえ

・ポチャッコといっしょに ぬりえでメイクアップ

・シュガーバニーズと マフィンづくり

・きってはってパズルができる♪ わくわくちえあそび

……ほか

『らぶキャラvol.58』は、全国の書店やネット書店で発売中です。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671641

［商品概要］

■『らぶキャラvol.58』

価格：1,430円 (税込)

発売日：2026年6月11日

判型：AB判／38ページ

電子版：なし

雑誌JANコード：4912021100767

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/3702110076(https://hon.gakken.jp/book/3702110076)

【本書のご購入はこちら】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GV25G7HG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GV25G7HG)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18642716(https://books.rakuten.co.jp/rb/18642716)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開