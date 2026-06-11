シールたっぷりスペシャル号！「シャカぷに(ハート)立体シール」2枚とシールが作れるのりが付録の『らぶキャラvol.58』発売！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月11日に『らぶキャラvol.58』を発売いたしました。
『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターズといっしょに遊んで学べる雑誌です。
今回の『らぶキャラ』はシールスペシャル号！ 付録でも企画でも、シールを使ってサンリオキャラクターズと楽しく遊べる企画が盛りだくさん。
★別冊付録は「シャカぷにシール＆シールのり」
注目は、別冊付録！ ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ポムポムプリン、ウィッシュミーメルの人気キャラクターたちが、シールとシールのりのセットになりました。
シールは豪華な立体シールが2枚。
1枚はきらきら光るパーツが入ったシャカキラシール。ねこみみをつけたサンリオキャラクターズがとってもキュートな1枚です。
もう1枚のぷにぷにシールでは、ポムポムプリンの30周年をみんなでお祝い！ ぷにぷにの手触りと、おそろいのベレー帽をかぶったサンリオキャラクターズのふんわりとしたイラストがぴったり。
シールが作れる「シールのり」は、いろいろな使い方が楽しめます。シールの液を塗ってしばらく乾かしてから貼ると、貼ってはがせるシールやふせんに大変身。自分なりの使い方を見つけて、さまざまな遊びに使えるのりです。お手持ちのシールに使えば、お気に入りのシールの粘着力を復活させることもできます。もちろん、乾かさずに貼れば普通ののりとしても使えます。
どれも『らぶキャラ』でしか手に入らない、特別なデザインです。
★本誌でもサンリオキャラクターズと遊ぼう！
●とじこみ付録も超豪華！
１.オリジナルデコカードメモ
とじこみ付録１.は「オリジナルデコカードメモ」。別冊付録の「シールのり」を使って、自分だけのオリジナルデコカードメモが作れます。サンリオキャラクターズが描かれた台紙にデコパーツを貼って、カードメモを自由にデコって遊んでください。
２.ゲーム風レター
とじこみ付録２.は、少しレトロなゲーム風デザインのミニレター。まるまるしたデザインがかわいい！お友だちや家族にお手紙を書くことで、字を書く練習にもつながります。
●ほかにも楽しい企画が盛りだくさん
・サンリオキャラクターズ なつをまんきつ★まちがいさがし
・とってもキュートな ウィッシュミーメルにちゅうもく(ハート)
・リトルツインスターズといっしょに ほしがらゆかたのアイドルきせかえ
・ポチャッコといっしょに ぬりえでメイクアップ
・シュガーバニーズと マフィンづくり
・きってはってパズルができる♪ わくわくちえあそび
……ほか
『らぶキャラvol.58』は、全国の書店やネット書店で発売中です。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671641
［商品概要］
■『らぶキャラvol.58』
価格：1,430円 (税込)
発売日：2026年6月11日
判型：AB判／38ページ
電子版：なし
雑誌JANコード：4912021100767
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/3702110076(https://hon.gakken.jp/book/3702110076)
【本書のご購入はこちら】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GV25G7HG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GV25G7HG)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18642716(https://books.rakuten.co.jp/rb/18642716)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開